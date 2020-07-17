РУС
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет

Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала нового учебного года.

Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала нового учебного года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время рабочего визита в Черниговскую область встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года", - говорится в сообщении.

По словам Шкарлета, учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

И.о. министра сообщил, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев, а решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

В частности, первый вариант - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно; третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября в школах может быть смешанный формат обучения, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) школа (3034) Минобразования (1743) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)
+3
"Образование" від зебілів

На первом фото ТОРовцы дискутируют с ветераном АТО, который пришел поддержать українську мову под ВР. На второй спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой, которая заступилась за ветерана. фото Wladyslaw Musiienko


Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет - Цензор.НЕТ 1416



Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет - Цензор.НЕТ 728
17.07.2020 19:19 Ответить
+3
При чем здесь это. Дистанционное обучения это путь в пропасть даже если технично готовы. Это бред. Никто из элиты дистанционно не будет учиться. Только рабов можно дистанционно обучать.
17.07.2020 22:11 Ответить
+2
Геноцид украинского народа!
17.07.2020 20:41 Ответить
17.07.2020 19:19 Ответить
Как раньше,опять наверно опечатка,не смешанное образование будет,а смешное...
17.07.2020 19:24 Ответить
Ні Україна ,ні українці ,суто технично, не готові до дистанційної освіти !!)))
17.07.2020 19:54 Ответить
При чем здесь это. Дистанционное обучения это путь в пропасть даже если технично готовы. Это бред. Никто из элиты дистанционно не будет учиться. Только рабов можно дистанционно обучать.
17.07.2020 22:11 Ответить
Згоден на всі 100% !!)))
17.07.2020 22:53 Ответить
Мандель-Иврит введи! .....
зе- нимаху...перебор..
Мандель-Ну и поц!
Зе-ода,Он у меня есть,и ты его знаешь..
17.07.2020 20:12 Ответить
Найкращій сценарій - взагалі зекономити на освіті. Да Шмигаль? Хай твій хозяїн Ахметов проспонсує 4000$ на платню вчителям.
17.07.2020 20:16 Ответить
Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7481
17.07.2020 20:39 Ответить
Геноцид украинского народа!
17.07.2020 20:41 Ответить
Фигня,то каникулы,то созыв 21-го,кипишь кипит,все пучком,районы раздали-поделили,не спросили,б....,,манду-меркель-танки наши быстры,поЦЗЕздравили,так что все пучком...
17.07.2020 21:09 Ответить
*ман.да-мендель-это уже нарицательное! ))(
17.07.2020 21:15 Ответить
Я так відчуваю, що будуть по радіоточці чи по "Шансону" навчати збирати лего. Неосвітченим народом легко маніпулювати Г.Греф.
18.07.2020 06:32 Ответить
 
 