"Укроборонпром" підлягає повній трансформації, - Уруський
Державний концерн "Укроборонпром" підлягає повній трансформації в керуючу холдингову компанію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
"Що стосується "Укроборонпрому": він підлягає повній трансформації. У нинішньому вигляді він не може існувати", - сказав він.
Віцепрем'єр вважає за необхідне перетворення держконцерну на холдингову компанію.
"Я там працював у 2014 році й у мене є напрацювання, як переформатувати концерн. Ми бачимо його як керуючу компанію. Державна холдингова компанія - керуюча компанія, і холдинги за напрямками - бронетанкова техніка, високоточне озброєння, радіолокаційні системи, боєприпасна галузь і суднобудування", - прокоментував Уруський.
"Ракето-космічна (галузь. - Ред.), до речі, теж може туди увійти. Можливо", - додав віцепрем'єр.
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шо ж вы только ломать горазды ?
або замінити на свинарчуків з повною свободою дій)
73,22%.
🤔
Оно конечно, ломать не строить, особенно во время войны.
Хоча, якщо їх завдання швидкісно ліквідувати здобутки, то зеленський призначає профі
Саша Янукович его создавал исключительно как паразитическую прокладку, грабящую украинские оборонные предприятия и исключительно как паразитическая прокладка Укроборонпром работал все время своего существования, отбирая у предприятий-производителей полностью всю прибыль и загоняя их в долги.
С Нафтогазом - точно стало лучше, стал прибыльным.
А этим "реформам" зеленой урусской власти я априори не доверяю.