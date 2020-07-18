Оккупанты обстреляли позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Утром в субботу позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки были обстреляны с применением противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

По имеющейся информации, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Потери противника уточняются.

