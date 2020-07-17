"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский
Государственный концерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации в управляющую холдинговую компанию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Что касается "Укроборонпрома": он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать", - сказал он.
Вице-премьер считает необходимым превращение госконцерна в холдинговую компанию.
"Я там работал в 2014 году и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания - управляющая компания, и холдинги по направлениям - бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение", - прокомментировал Уруский.
"Ракето-космическая (отрасль. - Ред.), кстати, тоже может туда войти. Возможно", - добавил вице-премьер.
шо ж вы только ломать горазды ?
або замінити на свинарчуків з повною свободою дій)
73,22%.
🤔
Оно конечно, ломать не строить, особенно во время войны.
Хоча, якщо їх завдання швидкісно ліквідувати здобутки, то зеленський призначає профі
Саша Янукович его создавал исключительно как паразитическую прокладку, грабящую украинские оборонные предприятия и исключительно как паразитическая прокладка Укроборонпром работал все время своего существования, отбирая у предприятий-производителей полностью всю прибыль и загоняя их в долги.
С Нафтогазом - точно стало лучше, стал прибыльным.
А этим "реформам" зеленой урусской власти я априори не доверяю.