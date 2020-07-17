Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки розглядає три можливі сценарії початку нового навчального року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет у межах робочого візиту до Чернігівської області зустрівся з керівництвом обласної адміністрації, керівниками закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Під час зустрічі він розповів про три можливі сценарії початку нового навчального року", - говориться в повідомленні.

За словами Шкарлета, навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня.

"Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі", – зазначив чиновник.

В.о. міністра повідомив, що навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв, а рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись навчання, визначатимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

Зокрема перший варіант – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі; другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно; третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

