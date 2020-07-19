Вспышка COVID-19 случилась в курортном селе на Николаевщине

В одном из местных кафе в селе Рыбаковка Коблевской ОТГ Николаевской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Информацию об этом в комментарии "НикВести" подтвердила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, передает Цензор.НЕТ.

В данный момент в Николаевской областной инфекционной больнице находятся 4 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус. Один из них утром, 18 июля, был переведен в реанимацию.

"Там (в Рыбаковке. - Ред.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был, - сказала Федорова.

Ранее, 10 июля, в Рыбаковке уже зафиксировали два случая заражения COVID-19.

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