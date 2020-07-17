Авіакосмічний проєкт "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, - Уруський
Повітряний старт - лише один із великих проєктів, які може запропонувати Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
"Я давно кажу: "Ну що шукати, давайте зробимо "Повітряний старт" - ось і буде наша національна ідея". Космодрому у нас ніколи не буде, але є літаки, які можуть стати носіями", - зазначив віцепрем'єр.
"Ми це могли зробити ще в 90-х. У першій космічній програмі був проєкт "Світязь", який передбачив старт "Зеніта" з "Мрії". Причому очікувалося, що перший ступінь "Зеніту" буде поворотній", - додав Уруський.
За його словами, "Повітряний старт" - лише один із великих проєктів, які може запропонувати Україна.
"А ми самі можемо запропонувати великі проєкти і в авіаційній, і в космічній галузях. А всі шукають національну ідею", - зазначив Уруський.
Водночас Уруський підкреслив, що для масштабних інвестпроєктів потрібні сприятливі умови, зокрема, прозорі правила гри і відсутність корупції.
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Маск в шоке! Как не додумался до такого?
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, может быть демонтаж ОЛИГАРХИЧЕСКО-ЧИНОВНИЧЬЕГО государства в Украине и построение РЕСПУБЛИКИ СВОБОДНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН (не ЛОХТОРАТА)!
Українська національна ідея також існує. І вже давно. Просто коє-як реалізувати її вдалося лиш недавно.
А те, що пропонує цей ракетно-кацмічєскій державник - то якась уруська ідея...
ООН створена саме на основі цього права.
А хто там хоче за кінга з ленгвіджем, кайзера зі шпрахом, чи за царя язиком, то вже їхня справа - флах ім в рукі. Національний.
Усиленно ищут дурака, который выкупит.
Выкупи.
Знову??
🤔
дайте мне 10 млрд баксов и забудьте про меня!
Что мне ещё интересно: при таком развороте ракета испытает неслабые перегрузки. А она сможет их выдержать без дополнительного упрочнения конструкции (а следовательно повышения веса)?
Да даже не горизонтально, а хоть градусов под 45.
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle#Testing
🤑
Он жеж фактически говорит: дайте нам кто нибудь побольше денег, и мы вам ТАКОЕ за... это самое.
сначала надо показать свою эффективность в обозримых материальных вещах.
Какой воздушный старт, кода большая часть населения не может оплатить коммуналку ?
А Ахметов объявляет себя "банкротом" и покупает самую дорогую недвижимость в Европе ?
Сначала надо расчистить площадку.
Ступень планирует на махоньких крылышках, к ней подлетает Ан-225 и ласково хватает манипулятором. Как тебе такое, Илон Маск?
В Зенитах было около половины Российских деталей. Без РФ даже их не сделать.
И не будет.
Везде где Украина сотрудничает с НАСА, она это делает в кооперации с РФ.
- Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить !
- Так, господа министры... еще будут предложения по оздоровлению экономики ?
Космос - это хорошо, только н должен быть рентабелен.