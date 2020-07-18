Оккупанты трижды обстреляли защитников Украины из ПТРК и гранатометов, - ООС

Вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе на участке разведения сил возле Богдановки. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки. А после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку от Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Хутора Вольный.

"Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия. На участках разведения №1 и №2 обстрелов не зафиксировано", - сообщили в штабе.







