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Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС

Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС

Збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, зокрема на ділянці розведення сил біля Богданівки. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"  окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Водяного.

Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутору Вільний.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника та змусили окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші".

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Також читайте: Окупанти обстріляли позиції підрозділів ОС у районі Старогнатівки, - Міноборони

Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС 01
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС 02
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС 03
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС 04

обстріл (29037) операція Об’єднаних сил (6725)


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В пеклі горітимете, чморижникі расєянські! Разом зі своїм "уйлом нкв-дешним! А я - за попкорном почапала. Очікуєцця цікава хня.)
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18.07.2020 18:15 Відповісти
Оккупанты трижды обстреляли защитников Украины из ПТРК и гранатометов, - ООС - Цензор.НЕТ 1179
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18.07.2020 18:26 Відповісти
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 8675Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 2728
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18.07.2020 22:01 Відповісти
Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 8362
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18.07.2020 22:12 Відповісти
 
 