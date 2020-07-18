Окупанти обстріляли позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки, - Міноборони

Від початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці в суботу позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки було обстріляно із застосуванням протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.

За наявною інформацією, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Втрати противника уточнюються.

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