РУС
3 716 38

Еще 2 вспышки заболеваемости COVID-19 ожидают в ноябре и феврале, - Ляшко

Коронавирус - сезонное заболевание. Минздрав прогнозирует его вспышки на фоне эпидемии гриппа в ноябре 2020 и феврале 2021 года.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что коронавирус имеет сезонность, поэтому Минздрав прогнозирует вспышку на фоне сезонной эпидемии гриппа.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост (заболеваемости. - Ред.) гриппом. Это будет ноябрь, первая волна, и февраль, вторая волна. Тогда у нас может произойти большой рост. Нам надо подготовиться", - сказал Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко

карантин (16729) Шустер Савик (681) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+11
Достаточно разместить календарь политической активности - он точно совпадает с периодами усиления карантинных мер.
18.07.2020 11:57 Ответить
+11
Вы знаете кого-то лично (именно лично, а не знакомый брата соседа, про которого рассказывал дворник со слов вахтёрши), кто заболел бы COVID-19?
18.07.2020 12:05 Ответить
+7
Я вот тоже задавал вопрос на форуме,есть ли у кого родственник,коллега ,сосед,товарищь у кого кто-то пострадал от вируса? Тишина.
18.07.2020 12:11 Ответить
И теперь майдановцев можно штрафовать за нарушение карантина.
18.07.2020 12:03 Ответить
Вечный карантин.
18.07.2020 11:57 Ответить
Зеленський ще не накрався.
18.07.2020 11:57 Ответить
За..пав.
18.07.2020 12:00 Ответить
Ляшко понравилось быть в центре внимания ? Бабаванга
18.07.2020 12:00 Ответить
Да мы еще первую не прошли.
18.07.2020 12:02 Ответить
Да ,знаю лично двух. Женщина терапевт , с ней все гут, переболела в лёгкой форме. Второй мужчина из дома напротив, подхватил ковид в Польше, у него плоховато со здоровьем, там была двухсторонняя пневмония.
18.07.2020 12:13 Ответить
Пневмонии - довольно популярное заболевание. Речь именно о подтверждённом диагнозе COVID-19.
18.07.2020 12:15 Ответить
Что мешает протереть руки, обычной настойкой бояры? Там семидесяти процентный этанол.Тоолько не во внутрь принимать ,как ты привык русачок.
18.07.2020 13:28 Ответить
Бессимптомное течение болезни - это же так удобно... для манипуляций.
18.07.2020 12:28 Ответить
Какой такой район, можно уточнить?
18.07.2020 13:29 Ответить
Да не переживайте так. Скоро будете лично знакомы с одним или несколькими ковидами Еще не все потеряно
18.07.2020 13:48 Ответить
Вы всё мечтаете, а я на практике пытаюсь найти таких людей уже несколько месяцев. А нету.
19.07.2020 11:52 Ответить
людей зараніше готовлять к зубожінню, бо зеленой пакості треба утримать владу в Україні.
18.07.2020 12:05 Ответить
А чому не в жовтні? Можна було б вибори перенести/скасувати
18.07.2020 12:09 Ответить
ляшко - неадекват
18.07.2020 12:10 Ответить
"Еще 2 вспышки заболеваемости COVID-19 ожидают в ноябре и феврале, - Ляшко"

- а сейчас не вспышка а тление?
каждый день число заболевших за сутки растет!
18.07.2020 12:13 Ответить
Растет статистика. А что там с заболевшими - хз.

- У нас 14 заболевших корона вирусом!
- А сколько тестов вы провели?
- 14!
18.07.2020 12:20 Ответить
- У нас 14 заболевших корона вирусом!
- А сколько тестов вы провели?
- 14!

- Они в стационаре или дома?
- В морге...
18.07.2020 20:51 Ответить
Да вот не факт.
19.07.2020 11:52 Ответить
Могу допустить, что на перифериях не тратят дорогие тесты на трупы. Их лучше продавать живым уже списанные тесты на якобы тестирование умерших.
19.07.2020 16:07 Ответить
Скорее всего скоты хотят сделать выборы онлайн и полностью их сфальсифицировать и захватить полностью власть в стране, став аналогом единой рабсии
18.07.2020 12:16 Ответить
Так уже захватили: "холопы нарiда" и ЗаЖоПники в сумме имеют более 50%.
18.07.2020 12:31 Ответить
Козёл драный, прочти как в Москве подавили в конце 1959 года вспышку чёрной оспы. Там никто не делал идиотских предсказаний. Просто подавили за два с небольшим месяца, и всё.
18.07.2020 12:31 Ответить
За базар не перед кем отвечать вот и издеваются. Пора менять систему. Для этого нужен запрос на обсуждение.
18.07.2020 13:09 Ответить
А ещё вспышки справа, вспышки слева.
18.07.2020 13:26 Ответить
Коронавирус - сезонное заболевание.

Ксеню, бачите ?
18.07.2020 22:18 Ответить
Я нашому мінздраву не вірю.
В мене подруга їздила на днях у Львів блаблакаром з подружжям медиків.
Вони якраз практикувати у Франковську, Львові... сказали, що офіційна статистика занадто применшує кількість смертей від корони, їх списують на інші хвороби.
І я з особистого досвіду знаю, шо лікарі не хочуть ставити діагноз коронавірус, бо їм з Києва так сказали.
18.07.2020 22:21 Ответить
А в нас - навпаки. З того, що читаю - дуже багато фальсифікацій і приписок, люди про своїх друзів пишуть, які працюють у лікарнях, ніщо ніде не переповнене, розказують, який тиск на медпрацівників, щоб записувати у ковідні ... і смерті теж від нього малювати, хоча люди вмирають з інших причин.
У Штатах - те саме.
Та й по Європі, виглядає, теж.
18.07.2020 22:24 Ответить
Не знаю. Але діагноз грип або ангіну в нас не ставлять, все на орві списують, тому я більш схильна вірити в занижену статистику. До того ж, Дуда в розмові з пранкером прохопився, що знає про тяжку ситуацію з коронавірусом в Україні.
18.07.2020 22:28 Ответить
ОК. Чекаємо. Час все розставить по місцях. Хоча то бере роки, щоб правда сплила на поверхню.
18.07.2020 22:33 Ответить
 
 