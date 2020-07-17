РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5267 посетителей онлайн
Новости
7 397 89

Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский

Авиакосмический проект

Воздушный старт - лишь один из крупных проектов, которые может предложить Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Я давно говорю: "Ну что искать, давайте сделаем "Воздушный старт" - вот и будет наша национальная идея". Космодрома у нас никогда не будет, но есть самолеты, которые могут стать носителями", - отметил вице-премьер.

"Мы это могли сделать еще в 90-х. В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусмотрел старт "Зенита" с "Мрии". Причем ожидалось, что первая ступень "Зенита" будет возвратной", - добавил Уруский.

По его словам, "Воздушный старт" - лишь один из крупных проектов, которые может предложить Украина.

"А мы и сами можем предложить крупные проекты и в авиационной, и в космической отраслях. А все ищут национальную идею", - отметил Уруский.

В то же время Уруский подчеркнул, что для масштабных инвестпроектов нужны благоприятные условия, в частности, прозрачные правила игры и отсутствие коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский

Автор: 

авиакосмическая отрасль (72) Уруский Олег (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Какая глупость называть обычные технические проекты "национальной идеей"!
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, может быть демонтаж ОЛИГАРХИЧЕСКО-ЧИНОВНИЧЬЕГО государства в Украине и построение РЕСПУБЛИКИ СВОБОДНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН (не ЛОХТОРАТА)!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:12 Ответить
+10
И именно поэтому у Южмаша и Павлоградского химзавода за год снова появились долги по зарплате? Может просто нужно хотя-бы просто начать закупать для обороны разработанное и испытанное современное ракетное оружие?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:11 Ответить
+7
Вже був гіперрлупнутий -Омелян..
Знову??
🤔
показать весь комментарий
17.07.2020 17:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключевое слово - "может"....
Маск в шоке! Как не додумался до такого?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:10 Ответить
У него "Мрии" такой нет.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:59 Ответить
Всі на будивництво Нью-Васюків, тобто якогось там Старта !!!))))
показать весь комментарий
17.07.2020 17:10 Ответить
Гиперлуп уже накрылся медным тазом
показать весь комментарий
17.07.2020 19:05 Ответить
Спросите у Омеляна: https://www.kyivpost.com/technology/infrastructure-ministry-promises-to-launch-hyperloop-in-ukraine-in-5-years.html?cn-reloaded=1
показать весь комментарий
17.07.2020 22:08 Ответить
И именно поэтому у Южмаша и Павлоградского химзавода за год снова появились долги по зарплате? Может просто нужно хотя-бы просто начать закупать для обороны разработанное и испытанное современное ракетное оружие?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:11 Ответить
Например какое?
показать весь комментарий
17.07.2020 19:12 Ответить
Какая глупость называть обычные технические проекты "национальной идеей"!
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, может быть демонтаж ОЛИГАРХИЧЕСКО-ЧИНОВНИЧЬЕГО государства в Украине и построение РЕСПУБЛИКИ СВОБОДНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН (не ЛОХТОРАТА)!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:12 Ответить
Так в 2014 же и демонтировали! Или я что путаю? Разве не такая была идея?
показать весь комментарий
17.07.2020 19:14 Ответить
А шо нам разрешили это делать или это только помечтать?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:12 Ответить
Мрія має бути неосяжною, грандіозною, все як за Совєти !!!)))
показать весь комментарий
17.07.2020 17:17 Ответить
👍👍
показать весь комментарий
17.07.2020 17:22 Ответить
Пора траву легализовать . Играть уже можно .
показать весь комментарий
17.07.2020 17:13 Ответить
Схоже Урус вже трави налегализувався ,аж за край !!!)))
показать весь комментарий
17.07.2020 17:20 Ответить
Идиот.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:15 Ответить
Національна ідея у всіх однакова. Відрізняються вони одна від одної тільки тим, що одна японська, інша німецька, ще інша грецька, польська, шведська, в'єтнамська.
Українська національна ідея також існує. І вже давно. Просто коє-як реалізувати її вдалося лиш недавно.
А те, що пропонує цей ракетно-кацмічєскій державник - то якась уруська ідея...
показать весь комментарий
17.07.2020 17:15 Ответить
Церь-це прерогатива московитів !!)))
показать весь комментарий
17.07.2020 17:27 Ответить
Ні, я про право націй на самовизначення - на реалізацію своєї національної ідеї, тобто.
ООН створена саме на основі цього права.
А хто там хоче за кінга з ленгвіджем, кайзера зі шпрахом, чи за царя язиком, то вже їхня справа - флах ім в рукі. Національний.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:51 Ответить
Та в Англии уже много веков поют Боже храни королеву---и всё путём. Петь и делать---разные вещи. Профессор Преображенский---который из Собачьего сердца.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:40 Ответить
Так гиперлуп уже пробовали, зека тоже, клоун свою работу доделает и.............вдаль.. или все же вдоль?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:18 Ответить
Угу, кацапы наслушались подобных кретинов и выкупили морской старт.
Усиленно ищут дурака, который выкупит.
Выкупи.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:20 Ответить
С морского старта запускали только украинские ракеты зенит. Теперь они не взлетают ни откуда
показать весь комментарий
17.07.2020 20:42 Ответить
Вже був гіперрлупнутий -Омелян..
Знову??
🤔
показать весь комментарий
17.07.2020 17:20 Ответить
я давно предлагал, давайте построим Львовское метро.. у меня уже и схема есть!
дайте мне 10 млрд баксов и забудьте про меня!
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 7002
показать весь комментарий
17.07.2020 17:21 Ответить
Все равно ты не знаешь где вход) тебе денег не дадут)
показать весь комментарий
17.07.2020 18:22 Ответить
И что даст старт с самолёта? Скорость самолёта слишком мала (ну сравните метров 300 350 в секунду у самолёта, и 7.91 км с секунду, первой космической скорости) особого прироста эффективности не будет. Да ракете ещё и надо придать вертикальную скорость, поскольку поворот из горизонтального полёта потребует очень много топлива. Не направлять же Мрию вертикально вверх?!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:22 Ответить
Если память не изменяет "Виржин" что-то такое разрабатывали. Но не беспокойтесь. Эти киздаболы всёравно ничего делать не будут.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:24 Ответить
Но деньги попилят. А потом скажут, что "это не для нас, сложно" или что то подобное.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:50 Ответить
Конечно! Чтоб даже никто и не сомневался
показать весь комментарий
18.07.2020 13:19 Ответить
Ракета сбрасывается и разворачивается вверх по-самолётному -- на небольших крыльях. Дальше летит уже по-ракетному.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:09 Ответить
Ну тогда выигрыша в начальном разгоне вообще не будет. То есть ракета будет таких же габаритов и массы как обычная. Весь плюс - не надо космодрома.

Что мне ещё интересно: при таком развороте ракета испытает неслабые перегрузки. А она сможет их выдержать без дополнительного упрочнения конструкции (а следовательно повышения веса)?
показать весь комментарий
17.07.2020 18:18 Ответить
На какой секунде ракета достигает скорости 7,91 км в секунду? На какой высоте это происходит? Сколько топлива тратит ракета чтобы достичь высоты 10 км? Какой скорости достигает ракета на высоте 10 км? Простые вопросы, сразу дают ответ на ваш вопрос "И что даст старт с самолёта?")))
показать весь комментарий
17.07.2020 18:12 Ответить
Разогнать бы хоть до такой скорости, чтоб не потребовалась первая ступень. Но это мне кажется больше чем может обеспечить самолёт. (на какой скорости отделается первая ступень?)
показать весь комментарий
17.07.2020 18:25 Ответить
Да она и сама вверх залезет, если прямо лететь, а не вдоль поверхности.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:12 Ответить
Хорошее замечание.

Да даже не горизонтально, а хоть градусов под 45.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:22 Ответить
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 5631

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle#Testing
показать весь комментарий
17.07.2020 22:20 Ответить
Проект "Зелёный пук". Щас присмотрят лужу побольше и оформят...
показать весь комментарий
17.07.2020 17:22 Ответить
Граждане, не паникуйте, мы идем не на дно, а в светлое будущее!!

🤑
показать весь комментарий
17.07.2020 17:24 Ответить
"Буран" тобі в печінку! Якщо ціла совдепія не змогла того зробити, то Україні це по силах? Воно з якої реальності чи під яким коксом сьогодні?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:26 Ответить
Не, вы неверно трактуете его слова.

Он жеж фактически говорит: дайте нам кто нибудь побольше денег, и мы вам ТАКОЕ за... это самое.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:30 Ответить
Зрозумів! Вони дупою відчувають, що не довго лишилось, а "прібарахліться, чтоб і внукам хватіло" треба встигнути... Терміново потрібне бабло для розпилу! Тоді все зрозуміло і про призначення цього "спеціаліста", і про його заяви.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:38 Ответить
Та скільки отим пенсіонерам з Південмашу залишилось?
показать весь комментарий
17.07.2020 18:14 Ответить
А до чого тут "Південмаш"? Це все про Уруського та Ко! До "Південмашу" ті гроші, навіть якщо будуть виділені, не дійдуть, на жаль...
показать весь комментарий
17.07.2020 18:32 Ответить
Спочатку потрібно догнати економіку Польщі,а потім вже мріяти.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:39 Ответить
Космодром будет в Васюках?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:41 Ответить
это версия потужного гиперлупа 2.0?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:45 Ответить
Что значит предложить? Вы уже вчера! должны были реализовать.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:50 Ответить
Дебілу ще потрібно пояснювати, що таке "національна ідея"...
показать весь комментарий
17.07.2020 18:31 Ответить
Сначала надо угомонить Кучму, прищучить Ахметова, Коломойского -
сначала надо показать свою эффективность в обозримых материальных вещах.
Какой воздушный старт, кода большая часть населения не может оплатить коммуналку ?
А Ахметов объявляет себя "банкротом" и покупает самую дорогую недвижимость в Европе ?
Сначала надо расчистить площадку.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:39 Ответить
а еще можно "воздушный авианосец" сделать - для других самолетов. но коксу не хватит, нужна другая дурь.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:52 Ответить
В Эквадоре почти на экваторе есть гора Чимборасо - самая высокая гора Мира, если считать не от уровня моря, а от центра Земли. Вот там бы по склону гиперлуп забабахать от подножия к вершине, и ракеты выстреливать. Вот это был бы проект!
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 8308
показать весь комментарий
17.07.2020 18:56 Ответить
Этот проект еще 70-х годов, который Лозино-Лозинский пытался скопипастить с американцев. И да - платформой для старта должна была быть Мрия... Но у совка не срослось.

Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 2948
показать весь комментарий
17.07.2020 18:57 Ответить
А можно с "Мрии" не только запускать ракету, но и ловить на неё падающую первую ступень.
Ступень планирует на махоньких крылышках, к ней подлетает Ан-225 и ласково хватает манипулятором. Как тебе такое, Илон Маск?
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 2653
показать весь комментарий
17.07.2020 20:08 Ответить
Мрия может в снижении развить около 1000 км/ч, первая ступень ее догоняет и фиксируется на спине как и бьіло задумано.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:46 Ответить
Зачем? Так, или иначе первая ступень окажется на земле, главное ей не мешать. Если нужно получить ее для повторного использования, то и это решается средствами самой ступени - "не плодите сущности без необходимости" (с) Оккам.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:46 Ответить
Без самолётной посадки на спине Мрии ступень будет приземляться на парашютах с сильным ударом. Или ей понадобятся крылья и шасси - утяжеление и усложнение конструкции.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:01 Ответить
Авіакосмічний проєкт "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, - Уруський - Цензор.НЕТ 5492
показать весь комментарий
18.07.2020 13:04 Ответить
Запас топлива для приземления уменьшает выводимый на орбиту вес.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:30 Ответить
Не уменьшает. Ракета проектируется под определенные параметры, в том числе и веса выводимого на орбиту груза, и не они уменьшаются, или увеличиваются, а ёмкость топливных баков и другие и конструктивные решения изначально подбираются под эти параметры. В случае же с попыткой поймать ступень самолётом, риск угробить ступень, или ступень вместе с самолётом, настолько велик, что на современном этапе, даже, если найдёте инвесторов (которые сами по себе далеко не дураки и умеют просчитывать риски), и построите ракету по такому проекту, вы просто не найдёте страховую компанию, которая за адекватные деньги сможет застраховать этот запуск, а без этого не состоится не только попытка поймать ступень самолётом, но и старт ракеты.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:47 Ответить
Вот так и Маску говорили - невозможно, не получится, никто не даст денег
показать весь комментарий
19.07.2020 12:22 Ответить
Вот когда получится, тогда и поговорим. Потому я и употребил фразу "на современном этапе".
показать весь комментарий
19.07.2020 12:34 Ответить
кто-нибудь в реализацию подобного всерьез верит... 30 лет назад может и получилось бы, а сейчас уже все, этот паровоз ушел и его уже никогда не догнать...
показать весь комментарий
17.07.2020 19:07 Ответить
Я правильно понимаю, что в данный момент Украина не производит ни одного типа ракет? Только участвует в кооперации?

В Зенитах было около половины Российских деталей. Без РФ даже их не сделать.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:03 Ответить
В ракетах Маска нет ни одного российского болта.
И не будет.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:47 Ответить
А Украинские - есть?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:55 Ответить
Украина много лет вполне успешно сотрудничает с NASA как раз в плане изготовления компонентов и ступеней ракет.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:41 Ответить
Маск - это несколько не НАСА.

Везде где Украина сотрудничает с НАСА, она это делает в кооперации с РФ.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:22 Ответить
Когда Маск только мечтал построить ракету, Украинские предприятия УЖЕ сотрудничали с американцами в аэрокосмической отрасли и производили компоненты ракет для США.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:50 Ответить
Українська Національна Ідея - це Українська Мова.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:53 Ответить
Если вдоль взлетной полосы посадить это, то можно долететь и до Марса в Таврии..
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 9349
показать весь комментарий
17.07.2020 19:53 Ответить
Уруский, деньги на проект возмешь у Коломойского, Фирташа или Ахметова?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:21 Ответить
- А вот бы накупить китайских часов по дешевке, на машине времени махнуть в прошлое лет на 20, там их загнать по высоким ценам и накупить на полученные деньги доллары по 60 копеек !
- Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить !
- Так, господа министры... еще будут предложения по оздоровлению экономики ?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:52 Ответить
Смешить людей занятие благородное.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:54 Ответить
Идею поддерживаю, только не вижу рационального применения. Нам бы лучше что-то вроде Шинкансена японского, чтоб уменьшить расстояния в стране. Перейти на европейскую колею.
Космос - это хорошо, только н должен быть рентабелен.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:56 Ответить
"Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины" - какой "Воздушный старт", если в планах записано. - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
показать весь комментарий
17.07.2020 21:13 Ответить
Чиновник путает национальную идею и место в мировой кооперации, которое может стать визиткой Украины в современном мире
показать весь комментарий
17.07.2020 21:52 Ответить
А что такое "национальная идея"? Есть ли она в вообще?
показать весь комментарий
17.07.2020 22:08 Ответить
Интнресно, какая национальная идея у евреев ?
показать весь комментарий
17.07.2020 22:57 Ответить
Правда о сбитом "Боинге" - Вадим Лукашевич о Боинге в студии Радио Свобода.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:08 Ответить
Это из серии Лени Космоса-мера всех марсиан
показать весь комментарий
18.07.2020 00:14 Ответить
Учитывая бредовые идеи украинских парламентариев, Госдеп исключил из обеденного меню ВРУ грибы.
показать весь комментарий
18.07.2020 02:20 Ответить
Бабло на Нью Васьки!!!!!!! Говорите космодрома не будет? Почему? Великобритания строит( ну совсем не космическая держава) за тридцать миллионов долларов!!! У Украины нет тридцати миллионов долларов? Говорят скупили пять миллиардов может вложите? Может ракет купите которые УЖЕ разработаны( для МО)? Может спутник Лыбидь запустите? Нет? Корабли бороздят,а деньги идут в сраку( в руки мистификатора урусского) Мощнейшая в финансовом и промышленном масштабе СССР( даже накануне развала) ОТКАЗАЛАСЬ от этого проекта( "патаму," мразеподобное урусское говно ,что ОЧЧЕНЬ дорого). И вы наверняка знаете об этом . Не сравнить средства на космодром и на осуществление этого проекта. Его и Илон Маск не потянет со всеми господрядами,которые ему отдают.После таких заявлений очень хочется иметь винтовку и возможность спросить- Для какой цели назначили это чиновничье говно и тех кто его назначил и у самого гавна. Когда же закончится грабеж и прийдут люди заинтересованные в развитии страны?
показать весь комментарий
18.07.2020 06:47 Ответить
совсем уже не только ничего не делается, но даже для болтовни поднимаются идеи 40-летней давности... поизносились головы украинских вчэных...
показать весь комментарий
18.07.2020 07:53 Ответить
Комічний старт, посадити віслюка і ко в ракету і поїхали😁
показать весь комментарий
18.07.2020 12:27 Ответить
Он - или сумасшедший (что вряд ли), или мерзавец.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:53 Ответить
25 лет эти сучьи "космонавты" пилили бабло на несчастный украинский спутник,, четыре начальника поменялись, деньги украли подчистую а спутника как не было - так и не пахнет!
показать весь комментарий
19.07.2020 11:58 Ответить
 
 