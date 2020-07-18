РУС
Оккупанты трижды обстреляли защитников Украины из ПТРК и гранатометов, - ООС

Вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе на участке разведения сил возле Богдановки. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки. А после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку от Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Хутора Вольный.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты обстреляли позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки, - Минобороны

"Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия. На участках разведения №1 и №2 обстрелов не зафиксировано", - сообщили в штабе.

обстрел (29176) операция Объединенных сил (6766)
Сортировать:
В пеклі горітимете, чморижникі расєянські! Разом зі своїм "уйлом нкв-дешним! А я - за попкорном почапала. Очікуєцця цікава хня.)
18.07.2020 18:15 Ответить
Оккупанты трижды обстреляли защитников Украины из ПТРК и гранатометов, - ООС - Цензор.НЕТ 1179
18.07.2020 18:26 Ответить
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 8675Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 2728
18.07.2020 22:01 Ответить
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 8362
18.07.2020 22:12 Ответить
 
 