Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Я давно говорю: "Ну что искать, давайте сделаем "Воздушный старт" - вот и будет наша национальная идея". Космодрома у нас никогда не будет, но есть самолеты, которые могут стать носителями", - отметил вице-премьер.

"Мы это могли сделать еще в 90-х. В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусмотрел старт "Зенита" с "Мрии". Причем ожидалось, что первая ступень "Зенита" будет возвратной", - добавил Уруский.

По его словам, "Воздушный старт" - лишь один из крупных проектов, которые может предложить Украина.

"А мы и сами можем предложить крупные проекты и в авиационной, и в космической отраслях. А все ищут национальную идею", - отметил Уруский.

В то же время Уруский подчеркнул, что для масштабных инвестпроектов нужны благоприятные условия, в частности, прозрачные правила игры и отсутствие коррупции.

