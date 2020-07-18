Пожар в "Токио Стар": суд арестовал совладельца отеля Дурача, задержанного в аэропорту Одессы

Суд отправил под стражу четвертого подозреваемого по делу о пожаре в гостинице "Токио Стар"в Одессе Сергея Дурача, совладельца заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Дурач с 20 августа 2019 года находился за границей; в декабре 2019 года Одесский апелляционный суд постановил взять его под стражу, а сам предприниматель был объявлен в международный розыск. Он вернулся в Украину 15 июля 2020 года и был задержан в аэропорту.

Сам он на суде заявил, что сначала проходил за рубежом лечение, а потом не мог вернуться из-за карантина. У Дурача есть гражданство Болгарии, и он отметил, что вернулся добровольно, хотя и не был обязан это делать.

Подозреваемый сообщил, что запланировал лечение за границей заранее и также заранее приобрел билеты. После пожара 17 августа 2019 года, по его словам, Дурач помогал пострадавшим в пожаре, но 20 августа должен выехать из страны на лечение.

Во время судебного заседания стало известно, что Дурач оказал материальную помощь двум пострадавшим в пожаре - их родственники погибли в гостинице "Токио Стар". Пострадавшие получили по 50 000 гривен, еще двое отказались от денег. Об этом на суде сообщил адвокат Дурача Анатолий Гукасян и предоставил документы в подтверждение его слов - письма пострадавших были написаны в июне 2020 года.

Адвокат также заявил, что они хотели помочь большему количеству пострадавших, но следствие не предоставило им контактные данные пострадавших. Также адвокаты Дурача заявили, что в июле 2020 года они сообщили следствию, что предприниматель возвращается в Украину, и тогда же Дурач заявлял, что частично признает свою вину. И он сам, и его адвокаты просили избрать ему меру пресечения без ограничения свободы.

Еще один подозреваемый по делу пожара в гостинице "Токио Стар", главный инженер заведения, сейчас находится в розыске. Обвиняемые, а это предприниматель Вадим Черный и администраторы гостиницы Ирина Паровик и Оксана Ежак, сейчас находятся на свободе. В июле обвинительные акты по ним передали в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу. Но 7 июля Черный заявил отвод судье Людмиле Гаевой, которая должна рассматривать дело. Отвод будет рассматриваться 22 июля, только после этого суд сможет приступить к рассмотрению.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.