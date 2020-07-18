В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко
В разных регионах Украины будут вводить разные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости на данной территории.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная - это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны - более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики", - рассказал Ляшко.
По словам замминистра, усиливать карантин будут, если в области 5 дней подряд будут превышаться индикаторы.
"Далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если желтая - работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией", - рассказал Ляшко.
Он отметил, что в вопросе ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не стоит смешивать политику и защиту жизни и здоровья населения.
"Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Результат, который мы имеем сейчас, это результат карантинных действий, результат соблюдения карантинных требований, качественное соблюдение карантинных требований первых два месяца", - сказал Ляшко.
Перепроизводство идиотов, прям беда.
Может, на Марс их, да ведь безвоздушное пространство.
Ковидную сенсацию от мэра никто отрицать не рискнул. Хотя, если судить по тестам на антитела, иммунитет есть у 21,7% москвичей. А опровержение из Нью-Йорка прилетело сразу. Ок.20% жителей Нью-Йорка обладают иммунитетом от ковида, сообщили в местном Депздраве. Что за тайным знанием обладает Собянин, какие ученые убедили его, что ок.40% москвичей охраняет Т-клеточный иммунитет, неизвестно.
Но все это вызывает не меньше сомнений, чем статистика смертности. По казенным сводкам, в столице умерли 4285 чел . А по данным Депздрава Москвы , только за апрель-июнь - 10 229 человек. Меньше, чем в Нью-Йорке, но в 3, а не в 5 раз.
Фейки о жизни и смерти - опасная вещь.
Я їм говорю, а чому ж тоді в том же Бангладеш люди, що живуть купою на одне одному в антисанітарії і не вимерли масово. У відповідь як про обіцянки Шмарклі, очі в сторони і язик в.....
Кожен рік від онко хвороб помирає до 80 тисяч українців.Це його не цікавить.Якщо люди будуть сидіти на жорсткому карантині,здорові точно не будуть.Це все схоже на абсурд.
Так что, может, запоребрик их десантировать?
Але нас реально меншість і по цілому світу.
Все, як скрізь.
Тримаймося, Друже !
"-Доктор,а когда закончится эпидемия короновируса?
-Извините,я политикой не занимаюсь."
Когда умер Леонид Ильич, мы (тогда ещё молодые) ничего не понимали. А старшее поколение - плакало.
плакали за Кімірсеном ...з істерикою..
за Сталіним,кажуть..
але не за Брежнєвим...
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу - перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.
ні...добровольці ,любителі BDSM,завжди будуть...
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
Всем 36и6!
-Доктор. Уильям Ф. Кох, доктор медицинских наук [William F. Koch, MD, PhD],
«Фактор выживания при опухолевых и вирусных заболеваниях»
[The Survival Factor in Neoplastic and Viral Diseases]
«Испанский грипп 1918 года начался в американском военном лагере Фанстон, Форт-Райли, США, среди войск, готовящихся к Первой мировой войне, также проводилась обязательная вакцинация. В итоге погибло около 40 000 000 человек по всему миру. Этот штамм гриппа потом был только один раз, в соответствии с данными Атланта CDC США (US Atlanta CDC) в 1976 году. И снова, какое совпадение, он нанес удар по другому американскому военному лагерю Форт Дикс, США, среди недавно вакцинированных войск и никому больше! Форт Дикс, как известно, был центром испытаний вакцин.
Было ли величайшее бедствие "гриппа" в мире еще одной скрытой катастрофой вакцины?
Задает вопрос Джон П. Хептонстолл, директор клиники иглоукалывания и комплиментарной терапии Morley, Западный Йоркшир. John P. Heptonstall, Director of Morley Acupuncture Clinic and Complementary Therapy Centre, West Yorkshire
Источник:
"The Vaccination Question in the Light of Modern Experience: An Appeal for Reconsideration" Trung ******, C. Killick Millard
Перевод Alex Nicks
К корпускулярно-волновой природе Медицинской Маски.
Рассматриваются особенности поведения Медицинских Масок (ММ) в различных экспериментальных ситуациях. Анализируются варианты надетой-ненадетой интерференции одиночной Маски и возможности формирования ей стоячей волны вокруг. Наблюдаемые при этом эффекты доказывают отсутствие определенных значений измеряемых величин вирусов до момента измерения, причем в последнем случае априори не имеет определенного значения число вирусов в поле, несмотря на то, что система находится в неопределенном состоянии. Рассмотрен также эксперимент, доказывающий отсутствие определенной фазы и разности фаз у Медицинских Масок, находящихся в карманном и надетом на лицо состояниях, который позволяет более критически относиться к различным видам теорий скрытых параметров, в том числе и нелокальных.
Суть эксперимента - Жена пошла получать паспорт в виде карточки. Пошла в ДМС Шевченківський районний відділ №1 по адресу Академика Ромоданова 17, то есть в самый что ни на есть орган державної влади где по определению все нормы Карантина выполняются на 100 процентов. Пошла в стерильной Маске надетой по всем правилам. В первом кабинете попросили поправить Маску и отойти подальше. А во втором кабинете, где собственно и выдавалась карточка, потребовали Маску снять и еще раз сфоткали для контроля! Казалось бы абсурд, а вот нифига! Как теперь точно известно и экспериментально подтверждено, Маска эффективна как средство сдерживания Ковида как в надетом так и карманно-смятом состоянии. В этом проявляется её сущность как одновременно волны и частицы. Подробные результаты эксперимента, включая замеры концентрации вирусов перед и за Маской будут опубликованы позднее, но выводы мы даём сейчас.
Физический смысл волны Маски таков: квадрат модуля амплитуды вирусной концентрации в определённой точке пространства равен плотности вероятности обнаружения вируса в данной точке, если будет проведено измерение его положения. В то же время, пока измерение не проведено, Вирус в действительности не находится в каком-либо одном конкретном месте, а «размазан» по пространству в виде "масочной" волны.
Каковы же практические результаты? Они совершенно очевидны - Медицинская Маска воздействует на Ковид лишь самим своим присутствием возле или внутри объекта наблюдения! Надета ли она на харю или лежит в кармане - результат одинаков с точностью до 50ого знака после запятой! Натуральная Квантовая Суперпозиция Маски!
В последующих экспериментах мы будем выяснять зависимость коэффициента защиты от Ковида от числа свернутых в трубочку и засунутых в трусы, носки, карманы и другие места Медицинских Масок.
П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
Карантина в Швеции не было и нет.
На данный момент в десятимиллионной Швеции умерло 5593 человека с COVID-19.
Из них в возрастной группе от 0 до 9 лет: 1 умерший.
В возрасте от 10 до 19 лет: смертей нет.
Швеция не закрывала школы.
А вам сколько лет? По комменту ,так до 9 лет!
А в Германии с населением 83 милн. умерло всего 9 088! Вот и посчитайте,сколько в Германии должно было умереть человек,исходя из ваших доводов.Порядка 55 000?
Нет уж мы и детей побережем и сами в масочках(где надо) походим,
Дикари вы,друзья!!
CLOSED CASES (закриті випадки)
9,092,507
Cases which had an outcome:
8,492,348 (93%)
Recovered / Discharged
смертність(станом на сьогодні) 2,7 (від грипу -0,1) і буде зменшуватись..
Deaths
600,159 (7%)
"Особый путь" Швеции состоял в том, что она не вводила из-за коронавируса строгий карантин и локдаун. В результате теперь ее соседи и партнеры держат шведскую границу "на замке".https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-53790770
Андерс Тегнелл
Отдельный "вотум недоверия" шведской модели борьбы с коронавирусом вынесли три федеральные земли на севере Германии. Власти Нижней Саксонии, Мекленбурга - Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна еще в начале недели постановили, что все жители этих регионов, вернувшиеся домой после пребывания в Швеции, обязаны незамедлительно зарегистрироваться в органах здравоохранения, отправиться в самоизоляцию и провести в карантине две недели, причем им запрещено выходить даже за покупками.
Вся Украина становится зоной? Или только отдельные районы обнесут колючей проволокой.
якраз це не важко.
важко навпаки...
Інакше "зони" не спрацюють"..
Є цілодобові аптеки...
якщо щодо презервативів...