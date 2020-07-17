"Укроборонпром" підлягає повній трансформації, - Уруський

Державний концерн "Укроборонпром" підлягає повній трансформації в керуючу холдингову компанію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Що стосується "Укроборонпрому": він підлягає повній трансформації. У нинішньому вигляді він не може існувати", - сказав він.

Віцепрем'єр вважає за необхідне перетворення держконцерну на холдингову компанію.

"Я там працював у 2014 році й у мене є напрацювання, як переформатувати концерн. Ми бачимо його як керуючу компанію. Державна холдингова компанія - керуюча компанія, і холдинги за напрямками - бронетанкова техніка, високоточне озброєння, радіолокаційні системи, боєприпасна галузь і суднобудування", - прокоментував Уруський.

"Ракето-космічна (галузь. - Ред.), до речі, теж може туди увійти. Можливо", - додав віцепрем'єр.

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