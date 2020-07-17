РУС
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский

Государственный концерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации в управляющую холдинговую компанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Что касается "Укроборонпрома": он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать", - сказал он.

Вице-премьер считает необходимым превращение госконцерна в холдинговую компанию.

"Я там работал в 2014 году и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания - управляющая компания, и холдинги по направлениям - бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение", - прокомментировал Уруский.

"Ракето-космическая (отрасль. - Ред.), кстати, тоже может туда войти. Возможно", - добавил вице-премьер.

"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский
17.07.2020 17:46
та постройте уже наконец-то хоть шо нибудь.

шо ж вы только ломать горазды ?
17.07.2020 17:35
Тебе застрелиться нечем что ли???
17.07.2020 17:38
та постройте уже наконец-то хоть шо нибудь.

шо ж вы только ломать горазды ?
17.07.2020 17:35
Тебе застрелиться нечем что ли???
17.07.2020 17:38
тебе не доложили, что он уже практически построен ?
17.07.2020 17:41
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский
17.07.2020 18:04
да ...да ...головне вивіски змінити ...
17.07.2020 17:37
абрамявічюсів і тих, хто привів їх до керівництва галуззю, під суд...за розвал і бездіяльність...
або замінити на свинарчуків з повною свободою дій)
17.07.2020 17:56
Беда .
17.07.2020 17:42
Всё ясно..., з/п, себе, и штаты увеличат и на этом всё закончится...
17.07.2020 17:43
Это "правильно"!!! Укроборонпром должен приносить доход небольшой группе олигархов, а не укреплять обороноспособность страны.
17.07.2020 17:43
Матір Божа! Трансформери, курва, з паралельного всесвіту! Хватить вже пройо... ламати все, що лишили вам "папєрєдніки" та хвастатись їх досягненнями! Зробіть хоч щось самі! Зборисько недолугих імбіцилів!
17.07.2020 17:44
Євреї(хотів сказати жиди, але не скажу, бо ЦН ххх) в шоці!!! Вони навіть уявити не могли, що серед них стільки імбецилів і т.п. Нарід дав їм владу і на, маєш!
17.07.2020 18:33
Який розумний наріт.
73,22%.
17.07.2020 21:15
Так нібито нещодавно Укроборонпром реформували! Це така мета, щоб від нього каменя на камені не залишити?
17.07.2020 17:45
ато....комусь хочеться ласий шматок до рук прибрати, поки народ мовою буде бавитись біля Верховної Ради...
17.07.2020 18:10
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский
17.07.2020 17:46
Потому что этот ветер сдувает говно на пути.
17.07.2020 21:53
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский - Цензор.НЕТ 3329
17.07.2020 21:55
Сочувствую.
21.07.2020 23:38
Фільма надивився "Трансформери"??
🤔
17.07.2020 17:57
СПЕЦИАЛИСТ! Я бы даже сказал СПЕЦУН!!!!
Оно конечно, ломать не строить, особенно во время войны.
17.07.2020 18:03
Один з "излишиствами" боровся. Поборов. Цей, "виднатний" бізнесмен з 7 тис. гривень прибутку, прийшов трасформувати. Моторошно уявити, що залищиться і чи залишиться бодай щось.
Хоча, якщо їх завдання швидкісно ліквідувати здобутки, то зеленський призначає профі
17.07.2020 18:04
Ну с Укроборонпромом что-то нужно делать однозначно.
Саша Янукович его создавал исключительно как паразитическую прокладку, грабящую украинские оборонные предприятия и исключительно как паразитическая прокладка Укроборонпром работал все время своего существования, отбирая у предприятий-производителей полностью всю прибыль и загоняя их в долги.
17.07.2020 18:10
Вот теперь кацап Уруский будет реформировать украинскую оборону. Шикарно.
17.07.2020 20:13
Бред рівня брата йермака-падли.
17.07.2020 21:42
Ну как же- Путин дал приказ.
17.07.2020 22:53
Тут війна на носі з РФ, а вони розвалюють Укроборонпром. Якась диверсія?
18.07.2020 06:13
Очередная "революция" в отрасли. Хоть бы что-либо довели до ума из уже сделанного до этой власти Только ломать, а потом придут " новые" старые лица. И так по кругу...И никакой ответственности перед народом
18.07.2020 08:58
Холдинг, блин. У нас есть уже такой Нафтогаз называется. И что, лучше жить стало? Все под себя и всем руководить самому? Найдите в себе способности находить подходы к отдельным компаниям, а, главное, их котроливать. Все это зависит от Вас. Кто назовет вас умным во время войны устраивать перестройку в компании?.. Наверное Вам не нужно укреплять обороноспособность Украины... наоборот
18.07.2020 09:13
такой Нафтогаз называется. И что, лучше жить стало?
С Нафтогазом - точно стало лучше, стал прибыльным.
А этим "реформам" зеленой урусской власти я априори не доверяю.
18.07.2020 11:28
 
 