Авіакосмічний проєкт "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, - Уруський

Повітряний старт - лише один із великих проєктів, які може запропонувати Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Я давно кажу: "Ну що шукати, давайте зробимо "Повітряний старт" - ось і буде наша національна ідея". Космодрому у нас ніколи не буде, але є літаки, які можуть стати носіями", - зазначив віцепрем'єр.

"Ми це могли зробити ще в 90-х. У першій космічній програмі був проєкт "Світязь", який передбачив старт "Зеніта" з "Мрії". Причому очікувалося, що перший ступінь "Зеніту" буде поворотній", - додав Уруський.

За його словами, "Повітряний старт" - лише один із великих проєктів, які може запропонувати Україна.

"А ми самі можемо запропонувати великі проєкти і в авіаційній, і в космічній галузях. А всі шукають національну ідею", - зазначив Уруський.

Водночас Уруський підкреслив, що для масштабних інвестпроєктів потрібні сприятливі умови, зокрема, прозорі правила гри і відсутність корупції.

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