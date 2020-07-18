РУС
Случаи повторного заражения COVID-19 зафиксированы в США: болезнь протекает тяжелее

В США зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.

Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox.

Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус. 

По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.

Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними".

Читайте также: Еще 2 вспышки заболеваемости COVID-19 ожидают в ноябре и феврале, - Ляшко

Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.

"Недавние разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он.

+14
А просто носить всем маски и соблюдать меры так сложно?
18.07.2020 13:40 Ответить
+12
Не передергивай, на воздухе маску можно не одевать (если только ты не в толпе народа). Маску нужно надевать в когда находишься в транспорте, магазине, в учреждении среди людей. Когда выходишь, можешь маску снять. Неужели так сложно?
18.07.2020 14:34 Ответить
+9
Поки грім не вдарить, зебіл не перехреститься.
18.07.2020 13:19 Ответить
А у нас всім пофігу мороз.
18.07.2020 13:14 Ответить
Поки грім не вдарить, зебіл не перехреститься.
18.07.2020 13:19 Ответить
Шо предлагаешь? Опять закрыть рынки, ларьки, приостановить весь транспорт, что бы народ заказных автобусах и такси ездил прокармливать себя и свою семью???
Да ты ж потом первый будешь верещать - "Караул!! Спасите!!! Что же вы сволота делаете!!! Доколе!!!"
18.07.2020 13:26 Ответить
Почему "будет",он и щас так ноет
18.07.2020 13:35 Ответить
№14
18.07.2020 13:50 Ответить
А просто носить всем маски и соблюдать меры так сложно?
18.07.2020 13:40 Ответить
А вентиляция легких, или надо дать время вирусу освоиться в организме?
18.07.2020 14:05 Ответить
Не передергивай, на воздухе маску можно не одевать (если только ты не в толпе народа). Маску нужно надевать в когда находишься в транспорте, магазине, в учреждении среди людей. Когда выходишь, можешь маску снять. Неужели так сложно?
18.07.2020 14:34 Ответить
Вы говорите можно и не везде, другие везде и всегда, третьи, уважаемые западные врачи со степенями, что только в исключительных ситуациях.
18.07.2020 14:51 Ответить
Одевать несложно. И кстати в транспорте и магазинах все одевают. Толку от нее ноль.
18.07.2020 15:29 Ответить
Пока что никакого другого средства для снижения риска передачи неизученных вирусов не придумали, кроме маски, антисептка и дистанции между людьми. Кто придумает, получит Нобелевскую премию
18.07.2020 16:37 Ответить
Пока что никто и не доказал что именно маска защищает от вируса. Нет? Может эксперименты проводили на данную тему? Может у Вас есть свои сведения.
19.07.2020 21:28 Ответить
Ви, блін, вже задовбали. Тисячі брехливих аргументів вигадаєте, аби тільки вам було комфортно, а на інших - начхати.

В Харкові, якщо в тролейбусі сидить хоч один у масці, то це дуже добре.
І нуль користі від тієї маски, що висіть на пузі. Або на шиї. Або на підборідді.
Вчора бачив, як біля входу до метро сидять бабусі, продають зелень. Одна з них починає кашляти - раз, другий, третій... Довго, важко, з надривом... Маска висить на правому вусі і вона кашляє прямо на ту зелень укропу та петрушки, які відмити не можливо в принципі! Та ти ж відвернися хоча би вбік, прикрий рота хоча би рукою... Та де там! Бидло - воно і є бидло.
18.07.2020 16:51 Ответить
Зашел в аптеку за маской, весь персонал красуется, как на картинке ниже.

Випадки повторного інфікування COVID-19 зафіксовано в США, перебіг хвороби важчий - Цензор.НЕТ 4710
18.07.2020 17:16 Ответить
І Ви особисто в такій обстановці не заразилися аж ніяк. Дивина, правда ж.
показать весь комментарий
толку не 0.
Не пишите чушь.
Мой личный случай: все в коллективе носили маски. Одна тетка заболела.
Проверка показала, что ни 1 человека она не заразила.
Очевидцы подтвердили, что они все всегда были в масках и старались соблюдать дистанцию.
Делайте выводы.
PS. Тетка в реанимации в тяжелом состоянии.
18.07.2020 23:32 Ответить
Ииии? Все протестировались? Что тесты показали у остальных? Ни за что не поверю что тесты у остальных показали отрицательный результат. Вывод может быть один. Заразились и переболели все. Только степень заболевания была разная.
19.07.2020 21:09 Ответить
все протестировались, и у всех отр. ПЦР.
Ходили в масках, меняли, соблюдали дистанцию.
показать весь комментарий
20.07.2020 00:56 Ответить
А разве маска защищает от вируса? Как по мне она сейчас статусный предмет наподобие дорогих часов.
18.07.2020 15:28 Ответить
Ти хто такий, щоб по тобі щось міряти? Ти інфекціоніст? Вірусолог? Біолог? Лікар?
Швидше за все - кремлівський троль.
Усі лікарі, яких я знаю і про яких я читав, ставляться до пандемії дуже серйозно.
А от двірники, прибиральниці, продавщині, далекобійники, адепти секти пласкої Землі та прибічники змови про чіпування вакциною через 5Ж мережі впевнені, що вони розбираються у вірусах краще, і всім доводять, що КОВІД-19 - то звичайна застуда, на яку можна не звертати уваги.
18.07.2020 17:02 Ответить
Я звісно ніхто. Так собі пересічний громадянин, який в самий пік пандемії так і не зміг заразитися за пів року. Аж ніяк. Чи може вже заразився та переболів. Тільки не відчув цього аж ніяк.
19.07.2020 21:19 Ответить
Ви, "віртуально сранствуючи", реально засранствовали весь інтернет тупими постами.
У математиці є така собі "Теорія вірогідності", яка стверджує, що лімітом будь-якої події з ненульовою вірогідністю є 1. Тобто за необмеженої кількості випадків подія обо'вязково відбудеться, хоча ймовірність того, що вона відбудеться на першому або десятому випадку може бути дуже низькою.
Наприклад, щорічно в Україні в ДТП гине близько 6000 людей. Тож твоя ймовірність загинути цього року складає 6000/44000000=0,000136. Але якщо ти будеш перебігати дорогу на червоне світло або у забороненому місці чи сідатимеш за руль напідпитку, то ймовірність твоєї загибелі зросте в сотні або тисячі разів.
Це просто щастя для українців, що за розваленої медицини та недолугої влади в Україні досі відносно низький рівень захворюваності порівняно зі США, Бразилією, Чілі, Перу чи рф.Але якщо пофігістська агітація подібних до тебе тролів спрацює, то все швидко погіршиться.
То може ти цього і прагнеш, тролю?
22.07.2020 08:50 Ответить
Як на мене ліміт будь-якої події, якщо ми розмовляємо про теорію вірогідності складає аж ніяк не 1, а 0.5. В цьому доречі Ви самі зможете впевнитись досить довго підкидаючи монетку і фіксуючи результат. В решті решт всі результати розподіляться приблизно порівну. І це не щастя українців те що Ви тут описали. Це у всьому світі так. Досить підрахувати скільки з 7 мільярдів людей захворіло та скільки померло. І подивиться який відсоток загальной кількості це буде складати. Безумовно, що для окремої особи, яка захворіла цей вірус більш небезпечний ніж вцілому для популяції людей. Дречі теж порахуйте відсоток захворюванності для Чилі, США, Бразілії та Перу чи хоч тих самих кацапів. Відносно загальної кількості населення він буде мізерним. І ви самі лякаеєте людей взагалі безпідставно. Доречі в нащій країні ЩОДЕННО захворює на онко хвороби 450 людей. Половина з них помирає. Чому я не бачу Вашого хвилювання відносно цього?
22.07.2020 09:37 Ответить
Вам, мабуть, вже час йти писати свою власну "математику", якщо загальнопринята не влаштовує. Монета має дві сторони, і тому ймовірність упасти однією зі сторін становить менше 0,5, бо ще існує ненульова ймовірність, що монетка приземлиться на ребро і так залишиться.
Але у випадку з коронавірусом вибір це не один з двох основних варіантів "сторін монетки", а добуток ймовірності зустріти зараженого на ймовірність отримати від нього вірус. Чим більше заражених, чим гостріше протікає хвороба і чим довше відбуваються контакти, тим більша ймовірність заразитися. Якщо ви переконтактуєте з усіма людьми планети, то ймовірність заразитися становитиме практично 1. Але для високої ймовірності зараження вам не треба проконтактувати з усіма людьми Землі. Достатньо працювати у відділенні лікарні, де лікують хворих на коронавірус, і тоді ймовірність зараження різко зростає, навіть не зважаючи на всі засоби захисту.
Усіх тролів, що заперечують небезпеку коронавірусу, я питаю: чому ви не йдете волонтерами у медзаклади, якщо ви такі впевнені, що не захворієте, а якщо захворієте, то лише в легкій формі?
Стосовно онкохворих, то це такий саме тупий аргумент, що й попередні, бо людина не може носінням маски та миттям рук уберегтися від онкохвороби. Але вона може значно підвищити ймовірність захворіти на рак, якщо буде вживати їжу з канцерогенами та отримувати високі дози опромінювання.
Саме тому я вважаю шкідниками на рівні злочинців таких людей, що закликають інших жерти канцерогени та "загоряти" під рентгеном. Як ви це робите з коронавірусом.
22.07.2020 11:13 Ответить
А що власне я роблю з короновірусом? Я просто стверджую, що небезпека його перебільшена в рази. Наприклад на сьогодні кількість заражених в Україні за півроку складає трохи більше 60000 осіб. З яких половина вже вилікувались. Це більш ніж за півроку!!!!! І це з кількості людей в 42 000 000. Це Ви вважаєте пандемія? Тоді що казати про сезонний грип. Ви навіть статистики не дасте скількі хворіють на нього та скільки від нього помирають. Я вже промовчу про те скількі списано було на ковід смертельних випадків. Бо дуже скептично відношусь к сумлінності чиновників від медицини. Щодо волонтерства у лікарнях - а з якого я повинен туди йти? Кожен повинен займатися своєю справою. Може тоді лад в країні буде. Я не медик. Мені там робити нічого. І Ви мою родину годувати не будете поки я там буду волонтерити. А відносно того боюся ятуди йти - мені аж ніяк не лячно. До того ж я взагалі серед людей кожного дня. Серед яких згідно доречі Вашій статистиці в мене заразитися дуже високий шанс - практично 1, як Ви там кажете. Тому що зараз в нашому місті абсолютно ніхто не носить маски. Тільки в транспорті або в магазині. Власне і на роботі практично у більшості маски ніхто не носить. Тільки хіба що в державних громадських місцях.
22.07.2020 13:06 Ответить
Херня -- маска защищает контактёров , а если и у контактёров маски -- то тебя . Но её нужно и на нос одевать, а не носить на рукаве модного пинжака !
Про воздушно капельную дифузию слыхал ?! Обычная механика сплошных сред . Носоглотка чека это как инжектор суспензии с частицами воздуха и капель воды , в которой живут бактерии ковида ровно так же как и гриппа . Механизм физической передачи (т.е. инфицирования) тот же - никаких волшебств и магии . Разница с гриппами только после инфицирования от одного хомо-сапиенс к другому .
Во и на другом форуме я писал , шо кроме арифметики подавляющему большинству граждан математика вообще никогда не потребуется . А вот понимание физики , хотя бы на элементарном уровне -- может спасти от невежества и даже болезни й ранней гибели .
18.07.2020 17:29 Ответить
Ну каждый верует во что хочет. Я рад что Вас сия беда обошла стороной.
19.07.2020 21:11 Ответить
В Израиле в конце мая и начале июня были 2 недели , когда не было ниодного нового заражённого . Отменили карантин ... Вот уже неделю как 1500 "новых" за сутки за месяц общее количество увеличилось в 3 раза - с 17 тысяч (с марта по начало июня) до 47 в середине июля . Правда смертность мизерная .
Но факт , что в Хайфе с 600 тысячами жителей только 60 новых , в хасидском городе Бней-Браке с 80 тысяч -- 500 ... Ну и в мусульманских кварталах Иерусалима зашкаливает .
Религиозных "гостей со средневековья" трудно убедить, шо их молитвы это главный источник заразы . В религиозной среде почти 50% её болеет или переболело , а в светской Хайфе только 0.3% .
18.07.2020 17:16 Ответить
Пропоную додержуватись елементарних правил, а щодо транспорту, то лісапет тобі в поміч.
18.07.2020 13:52 Ответить
Не ври, карантинные меры и соблюдение личных мер предосторожности - разные вещи, а карантинные меры в Украине придумали уЗеленские.
18.07.2020 14:46 Ответить
Да не важно кто и что придумал. Важно что это все до лампады.
19.07.2020 21:11 Ответить
Тупая китайская пропаганда. Рассчитано на лохов.
18.07.2020 13:23 Ответить
То ти, виходить, сам тупий лох, хоча й не китайський.
Випадки повторного зараження відомі і в Україні. Ось тут https://www.youtube.com/watch?v=Ga3GnRnyQ4U Ганна Рибачук заразилася КОВИД-19 двічі про лікарку, з якою це сталося.
А "тупі" китайці, коли в них виявляють нових хворих, закривають цілі райони, роблять всім без винятку тести, ізолюють УСІХ хворих і, таким чином, швидко і вкрай ефективно гасять спалахи пандемії.
А "розумні" українці кладуть болт на карантинні засоби захисту і вивалюють свої недолугі фантазії на різних сайтах.
18.07.2020 17:38 Ответить
То тих лох. Тупі зеленські так само як китайці закрили цілу Україну.
18.07.2020 23:58 Ответить
Нічого дивного - біологічна зброя все-таки...
18.07.2020 13:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yeSbeWL8qEM ...Пробили дно! Путіноїди хотіли вкрасти вакцину від коронавірусу у британців і видати її за власну.
рукожопи...
Случаи повторного заражения COVID-19 зафиксированы в США: болезнь протекает тяжелее - Цензор.НЕТ 6552
18.07.2020 13:23 Ответить
Рукажопые с...балалайкаMakers )))!!!
18.07.2020 13:28 Ответить
Свою вакцину РФ начала испытывать ещё в мае. Испытания на людях начала около месяца назад.
18.07.2020 14:24 Ответить
где они взяли людей?
Випадки повторного інфікування COVID-19 зафіксовано в США, перебіг хвороби важчий - Цензор.НЕТ 9540
18.07.2020 14:36 Ответить
18.07.2020 14:46 Ответить
То навіщо тоді красти?
Це з тої ж опери, що "своя" парова машина, "свій" паровоз, "своя" атомна бомба, "своя" ракета...
Тільки красти та присвоювати і може московія.
18.07.2020 17:51 Ответить
Тю, так немцы ж уже провели исследование и доказали, что иммунитета от этой срани через три месяца не остаётся. Так что все разговоры про "коллективный иммунитет" и "а давайте все переболеем" - бредни.
18.07.2020 13:24 Ответить
таких "немецких ученых" вешать надо за словесный терроризм... бо вирусов с таким мутагенным редуцированием в природе НЕ БЫВАЕТ...и уж "ученым" об этом должно быть известно, как даже мне - недоучке второкурснику Меда...
18.07.2020 13:42 Ответить
а кто тебе сказал, что происхождение вируса природное?
18.07.2020 13:55 Ответить
Черговий висер. Де підтвердження ВОЗ? Наукові дослідження, вибірки, похибки? Хєр там. Один доктор сказав...Кожен день читаємо маячню щодо коронавірусу, вже підзадовбало.
18.07.2020 13:26 Ответить
Вы ж сами заявляете что ВОЗ - киздуны. А теперь подавай подтверждение .

(США кстати из ВОЗ вроде вышло).
18.07.2020 13:33 Ответить
Українські лікарі мають аналогічний досвід. Відомий випадок на Закарпатті, коли двічі захворіла лікарка, обидва рази в легкій формі.
Тож якщо вас щось "задовбує" (правила дорожнього руху, карний кодекс, Конституція України, закон всесвітнього тяжіння, 220 В в розетці, необхідність сплачувати податки), то просто приміть це, як даність, і думайте про приємне.
18.07.2020 17:14 Ответить
Не всегда....
18.07.2020 13:32 Ответить
Это об этой неизлечимой болезни предупреждала Ванга в своих пророчествах?
18.07.2020 13:34 Ответить
Похоже на то
18.07.2020 13:37 Ответить
Еще она предсказывала,шо хламыднык с
названием "расия" развалится
18.07.2020 13:39 Ответить
А когда? А то я ******** ждать?
19.07.2020 08:03 Ответить
Ну уже была инфа что иммунитет пропадает примерно через 3 месяца и можно вновь заболеть, просто скоро истерия пройдет и к новой заразе будут относится как к гриппу.
18.07.2020 13:38 Ответить
просто все идиоты, которым маски носить лень, скоро вымрут, и вирус сам прекратится.
18.07.2020 14:05 Ответить
сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии пришли к заключению, что человек, который перенес коронавирус, https://med.obozrevatel.com/pulmonology/stalo-izvestno-na-skolko-sokraschaet-zhizn-koronavirus.htm умирает в среднем на 10 лет раньше , чем при обычных обстоятельствах.

https://www.obozrevatel.com/ Випадки повторного інфікування COVID-19 зафіксовано в США, перебіг хвороби важчий - Цензор.НЕТ 3832 /https://med.obozrevatel.com/medical/ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Коронавирус сократил среднюю продолжительность жизни на 2 года, - ученые
7.7т
15:39, 18.07.2020Обновлено: 16:04, 18.07.2020
18.07.2020 17:18 Ответить
И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.



И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.

И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,

и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;

ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?
18.07.2020 14:14 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2 А он такое умеет ... Крайне злопакостная хрень.
18.07.2020 14:18 Ответить
Тут и без доктора понятно, что степень заболеваемости зависит от иммунитета организма и дозы( количества) вирусов, которые в него попали. В первом случае количество вирусов, скорее всего, было не большое и была легкая форма, от которой даже не выработались антитела, а во втором случае поймал вирусов побольше. Возможно, что и тесты были не точными.
18.07.2020 14:49 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
18.07.2020 14:57 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти
України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській
пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації.
18.07.2020 15:39 Ответить
Либераст-глобализация на марше.
Google запретит рекламу с контентом, содержащим теории заговора.
internetua.com/google-zapretit-reklamu-s-kontentom-soderjasxim-teorii-zagovora
18.07.2020 19:12 Ответить
Похоже, кто-то решил ликвидировать цивилизацию.
19.07.2020 01:25 Ответить
 
 