9 488 12

Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет

Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки розглядає три можливі сценарії початку нового навчального року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет у межах робочого візиту до Чернігівської області зустрівся з керівництвом обласної адміністрації, керівниками закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Під час зустрічі він розповів про три можливі сценарії початку нового навчального року", - говориться в повідомленні.

За словами Шкарлета, навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня.

"Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі", – зазначив чиновник.

Читайте також: Із 1 вересня в школах може бути змішаний формат навчання, - Степанов

В.о. міністра повідомив, що навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв, а рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись навчання, визначатимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

Зокрема перший варіант – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі; другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно; третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти розробляє варіанти онлайнової та змішаної форми навчання для школярів, - Шкарлет

Топ коментарі
+3
"Образование" від зебілів

На первом фото ТОРовцы дискутируют с ветераном АТО, который пришел поддержать українську мову под ВР. На второй спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой, которая заступилась за ветерана. фото Wladyslaw Musiienko


Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет - Цензор.НЕТ 1416



Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет - Цензор.НЕТ 728
17.07.2020 19:19 Відповісти
+3
При чем здесь это. Дистанционное обучения это путь в пропасть даже если технично готовы. Это бред. Никто из элиты дистанционно не будет учиться. Только рабов можно дистанционно обучать.
17.07.2020 22:11 Відповісти
+2
Геноцид украинского народа!
17.07.2020 20:41 Відповісти
17.07.2020 19:19 Відповісти
Как раньше,опять наверно опечатка,не смешанное образование будет,а смешное...
17.07.2020 19:24 Відповісти
Ні Україна ,ні українці ,суто технично, не готові до дистанційної освіти !!)))
17.07.2020 19:54 Відповісти
При чем здесь это. Дистанционное обучения это путь в пропасть даже если технично готовы. Это бред. Никто из элиты дистанционно не будет учиться. Только рабов можно дистанционно обучать.
17.07.2020 22:11 Відповісти
Згоден на всі 100% !!)))
17.07.2020 22:53 Відповісти
Мандель-Иврит введи! .....
зе- нимаху...перебор..
Мандель-Ну и поц!
Зе-ода,Он у меня есть,и ты его знаешь..
17.07.2020 20:12 Відповісти
Найкращій сценарій - взагалі зекономити на освіті. Да Шмигаль? Хай твій хозяїн Ахметов проспонсує 4000$ на платню вчителям.
17.07.2020 20:16 Відповісти
Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7481
17.07.2020 20:39 Відповісти
Геноцид украинского народа!
17.07.2020 20:41 Відповісти
Фигня,то каникулы,то созыв 21-го,кипишь кипит,все пучком,районы раздали-поделили,не спросили,б....,,манду-меркель-танки наши быстры,поЦЗЕздравили,так что все пучком...
17.07.2020 21:09 Відповісти
*ман.да-мендель-это уже нарицательное! ))(
17.07.2020 21:15 Відповісти
Я так відчуваю, що будуть по радіоточці чи по "Шансону" навчати збирати лего. Неосвітченим народом легко маніпулювати Г.Греф.
18.07.2020 06:32 Відповісти
 
 