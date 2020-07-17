Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет

Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала нового учебного года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время рабочего визита в Черниговскую область встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года", - говорится в сообщении.

По словам Шкарлета, учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - отметил чиновник.

И.о. министра сообщил, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев, а решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

В частности, первый вариант - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно; третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

