В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко

В разных регионах Украины будут вводить разные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости на данной территории.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная - это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны - более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики", - рассказал Ляшко.

По словам замминистра, усиливать карантин будут, если в области 5 дней подряд будут превышаться индикаторы.

"Далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если желтая - работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в вопросе ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не стоит смешивать политику и защиту жизни и здоровья населения.

"Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Результат, который мы имеем сейчас, это результат карантинных действий, результат соблюдения карантинных требований, качественное соблюдение карантинных требований первых два месяца", - сказал Ляшко.