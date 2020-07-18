РУС
В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко

В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко

В разных регионах Украины будут вводить разные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости на данной территории.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная - это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны - более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики", - рассказал Ляшко.

По словам замминистра, усиливать карантин будут, если в области 5 дней подряд будут превышаться индикаторы.

"Далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если желтая - работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в вопросе ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не стоит смешивать политику и защиту жизни и здоровья населения.

"Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Результат, который мы имеем сейчас, это результат карантинных действий, результат соблюдения карантинных требований, качественное соблюдение карантинных требований первых два месяца", - сказал Ляшко.

Топ комментарии
+14
Вам не здається,що це все схоже на світову аферу?
показать весь комментарий
18.07.2020 01:51 Ответить
+11
Заберіть його вже кудись.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:41 Ответить
+10
"Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Источник: https://censor.net/n3208845

Кожен рік від онко хвороб помирає до 80 тисяч українців.Це його не цікавить.Якщо люди будуть сидіти на жорсткому карантині,здорові точно не будуть.Це все схоже на абсурд.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:44 Ответить
Заберіть його вже кудись.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:41 Ответить
Не можем, своих таких девать некуда.
Перепроизводство идиотов, прям беда.
Может, на Марс их, да ведь безвоздушное пространство.
показать весь комментарий
18.07.2020 06:21 Ответить
Раскудахтались.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:25 Ответить
Нарешті влада почала реально планувати і організовувати боротьбу з епідемією! Молодці, тепер ще потрібно збільшити кількість ПЛР тестів до 100 тис. на добу! Потрібно перевіряти все населення України і видавати медичний сертифікат здоровья, без якого не мають пускати в громадський транспорт і громадські місця!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:57 Ответить
Сатана Ляшко все никак не успокоится, все ему зоны нужны, хочет всех заключить в зоны. По моему это больное на голову осатаненное психопатное существо,такое же как и Степанов и все зеленые выродки. Кругом уже отменили карантин, а этим ублюдкам мало, они не наигрались в липовую пандемию, в маски, которые не защищают, а наоборот вредят. Все что требует мировое сатанинское правительство Ляшко и Степанов выполняют беспрекословно. Непонятно они украинцам служат за их деньги или мировому сатанизму. Гнать нужно этих уродов из власти и как можно быстрее. Эти ущербные сатанисты еще осенью запретят детям в школы ходить, а взрослых опять запрут по домам придумав вторую, третью ,четвертую волну идиотизма.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:23 Ответить
Мир перемахнул через 14 млн заражений COVID-19 Бразилия через 2, а Индия через 1 млн. РФ 4-ю неделю топчется на плато (+6234 , всего 765 тыс.) И только в Москве (232 тыс., +578) лепота. У 60% - коллективный иммунитет, объявил Собянин (https://www.msk.kp.ru/daily/27156/4254333/). Как и у нью-йоркцев. Но там - в 2 раза больше заболевших и в 5 - смертей (https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/new-york/). Главное же - этим городам 2-я волна не страшна.
Ковидную сенсацию от мэра никто отрицать не рискнул. Хотя, если судить по тестам на антитела, иммунитет есть у 21,7% москвичей. А опровержение из Нью-Йорка прилетело сразу. Ок.20% жителей Нью-Йорка обладают иммунитетом от ковида, сообщили в местном Депздраве. Что за тайным знанием обладает Собянин, какие ученые убедили его, что ок.40% москвичей охраняет Т-клеточный иммунитет, неизвестно.
Но все это вызывает не меньше сомнений, чем статистика смертности. По казенным сводкам, в столице умерли 4285 чел . А по данным Депздрава Москвы , только за апрель-июнь - 10 229 человек. Меньше, чем в Нью-Йорке, но в 3, а не в 5 раз.
Фейки о жизни и смерти - опасная вещь.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:50 Ответить
Вся смертность от коронавируса фейковая, многие умерли по другим причинам, а им приписан коронавирус.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:52 Ответить
С Ваших слов , кругом уже отменили карантин. Можно узнать где именно?
показать весь комментарий
18.07.2020 19:09 Ответить
В Чехии давно отменили, В Швеции и Беларуси его и не было, в РФ отменили, В Германии с 4 мая открылись все учреждения и школы, сняли ограничения Турция, Египет, Хорватия,Черногория, Македония,Польша и т.д.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:50 Ответить
На... в голубую зону...
показать весь комментарий
18.07.2020 07:47 Ответить
Я про це весь час стверджую, а мені тільки крутят у скроні. Мовляв ВІРУС, треба берігтись.
Я їм говорю, а чому ж тоді в том же Бангладеш люди, що живуть купою на одне одному в антисанітарії і не вимерли масово. У відповідь як про обіцянки Шмарклі, очі в сторони і язик в.....
показать весь комментарий
18.07.2020 08:56 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/bangladesh/ про Бангладеш
показать весь комментарий
18.07.2020 09:04 Ответить
"Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Источник: https://censor.net/n3208845

Кожен рік від онко хвороб помирає до 80 тисяч українців.Це його не цікавить.Якщо люди будуть сидіти на жорсткому карантині,здорові точно не будуть.Це все схоже на абсурд.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:44 Ответить
Более того, зебилята все программы по онко, тубику, вич, сердцу и т.д. сократили в 2,5-3 раза.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:53 Ответить
О, ещё один кандидат в меры
показать весь комментарий
18.07.2020 01:47 Ответить
В дурку бы их всех, да вот беда - мест не хватит.
Так что, может, запоребрик их десантировать?
показать весь комментарий
18.07.2020 06:20 Ответить
Палкі прихильники коронавірусу поясніть,чому за окуляри ніхто не говорить? Чому депутати ходять без масок,або ходять в найгірших китайських масках? Хто хто,а вони точно за своє життя переживають.Я не кажу,що вірусу немає,коронавірус і від нього люди помирають.Але в нас карантину ж практично немає,а смертність низька.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:49 Ответить
Вам не здається,що це все схоже на світову аферу?
показать весь комментарий
18.07.2020 01:51 Ответить
У мене ще жевріє надія, що здоровий глузд переможе ...
Але нас реально меншість і по цілому світу.
Все, як скрізь.
Тримаймося, Друже !
показать весь комментарий
18.07.2020 02:08 Ответить
https://censor.net/user/165058 От люди розумні і вважають себе свідомими,але ж їм маніпулятивні речі ''втирають'',а вони на все ведуться.Не розумію цього.
показать весь комментарий
18.07.2020 02:16 Ответить
Так ми ж не ведемося !
показать весь комментарий
18.07.2020 03:24 Ответить
https://censor.net/user/165058 Але інші ведуться.Більше того,звикають до масок і носять їх з посмішкою.Зараз маски стали частиною гардеробу і є з любим малюнком і мають любу форму.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:15 Ответить
В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5066
показать весь комментарий
18.07.2020 08:57 Ответить
Анекдот(а может и не анекдот):
"-Доктор,а когда закончится эпидемия короновируса?
-Извините,я политикой не занимаюсь."
показать весь комментарий
18.07.2020 04:17 Ответить
Понятно, да ?
Когда умер Леонид Ильич, мы (тогда ещё молодые) ничего не понимали. А старшее поколение - плакало.
показать весь комментарий
18.07.2020 03:11 Ответить
Ми з корефаном набухались від радості.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:01 Ответить
це тобі кто таке ляпнув лапоть..цього маразматіка у якого половина людей півжиття проводило в чергах просто вже воспринімали як придурка чекнутого на орденах...і вообще думай в следующий раз що сбрехать..
показать весь комментарий
18.07.2020 09:00 Ответить
вроде никто не плакал... только празднования, юбилей отменили на неделю
показать весь комментарий
18.07.2020 09:05 Ответить
ольгінський,не пи..ди..
плакали за Кімірсеном ...з істерикою..
за Сталіним,кажуть..

але не за Брежнєвим...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:06 Ответить
Поки Білл Гейтс ще думає, як і куди вставляти чіпи, український завод Новатор представив новітню розробку, яку планують вживляти людям під час вакцинації від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання на COVID-19. Про це повідомляє блог заводу.
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу ­- перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.
показать весь комментарий
18.07.2020 04:58 Ответить
А какова прицельная дальность стрельбы?
показать весь комментарий
18.07.2020 05:04 Ответить
Чипом?
показать весь комментарий
18.07.2020 05:07 Ответить
Та шо там те пару килограмм на две тонны основной массы, зато социальная дистанция гарантируется.
показать весь комментарий
18.07.2020 05:18 Ответить
У кого вкрали ?
показать весь комментарий
18.07.2020 05:51 Ответить
ідіот.ти і без чипа чекнутий..
показать весь комментарий
18.07.2020 09:01 Ответить
не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень

ні...добровольці ,любителі BDSM,завжди будуть...
В Україні запровадять карантинні зони, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8902
показать весь комментарий
18.07.2020 15:09 Ответить
Ковидианские хроники.....Дело врачей
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
показать весь комментарий
18.07.2020 05:08 Ответить
Какой спорт в условиях грядущего радиоактивного заражения местности, шо тут не ясно.
показать весь комментарий
18.07.2020 05:22 Ответить
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показать весь комментарий
18.07.2020 05:09 Ответить
прекращаем срать?
показать весь комментарий
18.07.2020 07:07 Ответить
"В 1918 году армия США вынудила вакцинировать 3 285 376 аборигенов на Филиппинах, когда не совершенно не было никакой эпидемии, только редкие легкие случаи. Из вакцинированных 43,369 заболели оспой, из которых 16,477 умерли. В 1919 году эксперимент был удвоен. 7 670 252 туземца были вакцинированы. Из этих 65 180 пострадавших заболели оспой, а 44 408 умерли".
-Доктор. Уильям Ф. Кох, доктор медицинских наук [William F. Koch, MD, PhD],
«Фактор выживания при опухолевых и вирусных заболеваниях»
[The Survival Factor in Neoplastic and Viral Diseases]

«Испанский грипп 1918 года начался в американском военном лагере Фанстон, Форт-Райли, США, среди войск, готовящихся к Первой мировой войне, также проводилась обязательная вакцинация. В итоге погибло около 40 000 000 человек по всему миру. Этот штамм гриппа потом был только один раз, в соответствии с данными Атланта CDC США (US Atlanta CDC) в 1976 году. И снова, какое совпадение, он нанес удар по другому американскому военному лагерю Форт Дикс, США, среди недавно вакцинированных войск и никому больше! Форт Дикс, как известно, был центром испытаний вакцин.

Было ли величайшее бедствие "гриппа" в мире еще одной скрытой катастрофой вакцины?

Задает вопрос Джон П. Хептонстолл, директор клиники иглоукалывания и комплиментарной терапии Morley, Западный Йоркшир. John P. Heptonstall, Director of Morley Acupuncture Clinic and Complementary Therapy Centre, West Yorkshire

Источник:
"The Vaccination Question in the Light of Modern Experience: An Appeal for Reconsideration" Trung ******, C. Killick Millard

Перевод Alex Nicks
показать весь комментарий
18.07.2020 07:38 Ответить
Он, что бактерия тот вирус и имеет капсулу. У РНК вирусов есть только липидная оболочка и в дерьме от живет от силы сутки. Для него простое мило убийственно а в канализации ПАВ навалом . Нет тут что то другое.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:27 Ответить
Как проехать из зоны Ахметова в зону Коломойского ?
показать весь комментарий
18.07.2020 05:09 Ответить
Ковидианские хроники.......
К корпускулярно-волновой природе Медицинской Маски.
Рассматриваются особенности поведения Медицинских Масок (ММ) в различных экспериментальных ситуациях. Анализируются варианты надетой-ненадетой интерференции одиночной Маски и возможности формирования ей стоячей волны вокруг. Наблюдаемые при этом эффекты доказывают отсутствие определенных значений измеряемых величин вирусов до момента измерения, причем в последнем случае априори не имеет определенного значения число вирусов в поле, несмотря на то, что система находится в неопределенном состоянии. Рассмотрен также эксперимент, доказывающий отсутствие определенной фазы и разности фаз у Медицинских Масок, находящихся в карманном и надетом на лицо состояниях, который позволяет более критически относиться к различным видам теорий скрытых параметров, в том числе и нелокальных.
Суть эксперимента - Жена пошла получать паспорт в виде карточки. Пошла в ДМС Шевченківський районний відділ №1 по адресу Академика Ромоданова 17, то есть в самый что ни на есть орган державної влади где по определению все нормы Карантина выполняются на 100 процентов. Пошла в стерильной Маске надетой по всем правилам. В первом кабинете попросили поправить Маску и отойти подальше. А во втором кабинете, где собственно и выдавалась карточка, потребовали Маску снять и еще раз сфоткали для контроля! Казалось бы абсурд, а вот нифига! Как теперь точно известно и экспериментально подтверждено, Маска эффективна как средство сдерживания Ковида как в надетом так и карманно-смятом состоянии. В этом проявляется её сущность как одновременно волны и частицы. Подробные результаты эксперимента, включая замеры концентрации вирусов перед и за Маской будут опубликованы позднее, но выводы мы даём сейчас.
Физический смысл волны Маски таков: квадрат модуля амплитуды вирусной концентрации в определённой точке пространства равен плотности вероятности обнаружения вируса в данной точке, если будет проведено измерение его положения. В то же время, пока измерение не проведено, Вирус в действительности не находится в каком-либо одном конкретном месте, а «размазан» по пространству в виде "масочной" волны.
Каковы же практические результаты? Они совершенно очевидны - Медицинская Маска воздействует на Ковид лишь самим своим присутствием возле или внутри объекта наблюдения! Надета ли она на харю или лежит в кармане - результат одинаков с точностью до 50ого знака после запятой! Натуральная Квантовая Суперпозиция Маски!
В последующих экспериментах мы будем выяснять зависимость коэффициента защиты от Ковида от числа свернутых в трубочку и засунутых в трусы, носки, карманы и другие места Медицинских Масок.
показать весь комментарий
18.07.2020 05:11 Ответить
Умеешь бред красиво излагать.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:22 Ответить
Что нас ждёт в будущем? Неизвестно никому.... А что происходит или уже произошло и осталось незамеченным на фоне сводок с Фронта? А вот это как раз очевидно. Попробуем ..... Там, в будущем, все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных сексуальных девиаций и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, понимаешь, что справедливо и то и другое: историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб.
П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
показать весь комментарий
18.07.2020 05:16 Ответить
За последнюю неделю в Швеции в отделения интенсивной терапии поступило 7 пациентов с диагнозом COVID-19. Один человек/день. На апрельском пике было 50 поступлений в сутки.

Карантина в Швеции не было и нет.
На данный момент в десятимиллионной Швеции умерло 5593 человека с COVID-19.
Из них в возрастной группе от 0 до 9 лет: 1 умерший.
В возрасте от 10 до 19 лет: смертей нет.
Швеция не закрывала школы.
показать весь комментарий
18.07.2020 06:20 Ответить
Так у них же ни Степанова, ни Ляшко. Дикие северные люди.
показать весь комментарий
18.07.2020 06:27 Ответить
Ну и посмотрите сколько инфицированых и сколько умерло в Швеции !"в десятимиллионной Швеции умерло 5593 человека"
А вам сколько лет? По комменту ,так до 9 лет!
А в Германии с населением 83 милн. умерло всего 9 088! Вот и посчитайте,сколько в Германии должно было умереть человек,исходя из ваших доводов.Порядка 55 000?
Нет уж мы и детей побережем и сами в масочках(где надо) походим,
Дикари вы,друзья!!
показать весь комментарий
18.07.2020 07:29 Ответить
Веруют в Ковид клинические идиоты
показать весь комментарий
18.07.2020 07:45 Ответить
НЕ верят в Ковид клинические идиоты! Так будет правильнее!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 08:13 Ответить
обратил внимание, на фоне эпидемии и карантина, обострились заболевания психики.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:10 Ответить
Памперсы одеть не забудь.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:56 Ответить
загальна статистика.

CLOSED CASES (закриті випадки)

9,092,507

Cases which had an outcome:

8,492,348 (93%)
Recovered / Discharged


смертність(станом на сьогодні) 2,7 (від грипу -0,1) і буде зменшуватись..

Deaths
600,159 (7%)
показать весь комментарий
18.07.2020 15:24 Ответить
И ключевое в этом - с COVID 19, а не ОТ.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:51 Ответить
Не порівнюйте шведів і псевдослов'ян. там є дисципліна і індивідуальна відповідальність перед собою і суспілсьтвом.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:03 Ответить
Страны ЕС открывают границы. Но не для Швеции
"Особый путь" Швеции состоял в том, что она не вводила из-за коронавируса строгий карантин и локдаун. В результате теперь ее соседи и партнеры держат шведскую границу "на замке".https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-53790770
показать весь комментарий
18.07.2020 15:28 Ответить
Вот интересно, у этого Ляшка есть инструменты и финансы, чтобы практически выполнить свои мечтания? Или он потом будет губки дуть, что нарид не выполняет его его гениальных мер?
показать весь комментарий
18.07.2020 06:44 Ответить
Ага! В Германии тоже так сделали и сразу у нас в Земле,где был 0 уровень инфицированности Уровень поднялся до 1,7 местами . Студенты съездили домой к родителям в Баварию,где до сих пор неважно дела и наши съездили куда-нибудь в гости! У нас тоже есть утверждающие ,что Корону придумали правители,чтобы остаться без денег. Дебилы-они и в Германии дебилы!
показать весь комментарий
18.07.2020 07:14 Ответить
"После того" не значит "от того", это элементарная истина.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:16 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-53790770# В Україні запровадять карантинні зони, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2362
Андерс Тегнелл
Отдельный "вотум недоверия" шведской модели борьбы с коронавирусом вынесли три федеральные земли на севере Германии. Власти Нижней Саксонии, Мекленбурга - Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна еще в начале недели постановили, что все жители этих регионов, вернувшиеся домой после пребывания в Швеции, обязаны незамедлительно зарегистрироваться в органах здравоохранения, отправиться в самоизоляцию и провести в карантине две недели, причем им запрещено выходить даже за покупками.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:31 Ответить
Вам уже ничего не поможет.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:37 Ответить
Конституция? Декларация о Суверенитете? Права Человека? Не, не слышали. Зоны, тюрьмы, концлагеря....
показать весь комментарий
18.07.2020 07:47 Ответить
Декларацією прав людини будеш підтирати собі кров з рота,коли серйозно заразишся....
показать весь комментарий
18.07.2020 15:16 Ответить
Усі зони, Ляшко, на вас чекають. Запитай Малюскі, той вже камери ремонтує по тюрмам, як для своїх.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:56 Ответить
Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку.Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа."Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - отметил эксперт, признав, что "существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка". https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
показать весь комментарий
18.07.2020 08:25 Ответить
А шо говорят британские учёные?
показать весь комментарий
18.07.2020 09:15 Ответить
Если вводить зоны, то главное - циркуляция людей между зонами!
показать весь комментарий
18.07.2020 08:56 Ответить
Карантинні зони - тобто буде внутрішня обсервація, при поверненні із зони із більшої захворюваність у зони з мешьшою захворюваність?
показать весь комментарий
18.07.2020 09:01 Ответить
Та вже і так бачимо, що у влади всі кольори райдуги, які там ще зони треба.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:18 Ответить
коричневу.. для прихильників Петра...))
показать весь комментарий
18.07.2020 15:17 Ответить
Я так и не понял.
Вся Украина становится зоной? Или только отдельные районы обнесут колючей проволокой.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:19 Ответить
Коли вже нарешті в Київі запровадять справжній карантин?!
показать весь комментарий
18.07.2020 09:30 Ответить
Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. (((не смотря на то какую зону они рисуют Украину и ее народ они впихнули в "квартальную зеленую "зону,а теперь стараются весь украинский народ и страну кукловодить кварталом "зеленым"
показать весь комментарий
18.07.2020 10:07 Ответить
небажаючі "зеленої зони" "із принципу" можуть організувати собі червону..
якраз це не важко.

важко навпаки...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:15 Ответить
Идет иследование реакции современного человека на эфективные способы превращения его в стадную особь. Все эти намордники,запреты, зоны покорности и есть эксперементы на колективный дебелизм.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:13 Ответить
для цього і потрібна АДЕКВАТНА статистика,без приписок..
Інакше "зони" не спрацюють"..
показать весь комментарий
18.07.2020 13:15 Ответить
А чому в "жовтій зоні" супермаркети працюватимуть до 23 годин. Найбільша імовірність зараження лише вночі? Насправді цілодобова робота супермаркетів сприяє меншій скупченості людей. Чи зеленій плісняві це не зрозуміло? Магазин це не ресторан чи нічний клуб.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:06 Ответить
особливо стурбованим..
Є цілодобові аптеки...
якщо щодо презервативів...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:12 Ответить
Я так розумію, що жебраки, офені, співаки в поїздах метро спеціально запущени владою щоб побороти вірус одразу і у всіх поїздах. Влада не може навести лад із ходінням жебраків по поїздам, а хоче виграти війну.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:31 Ответить
 
 