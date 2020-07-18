В Україні запровадять карантинні зони, - Ляшко

У різних регіонах України запроваджуватимуть різні обмеження залежно від рівня захворюваності на цій території.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми переходимо на абсолютно іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву і червону зони. Червона - це жорсткий карантин, який у нас діяв наприкінці березня-початку квітня. Зелена, жовта і помаранчева зони - легші зони, які обмежують певну діяльність, але не повністю закривають. Тобто там, дотримуючись протиепідемічних вимог, будуть працювати сфери економіки", - розповів Ляшко.

За словами заступника міністра, посилювати карантин будуть, якщо в області 5 днів поспіль будуть перевищуватися індикатори.

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"Далі включається зонально по районах або містах обласного значення, і це одразу показує цей район на нашій карті на сайті Кабміну, МОЗ. Якщо показує червону зону, це означає, що ресторани не працюють, громадський транспорт не курсує, якщо жовту, то працює все, але, наприклад, у супермаркети можна заходити з розрахунку одна людина на 10 кв. м., або діятиме якесь обмеження до 23 годин. І це буде зручніше і легше відстежувати і керувати ситуацією", - розповів Ляшко.

Він зазначив, що в питанні обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19 не варто змішувати політику і захист життя і здоров'я населення.

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"Карантин запроваджується не просто так, карантин запроваджується для того, щоб зберегти життя і здоров'я українців. І наші карантинні заходи, які було запроваджено в березні, довели свою ефективність, вони були запроваджені своєчасно і правильно. Результат, який ми маємо зараз, це результат карантинних дій, результат дотримання карантинних вимог, якісне дотримання карантинних вимог упродовж перших двох місяців", - сказав Ляшко.