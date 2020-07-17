"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский

Государственный концерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации в управляющую холдинговую компанию.

об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Что касается "Укроборонпрома": он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать", - сказал он.

Вице-премьер считает необходимым превращение госконцерна в холдинговую компанию.

"Я там работал в 2014 году и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания - управляющая компания, и холдинги по направлениям - бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение", - прокомментировал Уруский.

"Ракето-космическая (отрасль. - Ред.), кстати, тоже может туда войти. Возможно", - добавил вице-премьер.

