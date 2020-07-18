Оккупанты обстреляли позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки, - Минобороны
С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Утром в субботу позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки были обстреляны с применением противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.
По имеющейся информации, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Потери противника уточняются.
Также на Цензор.НЕТ: Враг за сутки 18 раз открывал огонь на Донбассе: в ВСУ без потерь, 1 наемник уничтожен
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Welt Schmerz
показать весь комментарий18.07.2020 15:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вовошка Кац Бондаренкомельник
показать весь комментарий18.07.2020 15:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
J5X5 name #411746
показать весь комментарий18.07.2020 15:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль