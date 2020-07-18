Окупанти тричі обстріляли захисників України з ПТРК і гранатометів, - ООС

Збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, зокрема на ділянці розведення сил біля Богданівки. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Водяного.



Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутору Вільний.



Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника та змусили окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші".



За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.



На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано", - повідомили в штабі.

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