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Окупанти обстріляли позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки, - Міноборони

Окупанти обстріляли позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки, - Міноборони

Від початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці в суботу позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки було обстріляно із застосуванням протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.

За наявною інформацією, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Втрати противника уточнюються.

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Автор: 

Міноборони (7461) обстріл (29021) операція Об’єднаних сил (6725)


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Русня животный! Жоп твой бутылка садись давай, да?
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18.07.2020 15:05 Відповісти
Почему свинособака стесняется своей тряпки?😂🌷
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18.07.2020 15:08 Відповісти
Та то ПоТуСторонніє сили. Привиди так сказать.
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18.07.2020 15:38 Відповісти
 
 