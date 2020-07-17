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Авіакосмічний проєкт "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, - Уруський

Авіакосмічний проєкт

Повітряний старт - лише один із великих проєктів, які може запропонувати Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Я давно кажу: "Ну що шукати, давайте зробимо "Повітряний старт" - ось і буде наша національна ідея". Космодрому у нас ніколи не буде, але є літаки, які можуть стати носіями", - зазначив віцепрем'єр.

"Ми це могли зробити ще в 90-х. У першій космічній програмі був проєкт "Світязь", який передбачив старт "Зеніта" з "Мрії". Причому очікувалося, що перший ступінь "Зеніту" буде поворотній", - додав Уруський.

За його словами, "Повітряний старт" - лише один із великих проєктів, які може запропонувати Україна.

"А ми самі можемо запропонувати великі проєкти і в авіаційній, і в космічній галузях. А всі шукають національну ідею", - зазначив Уруський.

Водночас Уруський підкреслив, що для масштабних інвестпроєктів потрібні сприятливі умови, зокрема, прозорі правила гри і відсутність корупції.

Дивіться також: Рада призначила Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості. ВIДЕО

Автор: 

авіакосмічна галузь (179) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+14
Какая глупость называть обычные технические проекты "национальной идеей"!
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, может быть демонтаж ОЛИГАРХИЧЕСКО-ЧИНОВНИЧЬЕГО государства в Украине и построение РЕСПУБЛИКИ СВОБОДНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН (не ЛОХТОРАТА)!
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17.07.2020 17:12
+10
И именно поэтому у Южмаша и Павлоградского химзавода за год снова появились долги по зарплате? Может просто нужно хотя-бы просто начать закупать для обороны разработанное и испытанное современное ракетное оружие?
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17.07.2020 17:11
+7
Вже був гіперрлупнутий -Омелян..
Знову??
🤔
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17.07.2020 17:20
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Ключевое слово - "может"....
Маск в шоке! Как не додумался до такого?
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17.07.2020 17:10 Відповісти
У него "Мрии" такой нет.
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17.07.2020 21:59 Відповісти
Всі на будивництво Нью-Васюків, тобто якогось там Старта !!!))))
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17.07.2020 17:10 Відповісти
Гиперлуп уже накрылся медным тазом
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17.07.2020 19:05 Відповісти
Спросите у Омеляна: https://www.kyivpost.com/technology/infrastructure-ministry-promises-to-launch-hyperloop-in-ukraine-in-5-years.html?cn-reloaded=1
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17.07.2020 22:08 Відповісти
И именно поэтому у Южмаша и Павлоградского химзавода за год снова появились долги по зарплате? Может просто нужно хотя-бы просто начать закупать для обороны разработанное и испытанное современное ракетное оружие?
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17.07.2020 17:11 Відповісти
Например какое?
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17.07.2020 19:12 Відповісти
Какая глупость называть обычные технические проекты "национальной идеей"!
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, может быть демонтаж ОЛИГАРХИЧЕСКО-ЧИНОВНИЧЬЕГО государства в Украине и построение РЕСПУБЛИКИ СВОБОДНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН (не ЛОХТОРАТА)!
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17.07.2020 17:12 Відповісти
Так в 2014 же и демонтировали! Или я что путаю? Разве не такая была идея?
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17.07.2020 19:14 Відповісти
А шо нам разрешили это делать или это только помечтать?
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17.07.2020 17:12 Відповісти
Мрія має бути неосяжною, грандіозною, все як за Совєти !!!)))
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17.07.2020 17:17 Відповісти
👍👍
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17.07.2020 17:22 Відповісти
Пора траву легализовать . Играть уже можно .
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17.07.2020 17:13 Відповісти
Схоже Урус вже трави налегализувався ,аж за край !!!)))
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17.07.2020 17:20 Відповісти
Идиот.
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17.07.2020 17:15 Відповісти
Національна ідея у всіх однакова. Відрізняються вони одна від одної тільки тим, що одна японська, інша німецька, ще інша грецька, польська, шведська, в'єтнамська.
Українська національна ідея також існує. І вже давно. Просто коє-як реалізувати її вдалося лиш недавно.
А те, що пропонує цей ракетно-кацмічєскій державник - то якась уруська ідея...
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17.07.2020 17:15 Відповісти
Церь-це прерогатива московитів !!)))
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17.07.2020 17:27 Відповісти
Ні, я про право націй на самовизначення - на реалізацію своєї національної ідеї, тобто.
ООН створена саме на основі цього права.
А хто там хоче за кінга з ленгвіджем, кайзера зі шпрахом, чи за царя язиком, то вже їхня справа - флах ім в рукі. Національний.
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17.07.2020 18:51 Відповісти
Та в Англии уже много веков поют Боже храни королеву---и всё путём. Петь и делать---разные вещи. Профессор Преображенский---который из Собачьего сердца.
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17.07.2020 19:40 Відповісти
Так гиперлуп уже пробовали, зека тоже, клоун свою работу доделает и.............вдаль.. или все же вдоль?
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17.07.2020 17:18 Відповісти
Угу, кацапы наслушались подобных кретинов и выкупили морской старт.
Усиленно ищут дурака, который выкупит.
Выкупи.
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17.07.2020 17:20 Відповісти
С морского старта запускали только украинские ракеты зенит. Теперь они не взлетают ни откуда
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17.07.2020 20:42 Відповісти
Вже був гіперрлупнутий -Омелян..
Знову??
🤔
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17.07.2020 17:20 Відповісти
я давно предлагал, давайте построим Львовское метро.. у меня уже и схема есть!
дайте мне 10 млрд баксов и забудьте про меня!
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 7002
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17.07.2020 17:21 Відповісти
Все равно ты не знаешь где вход) тебе денег не дадут)
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17.07.2020 18:22 Відповісти
И что даст старт с самолёта? Скорость самолёта слишком мала (ну сравните метров 300 350 в секунду у самолёта, и 7.91 км с секунду, первой космической скорости) особого прироста эффективности не будет. Да ракете ещё и надо придать вертикальную скорость, поскольку поворот из горизонтального полёта потребует очень много топлива. Не направлять же Мрию вертикально вверх?!
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17.07.2020 17:22 Відповісти
Если память не изменяет "Виржин" что-то такое разрабатывали. Но не беспокойтесь. Эти киздаболы всёравно ничего делать не будут.
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17.07.2020 17:24 Відповісти
Но деньги попилят. А потом скажут, что "это не для нас, сложно" или что то подобное.
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17.07.2020 18:50 Відповісти
Конечно! Чтоб даже никто и не сомневался
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18.07.2020 13:19 Відповісти
Ракета сбрасывается и разворачивается вверх по-самолётному -- на небольших крыльях. Дальше летит уже по-ракетному.
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17.07.2020 18:09 Відповісти
Ну тогда выигрыша в начальном разгоне вообще не будет. То есть ракета будет таких же габаритов и массы как обычная. Весь плюс - не надо космодрома.

Что мне ещё интересно: при таком развороте ракета испытает неслабые перегрузки. А она сможет их выдержать без дополнительного упрочнения конструкции (а следовательно повышения веса)?
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17.07.2020 18:18 Відповісти
На какой секунде ракета достигает скорости 7,91 км в секунду? На какой высоте это происходит? Сколько топлива тратит ракета чтобы достичь высоты 10 км? Какой скорости достигает ракета на высоте 10 км? Простые вопросы, сразу дают ответ на ваш вопрос "И что даст старт с самолёта?")))
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17.07.2020 18:12 Відповісти
Разогнать бы хоть до такой скорости, чтоб не потребовалась первая ступень. Но это мне кажется больше чем может обеспечить самолёт. (на какой скорости отделается первая ступень?)
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17.07.2020 18:25 Відповісти
Да она и сама вверх залезет, если прямо лететь, а не вдоль поверхности.
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17.07.2020 18:12 Відповісти
Хорошее замечание.

Да даже не горизонтально, а хоть градусов под 45.
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17.07.2020 18:22 Відповісти
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 5631

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle#Testing
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17.07.2020 22:20 Відповісти
Проект "Зелёный пук". Щас присмотрят лужу побольше и оформят...
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17.07.2020 17:22 Відповісти
Граждане, не паникуйте, мы идем не на дно, а в светлое будущее!!

🤑
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17.07.2020 17:24 Відповісти
"Буран" тобі в печінку! Якщо ціла совдепія не змогла того зробити, то Україні це по силах? Воно з якої реальності чи під яким коксом сьогодні?
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17.07.2020 17:26 Відповісти
Не, вы неверно трактуете его слова.

Он жеж фактически говорит: дайте нам кто нибудь побольше денег, и мы вам ТАКОЕ за... это самое.
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17.07.2020 17:30 Відповісти
Зрозумів! Вони дупою відчувають, що не довго лишилось, а "прібарахліться, чтоб і внукам хватіло" треба встигнути... Терміново потрібне бабло для розпилу! Тоді все зрозуміло і про призначення цього "спеціаліста", і про його заяви.
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17.07.2020 17:38 Відповісти
Та скільки отим пенсіонерам з Південмашу залишилось?
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17.07.2020 18:14 Відповісти
А до чого тут "Південмаш"? Це все про Уруського та Ко! До "Південмашу" ті гроші, навіть якщо будуть виділені, не дійдуть, на жаль...
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17.07.2020 18:32 Відповісти
Спочатку потрібно догнати економіку Польщі,а потім вже мріяти.
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17.07.2020 17:39 Відповісти
Космодром будет в Васюках?
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17.07.2020 17:41 Відповісти
это версия потужного гиперлупа 2.0?
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17.07.2020 17:45 Відповісти
Что значит предложить? Вы уже вчера! должны были реализовать.
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17.07.2020 17:50 Відповісти
Дебілу ще потрібно пояснювати, що таке "національна ідея"...
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17.07.2020 18:31 Відповісти
Сначала надо угомонить Кучму, прищучить Ахметова, Коломойского -
сначала надо показать свою эффективность в обозримых материальных вещах.
Какой воздушный старт, кода большая часть населения не может оплатить коммуналку ?
А Ахметов объявляет себя "банкротом" и покупает самую дорогую недвижимость в Европе ?
Сначала надо расчистить площадку.
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17.07.2020 18:39 Відповісти
а еще можно "воздушный авианосец" сделать - для других самолетов. но коксу не хватит, нужна другая дурь.
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17.07.2020 18:52 Відповісти
В Эквадоре почти на экваторе есть гора Чимборасо - самая высокая гора Мира, если считать не от уровня моря, а от центра Земли. Вот там бы по склону гиперлуп забабахать от подножия к вершине, и ракеты выстреливать. Вот это был бы проект!
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 8308
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17.07.2020 18:56 Відповісти
Этот проект еще 70-х годов, который Лозино-Лозинский пытался скопипастить с американцев. И да - платформой для старта должна была быть Мрия... Но у совка не срослось.

Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 2948
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17.07.2020 18:57 Відповісти
А можно с "Мрии" не только запускать ракету, но и ловить на неё падающую первую ступень.
Ступень планирует на махоньких крылышках, к ней подлетает Ан-225 и ласково хватает манипулятором. Как тебе такое, Илон Маск?
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 2653
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17.07.2020 20:08 Відповісти
Мрия может в снижении развить около 1000 км/ч, первая ступень ее догоняет и фиксируется на спине как и бьіло задумано.
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17.07.2020 21:46 Відповісти
Зачем? Так, или иначе первая ступень окажется на земле, главное ей не мешать. Если нужно получить ее для повторного использования, то и это решается средствами самой ступени - "не плодите сущности без необходимости" (с) Оккам.
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18.07.2020 11:46 Відповісти
Без самолётной посадки на спине Мрии ступень будет приземляться на парашютах с сильным ударом. Или ей понадобятся крылья и шасси - утяжеление и усложнение конструкции.
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18.07.2020 13:01 Відповісти
Авіакосмічний проєкт "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, - Уруський - Цензор.НЕТ 5492
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18.07.2020 13:04 Відповісти
Запас топлива для приземления уменьшает выводимый на орбиту вес.
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18.07.2020 16:30 Відповісти
Не уменьшает. Ракета проектируется под определенные параметры, в том числе и веса выводимого на орбиту груза, и не они уменьшаются, или увеличиваются, а ёмкость топливных баков и другие и конструктивные решения изначально подбираются под эти параметры. В случае же с попыткой поймать ступень самолётом, риск угробить ступень, или ступень вместе с самолётом, настолько велик, что на современном этапе, даже, если найдёте инвесторов (которые сами по себе далеко не дураки и умеют просчитывать риски), и построите ракету по такому проекту, вы просто не найдёте страховую компанию, которая за адекватные деньги сможет застраховать этот запуск, а без этого не состоится не только попытка поймать ступень самолётом, но и старт ракеты.
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19.07.2020 11:47 Відповісти
Вот так и Маску говорили - невозможно, не получится, никто не даст денег
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19.07.2020 12:22 Відповісти
Вот когда получится, тогда и поговорим. Потому я и употребил фразу "на современном этапе".
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19.07.2020 12:34 Відповісти
кто-нибудь в реализацию подобного всерьез верит... 30 лет назад может и получилось бы, а сейчас уже все, этот паровоз ушел и его уже никогда не догнать...
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17.07.2020 19:07 Відповісти
Я правильно понимаю, что в данный момент Украина не производит ни одного типа ракет? Только участвует в кооперации?

В Зенитах было около половины Российских деталей. Без РФ даже их не сделать.
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17.07.2020 20:03 Відповісти
В ракетах Маска нет ни одного российского болта.
И не будет.
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17.07.2020 21:47 Відповісти
А Украинские - есть?
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17.07.2020 21:55 Відповісти
Украина много лет вполне успешно сотрудничает с NASA как раз в плане изготовления компонентов и ступеней ракет.
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18.07.2020 11:41 Відповісти
Маск - это несколько не НАСА.

Везде где Украина сотрудничает с НАСА, она это делает в кооперации с РФ.
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18.07.2020 14:22 Відповісти
Когда Маск только мечтал построить ракету, Украинские предприятия УЖЕ сотрудничали с американцами в аэрокосмической отрасли и производили компоненты ракет для США.
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19.07.2020 11:50 Відповісти
Українська Національна Ідея - це Українська Мова.
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17.07.2020 19:53 Відповісти
Если вдоль взлетной полосы посадить это, то можно долететь и до Марса в Таврии..
Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, - Уруский - Цензор.НЕТ 9349
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17.07.2020 19:53 Відповісти
Уруский, деньги на проект возмешь у Коломойского, Фирташа или Ахметова?
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17.07.2020 20:21 Відповісти
- А вот бы накупить китайских часов по дешевке, на машине времени махнуть в прошлое лет на 20, там их загнать по высоким ценам и накупить на полученные деньги доллары по 60 копеек !
- Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить !
- Так, господа министры... еще будут предложения по оздоровлению экономики ?
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17.07.2020 20:52 Відповісти
Смешить людей занятие благородное.
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17.07.2020 20:54 Відповісти
Идею поддерживаю, только не вижу рационального применения. Нам бы лучше что-то вроде Шинкансена японского, чтоб уменьшить расстояния в стране. Перейти на европейскую колею.
Космос - это хорошо, только н должен быть рентабелен.
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17.07.2020 20:56 Відповісти
"Авиакосмический проект "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины" - какой "Воздушный старт", если в планах записано. - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
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17.07.2020 21:13 Відповісти
Чиновник путает национальную идею и место в мировой кооперации, которое может стать визиткой Украины в современном мире
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17.07.2020 21:52 Відповісти
А что такое "национальная идея"? Есть ли она в вообще?
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17.07.2020 22:08 Відповісти
Интнресно, какая национальная идея у евреев ?
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17.07.2020 22:57 Відповісти
Правда о сбитом "Боинге" - Вадим Лукашевич о Боинге в студии Радио Свобода.
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17.07.2020 22:08 Відповісти
Это из серии Лени Космоса-мера всех марсиан
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18.07.2020 00:14 Відповісти
Учитывая бредовые идеи украинских парламентариев, Госдеп исключил из обеденного меню ВРУ грибы.
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18.07.2020 02:20 Відповісти
Бабло на Нью Васьки!!!!!!! Говорите космодрома не будет? Почему? Великобритания строит( ну совсем не космическая держава) за тридцать миллионов долларов!!! У Украины нет тридцати миллионов долларов? Говорят скупили пять миллиардов может вложите? Может ракет купите которые УЖЕ разработаны( для МО)? Может спутник Лыбидь запустите? Нет? Корабли бороздят,а деньги идут в сраку( в руки мистификатора урусского) Мощнейшая в финансовом и промышленном масштабе СССР( даже накануне развала) ОТКАЗАЛАСЬ от этого проекта( "патаму," мразеподобное урусское говно ,что ОЧЧЕНЬ дорого). И вы наверняка знаете об этом . Не сравнить средства на космодром и на осуществление этого проекта. Его и Илон Маск не потянет со всеми господрядами,которые ему отдают.После таких заявлений очень хочется иметь винтовку и возможность спросить- Для какой цели назначили это чиновничье говно и тех кто его назначил и у самого гавна. Когда же закончится грабеж и прийдут люди заинтересованные в развитии страны?
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18.07.2020 06:47 Відповісти
совсем уже не только ничего не делается, но даже для болтовни поднимаются идеи 40-летней давности... поизносились головы украинских вчэных...
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18.07.2020 07:53 Відповісти
Комічний старт, посадити віслюка і ко в ракету і поїхали😁
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18.07.2020 12:27 Відповісти
Он - или сумасшедший (что вряд ли), или мерзавец.
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19.07.2020 11:53 Відповісти
25 лет эти сучьи "космонавты" пилили бабло на несчастный украинский спутник,, четыре начальника поменялись, деньги украли подчистую а спутника как не было - так и не пахнет!
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19.07.2020 11:58 Відповісти
 
 