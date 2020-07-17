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"Укроборонпром" підлягає повній трансформації, - Уруський

Державний концерн "Укроборонпром" підлягає повній трансформації в керуючу холдингову компанію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Що стосується "Укроборонпрому": він підлягає повній трансформації. У нинішньому вигляді він не може існувати", - сказав він.

Віцепрем'єр вважає за необхідне перетворення держконцерну на холдингову компанію.

"Я там працював у 2014 році й у мене є напрацювання, як переформатувати концерн. Ми бачимо його як керуючу компанію. Державна холдингова компанія - керуюча компанія, і холдинги за напрямками - бронетанкова техніка, високоточне озброєння, радіолокаційні системи, боєприпасна галузь і суднобудування", - прокоментував Уруський.

"Ракето-космічна (галузь. - Ред.), до речі, теж може туди увійти. Можливо", - додав віцепрем'єр.

Читайте також: Перелік стратегічних галузей промисловості буде затверджений Радою, - Уруський

Автор: 

Укроборонпром (1738) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+14
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский - Цензор.НЕТ 752
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17.07.2020 17:46
+11
та постройте уже наконец-то хоть шо нибудь.

шо ж вы только ломать горазды ?
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17.07.2020 17:35
+11
Тебе застрелиться нечем что ли???
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17.07.2020 17:38
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та постройте уже наконец-то хоть шо нибудь.

шо ж вы только ломать горазды ?
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17.07.2020 17:35 Відповісти
Тебе застрелиться нечем что ли???
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17.07.2020 17:38 Відповісти
тебе не доложили, что он уже практически построен ?
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17.07.2020 17:41 Відповісти
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский - Цензор.НЕТ 6448
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17.07.2020 18:04 Відповісти
да ...да ...головне вивіски змінити ...
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17.07.2020 17:37 Відповісти
абрамявічюсів і тих, хто привів їх до керівництва галуззю, під суд...за розвал і бездіяльність...
або замінити на свинарчуків з повною свободою дій)
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17.07.2020 17:56 Відповісти
Беда .
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17.07.2020 17:42 Відповісти
Всё ясно..., з/п, себе, и штаты увеличат и на этом всё закончится...
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17.07.2020 17:43 Відповісти
Это "правильно"!!! Укроборонпром должен приносить доход небольшой группе олигархов, а не укреплять обороноспособность страны.
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17.07.2020 17:43 Відповісти
Матір Божа! Трансформери, курва, з паралельного всесвіту! Хватить вже пройо... ламати все, що лишили вам "папєрєдніки" та хвастатись їх досягненнями! Зробіть хоч щось самі! Зборисько недолугих імбіцилів!
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17.07.2020 17:44 Відповісти
Євреї(хотів сказати жиди, але не скажу, бо ЦН ххх) в шоці!!! Вони навіть уявити не могли, що серед них стільки імбецилів і т.п. Нарід дав їм владу і на, маєш!
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17.07.2020 18:33 Відповісти
Який розумний наріт.
73,22%.
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17.07.2020 21:15 Відповісти
Так нібито нещодавно Укроборонпром реформували! Це така мета, щоб від нього каменя на камені не залишити?
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17.07.2020 17:45 Відповісти
ато....комусь хочеться ласий шматок до рук прибрати, поки народ мовою буде бавитись біля Верховної Ради...
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17.07.2020 18:10 Відповісти
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский - Цензор.НЕТ 752
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17.07.2020 17:46 Відповісти
Потому что этот ветер сдувает говно на пути.
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17.07.2020 21:53 Відповісти
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский - Цензор.НЕТ 3329
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17.07.2020 21:55 Відповісти
Сочувствую.
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21.07.2020 23:38 Відповісти
Фільма надивився "Трансформери"??
🤔
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17.07.2020 17:57 Відповісти
СПЕЦИАЛИСТ! Я бы даже сказал СПЕЦУН!!!!
Оно конечно, ломать не строить, особенно во время войны.
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17.07.2020 18:03 Відповісти
Один з "излишиствами" боровся. Поборов. Цей, "виднатний" бізнесмен з 7 тис. гривень прибутку, прийшов трасформувати. Моторошно уявити, що залищиться і чи залишиться бодай щось.
Хоча, якщо їх завдання швидкісно ліквідувати здобутки, то зеленський призначає профі
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17.07.2020 18:04 Відповісти
Ну с Укроборонпромом что-то нужно делать однозначно.
Саша Янукович его создавал исключительно как паразитическую прокладку, грабящую украинские оборонные предприятия и исключительно как паразитическая прокладка Укроборонпром работал все время своего существования, отбирая у предприятий-производителей полностью всю прибыль и загоняя их в долги.
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17.07.2020 18:10 Відповісти
Вот теперь кацап Уруский будет реформировать украинскую оборону. Шикарно.
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17.07.2020 20:13 Відповісти
Бред рівня брата йермака-падли.
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17.07.2020 21:42 Відповісти
Ну как же- Путин дал приказ.
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17.07.2020 22:53 Відповісти
Тут війна на носі з РФ, а вони розвалюють Укроборонпром. Якась диверсія?
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18.07.2020 06:13 Відповісти
Очередная "революция" в отрасли. Хоть бы что-либо довели до ума из уже сделанного до этой власти Только ломать, а потом придут " новые" старые лица. И так по кругу...И никакой ответственности перед народом
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18.07.2020 08:58 Відповісти
Холдинг, блин. У нас есть уже такой Нафтогаз называется. И что, лучше жить стало? Все под себя и всем руководить самому? Найдите в себе способности находить подходы к отдельным компаниям, а, главное, их котроливать. Все это зависит от Вас. Кто назовет вас умным во время войны устраивать перестройку в компании?.. Наверное Вам не нужно укреплять обороноспособность Украины... наоборот
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18.07.2020 09:13 Відповісти
такой Нафтогаз называется. И что, лучше жить стало?
С Нафтогазом - точно стало лучше, стал прибыльным.
А этим "реформам" зеленой урусской власти я априори не доверяю.
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18.07.2020 11:28 Відповісти
 
 