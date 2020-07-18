Случаи повторного заражения COVID-19 зафиксированы в США: болезнь протекает тяжелее
В США зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.
Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox.
Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус.
По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.
Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними".
Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.
"Недавние разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он.
Да ты ж потом первый будешь верещать - "Караул!! Спасите!!! Что же вы сволота делаете!!! Доколе!!!"
В Харкові, якщо в тролейбусі сидить хоч один у масці, то це дуже добре.
І нуль користі від тієї маски, що висіть на пузі. Або на шиї. Або на підборідді.
Вчора бачив, як біля входу до метро сидять бабусі, продають зелень. Одна з них починає кашляти - раз, другий, третій... Довго, важко, з надривом... Маска висить на правому вусі і вона кашляє прямо на ту зелень укропу та петрушки, які відмити не можливо в принципі! Та ти ж відвернися хоча би вбік, прикрий рота хоча би рукою... Та де там! Бидло - воно і є бидло.
Не пишите чушь.
Мой личный случай: все в коллективе носили маски. Одна тетка заболела.
Проверка показала, что ни 1 человека она не заразила.
Очевидцы подтвердили, что они все всегда были в масках и старались соблюдать дистанцию.
Делайте выводы.
PS. Тетка в реанимации в тяжелом состоянии.
Хотите верьте - хотите нет.
Ходили в масках, меняли, соблюдали дистанцию.
Швидше за все - кремлівський троль.
Усі лікарі, яких я знаю і про яких я читав, ставляться до пандемії дуже серйозно.
А от двірники, прибиральниці, продавщині, далекобійники, адепти секти пласкої Землі та прибічники змови про чіпування вакциною через 5Ж мережі впевнені, що вони розбираються у вірусах краще, і всім доводять, що КОВІД-19 - то звичайна застуда, на яку можна не звертати уваги.
У математиці є така собі "Теорія вірогідності", яка стверджує, що лімітом будь-якої події з ненульовою вірогідністю є 1. Тобто за необмеженої кількості випадків подія обо'вязково відбудеться, хоча ймовірність того, що вона відбудеться на першому або десятому випадку може бути дуже низькою.
Наприклад, щорічно в Україні в ДТП гине близько 6000 людей. Тож твоя ймовірність загинути цього року складає 6000/44000000=0,000136. Але якщо ти будеш перебігати дорогу на червоне світло або у забороненому місці чи сідатимеш за руль напідпитку, то ймовірність твоєї загибелі зросте в сотні або тисячі разів.
Це просто щастя для українців, що за розваленої медицини та недолугої влади в Україні досі відносно низький рівень захворюваності порівняно зі США, Бразилією, Чілі, Перу чи рф.Але якщо пофігістська агітація подібних до тебе тролів спрацює, то все швидко погіршиться.
То може ти цього і прагнеш, тролю?
Але у випадку з коронавірусом вибір це не один з двох основних варіантів "сторін монетки", а добуток ймовірності зустріти зараженого на ймовірність отримати від нього вірус. Чим більше заражених, чим гостріше протікає хвороба і чим довше відбуваються контакти, тим більша ймовірність заразитися. Якщо ви переконтактуєте з усіма людьми планети, то ймовірність заразитися становитиме практично 1. Але для високої ймовірності зараження вам не треба проконтактувати з усіма людьми Землі. Достатньо працювати у відділенні лікарні, де лікують хворих на коронавірус, і тоді ймовірність зараження різко зростає, навіть не зважаючи на всі засоби захисту.
Усіх тролів, що заперечують небезпеку коронавірусу, я питаю: чому ви не йдете волонтерами у медзаклади, якщо ви такі впевнені, що не захворієте, а якщо захворієте, то лише в легкій формі?
Стосовно онкохворих, то це такий саме тупий аргумент, що й попередні, бо людина не може носінням маски та миттям рук уберегтися від онкохвороби. Але вона може значно підвищити ймовірність захворіти на рак, якщо буде вживати їжу з канцерогенами та отримувати високі дози опромінювання.
Саме тому я вважаю шкідниками на рівні злочинців таких людей, що закликають інших жерти канцерогени та "загоряти" під рентгеном. Як ви це робите з коронавірусом.
Про воздушно капельную дифузию слыхал ?! Обычная механика сплошных сред . Носоглотка чека это как инжектор суспензии с частицами воздуха и капель воды , в которой живут бактерии ковида ровно так же как и гриппа . Механизм физической передачи (т.е. инфицирования) тот же - никаких волшебств и магии . Разница с гриппами только после инфицирования от одного хомо-сапиенс к другому .
Во и на другом форуме я писал , шо кроме арифметики подавляющему большинству граждан математика вообще никогда не потребуется . А вот понимание физики , хотя бы на элементарном уровне -- может спасти от невежества и даже болезни й ранней гибели .
Но факт , что в Хайфе с 600 тысячами жителей только 60 новых , в хасидском городе Бней-Браке с 80 тысяч -- 500 ... Ну и в мусульманских кварталах Иерусалима зашкаливает .
Религиозных "гостей со средневековья" трудно убедить, шо их молитвы это главный источник заразы . В религиозной среде почти 50% её болеет или переболело , а в светской Хайфе только 0.3% .
Випадки повторного зараження відомі і в Україні. Ось тут https://www.youtube.com/watch?v=Ga3GnRnyQ4U Ганна Рибачук заразилася КОВИД-19 двічі про лікарку, з якою це сталося.
А "тупі" китайці, коли в них виявляють нових хворих, закривають цілі райони, роблять всім без винятку тести, ізолюють УСІХ хворих і, таким чином, швидко і вкрай ефективно гасять спалахи пандемії.
А "розумні" українці кладуть болт на карантинні засоби захисту і вивалюють свої недолугі фантазії на різних сайтах.
рукожопи...
Це з тої ж опери, що "своя" парова машина, "свій" паровоз, "своя" атомна бомба, "своя" ракета...
Тільки красти та присвоювати і може московія.
(США кстати из ВОЗ вроде вышло).
Тож якщо вас щось "задовбує" (правила дорожнього руху, карний кодекс, Конституція України, закон всесвітнього тяжіння, 220 В в розетці, необхідність сплачувати податки), то просто приміть це, як даність, і думайте про приємне.
названием "расия" развалится
