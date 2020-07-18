"Еще 2 вспышки заболеваемости COVID-19 ожидают в ноябре и феврале, - Ляшко"

Коронавирус - сезонное заболевание. Минздрав прогнозирует его вспышки на фоне эпидемии гриппа в ноябре 2020 и феврале 2021 года.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что коронавирус имеет сезонность, поэтому Минздрав прогнозирует вспышку на фоне сезонной эпидемии гриппа.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост (заболеваемости. - Ред.) гриппом. Это будет ноябрь, первая волна, и февраль, вторая волна. Тогда у нас может произойти большой рост. Нам надо подготовиться", - сказал Ляшко.

