Случаи повторного заражения COVID-19 зафиксированы в США: болезнь протекает тяжелее

В США зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.

Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox.

Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус.

По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.

Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними".

Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.

"Недавние разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он.