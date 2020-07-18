Пожежа в "Токіо Стар": суд заарештував співвласника готелю Дурача, затриманого в аеропорту Одеси

Суд відправив під варту четвертого підозрюваного у справі про пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі Сергія Дурача, співвласника закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Дурач із 20 серпня 2019 року перебував за кордоном. У грудні 2019 року Одеський апеляційний суд постановив взяти його під варту, а самого підприємця було оголошено в міжнародний розшук. Він повернувся в Україну 15 липня 2020 року. Його затримали в аеропорту.

Сам він на суді заявив, що спочатку проходив за кордоном лікування, а потім не міг повернутися через карантин. У Дурача є громадянство Болгарії, і він зазначив, що повернувся добровільно, хоча і не був зобов'язаний це робити.

Підозрюваний повідомив, що запланував лікування за кордоном заздалегідь і також заздалегідь придбав квитки. Після пожежі 17 серпня 2019 року, за його словами, він допомагав постраждалим у пожежі, але 20 серпня мав виїхати з країни на лікування.

Під час судового засідання стало відомо, що Дурач надав матеріальну допомогу двом постраждалим у пожежі – їхні родичі загинули в готелі "Токіо Стар". Постраждалі отримали по 50 тисяч гривень, іще двоє відмовились від грошей. Про це на суді повідомив адвокат Дурача Анатолій Гукасян і надав документи на підтвердження його слів - листи потерпілих були написані в червні 2020 року.

Адвокат також заявив, що вони хотіли допомогти більшій кількості постраждалих, але слідство не надало їм контактні данні постраждалих. Також адвокати Дурача заявили, що в липні 2020 року вони повідомили слідству, що підприємець повертається в Україну, і тоді ж Дурач заявляв, що частково визнає свою провину. І він сам, і його адвокати просили обрати йому запобіжний захід без обмеження волі.

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Іще один підозрюваний у справі пожежі в готелі "Токіо Стар", головний інженер закладу, зараз перебуває в розшуку. Обвинувачені, а це підприємець Вадим Чорний і адміністратори готелю Ірина Паровик і Оксана Єжак, зараз перебувають на волі. У липні обвинувальні акти щодо них передали в Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті. Але 7 липня Чорний заявив відвід судді Людмилі Гаєвій, яка мала розглядати справу. Відвід буде розглядатись 22 липня, тільки після цього суд зможе розпочати розгляд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня 2019 року, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня 2019 року власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт терміном на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Раніше повідомлялося, що суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.