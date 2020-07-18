Окупанти обстріляли позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки, - Міноборони
Від початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці в суботу позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки було обстріляно із застосуванням протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.
За наявною інформацією, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Втрати противника уточнюються.
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Welt Schmerz
показати весь коментар18.07.2020 15:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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