Оккупанты обстреляли позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Утром в субботу позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки были обстреляны с применением противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

По имеющейся информации, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Потери противника уточняются.

обстрел (29176) операция Объединенных сил (6766)
Русня животный! Жоп твой бутылка садись давай, да?
18.07.2020 15:05 Ответить
Почему свинособака стесняется своей тряпки?😂🌷
18.07.2020 15:08 Ответить
Та то ПоТуСторонніє сили. Привиди так сказать.
18.07.2020 15:38 Ответить
 
 