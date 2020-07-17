Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский
Воздушный старт - лишь один из крупных проектов, которые может предложить Украина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Я давно говорю: "Ну что искать, давайте сделаем "Воздушный старт" - вот и будет наша национальная идея". Космодрома у нас никогда не будет, но есть самолеты, которые могут стать носителями", - отметил вице-премьер.
"Мы это могли сделать еще в 90-х. В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусмотрел старт "Зенита" с "Мрии". Причем ожидалось, что первая ступень "Зенита" будет возвратной", - добавил Уруский.
По его словам, "Воздушный старт" - лишь один из крупных проектов, которые может предложить Украина.
"А мы и сами можем предложить крупные проекты и в авиационной, и в космической отраслях. А все ищут национальную идею", - отметил Уруский.
В то же время Уруский подчеркнул, что для масштабных инвестпроектов нужны благоприятные условия, в частности, прозрачные правила игры и отсутствие коррупции.
Маск в шоке! Как не додумался до такого?
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, может быть демонтаж ОЛИГАРХИЧЕСКО-ЧИНОВНИЧЬЕГО государства в Украине и построение РЕСПУБЛИКИ СВОБОДНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН (не ЛОХТОРАТА)!
Українська національна ідея також існує. І вже давно. Просто коє-як реалізувати її вдалося лиш недавно.
А те, що пропонує цей ракетно-кацмічєскій державник - то якась уруська ідея...
ООН створена саме на основі цього права.
А хто там хоче за кінга з ленгвіджем, кайзера зі шпрахом, чи за царя язиком, то вже їхня справа - флах ім в рукі. Національний.
Усиленно ищут дурака, который выкупит.
Выкупи.
Знову??
🤔
дайте мне 10 млрд баксов и забудьте про меня!
Что мне ещё интересно: при таком развороте ракета испытает неслабые перегрузки. А она сможет их выдержать без дополнительного упрочнения конструкции (а следовательно повышения веса)?
Да даже не горизонтально, а хоть градусов под 45.
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle#Testing
🤑
Он жеж фактически говорит: дайте нам кто нибудь побольше денег, и мы вам ТАКОЕ за... это самое.
сначала надо показать свою эффективность в обозримых материальных вещах.
Какой воздушный старт, кода большая часть населения не может оплатить коммуналку ?
А Ахметов объявляет себя "банкротом" и покупает самую дорогую недвижимость в Европе ?
Сначала надо расчистить площадку.
Ступень планирует на махоньких крылышках, к ней подлетает Ан-225 и ласково хватает манипулятором. Как тебе такое, Илон Маск?
В Зенитах было около половины Российских деталей. Без РФ даже их не сделать.
И не будет.
Везде где Украина сотрудничает с НАСА, она это делает в кооперации с РФ.
- Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить !
- Так, господа министры... еще будут предложения по оздоровлению экономики ?
Космос - это хорошо, только н должен быть рентабелен.