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Новини Коронавірус і карантин
19 176 29

Спалах COVID-19 стався у курортному селі на Миколаївщині

Спалах COVID-19 стався у курортному селі на Миколаївщині

В одному з місцевих кафе в селі Рибаківка Коблівської ОТГ Миколаївської області зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Інформацію про це в коментарі "НикВести" підтвердила головлікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебувають 4 пацієнти з підтвердженим тестом на коронавірус. Одного із них вранці 18 липня перевели до реанімації.

"Там (в Рибаківці. - Ред.) позитивних багато і багато контактних. Звичайно, лабораторний центр знає, її закривати треба було ще 4 дні тому. У Рибаківку краще не їздити і не спілкуватися з тими, хто там був, - сказала Федорова.

Раніше, 10 липня, в Рибаківці вже зафіксували два випадки інфікування COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) Миколаївська область (2290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Україна "на плато". в районі 800 інфікованих в день..ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.

юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Андрей Яковлев 46ec7505Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.

ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
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19.07.2020 10:02
+4
«Карантініада -2020»:
- ******* п»ятижорство;
- Пертягування салату;
- Спортивна ходьба в АТБ;
- Фігурне лежання;
- Легка котлетика;
- Алкогольф;
- В»ялобол…
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19.07.2020 10:16
+3
Курортний сезон і так накрило мокрим рядном. В Одесі танкер засрав усе узберіжжя, Коблево менти лютують, Рибаківка з КОВІДом. В Миколаєві купа усіляких вірусних паличек в річці. На Азові напад медуз...
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19.07.2020 08:54
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Курортний сезон і так накрило мокрим рядном. В Одесі танкер засрав усе узберіжжя, Коблево менти лютують, Рибаківка з КОВІДом. В Миколаєві купа усіляких вірусних паличек в річці. На Азові напад медуз...
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19.07.2020 08:54 Відповісти
В тому році був на Азові. Медузи були лише один день, а потім зникли.
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19.07.2020 09:03 Відповісти
Я ще з дитинства не любив туди їздити. А відстань км 150 була.
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19.07.2020 09:09 Відповісти
В Азовском море всегда медуз дохренища!
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19.07.2020 09:45 Відповісти
Тільки що подивився. Штормить. Дехто купається, але мало. ХЗ.
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19.07.2020 10:15 Відповісти
Все просто конкурент заказал или новые поборы. Нашли больного с пневонией оформили ы
вспышку.
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19.07.2020 09:15 Відповісти
Україна "на плато". в районі 800 інфікованих в день..ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.

юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Андрей Яковлев 46ec7505Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.

ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
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19.07.2020 10:02 Відповісти
Українські лікарі паразитують на державному бюджеті. Їх розвелось як собак.
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19.07.2020 10:13 Відповісти
але Уряд Порошенко -пані Супрун,пан Гройсман хотіли це припинити,,дуже старались...
Спалах COVID-19 стався у курортному селі на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 3709
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19.07.2020 11:05 Відповісти
Лікарям-паразитам взагалі не можна давати державні гроші, нехай працюють як всі нормальні люди.
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19.07.2020 11:39 Відповісти
Ладно, ладно, вирус опасен.

Но намордники реально бесполезная весч и действую чисто в виде пропуска в магазин.
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19.07.2020 10:31 Відповісти
Если в набитой маршрутке или в вагоне метро будете дышать в лицо друг другу, ты тоже будешь так считать? В масках хоть какая-то изоляция.
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19.07.2020 11:13 Відповісти
Никакой в маске изоляции. Потому и нефиг набиваться в маршрутки и метро - вирус реально опасен при дыхании в лицо пока ты не в противогазе.
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19.07.2020 11:35 Відповісти
Нефиг набиваться? А если срочно нужно ехать? Так если у каждого рядом с тобой будет маска, уже хоть какой-то процент уменьшения риска. Козе понятно что маска не панацея и даже не противогаз, но все вместе - маска, антисептик по приходу домой и, главное, соблюдение хоть какой-то дистанции (особенно в помещениях) суммарно дадут хотя бы минимальную защиту. Другого за 100 лет после "испанки" еще не придумали. Придумаешь ты - получишь Нобелевскую премию.
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19.07.2020 14:00 Відповісти
Хороша народная пословица - дурень думкою богатіє.
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19.07.2020 14:56 Відповісти
От дурня слышу
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19.07.2020 14:58 Відповісти
Отак їхати на курорт...
Хочі і заманливо. Моря не вистачає.
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19.07.2020 09:20 Відповісти
На річці теж можна гарно відпочити.
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19.07.2020 09:57 Відповісти
«Карантініада -2020»:
- ******* п»ятижорство;
- Пертягування салату;
- Спортивна ходьба в АТБ;
- Фігурне лежання;
- Легка котлетика;
- Алкогольф;
- В»ялобол…
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19.07.2020 10:16 Відповісти
😉😆😅😄
Це ви самі вигадали?
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19.07.2020 10:18 Відповісти
Ні... Колись надибав у Інтернет...
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19.07.2020 10:22 Відповісти
"Люди устали от карантина*. Ну то відпочиньте...
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19.07.2020 09:32 Відповісти
Їдьте краще в Карпати, тут така краса. Я в басейні вже так наплавалась, шо мені ніяке море не треба, з його медузами, зеленою пліснявою та каналізаційними стоками. Карпати - це легені України, набиратися здоров'я треба саме тут, природа про це потурбувалася.
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19.07.2020 10:27 Відповісти
дороги,мости відновили ?

після повеней,викликаних зливами і вирубкою лісів ?
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19.07.2020 11:07 Відповісти
Дудра! Нє нєрвіруй міня!

Все відновили, жодної розмитої дороги, закривай свою кремлівську методичку та їдь у Карпати , сам перевіриш.
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19.07.2020 12:27 Відповісти
Значит, этот вирус не погибает от солнца. В Казахстане ситуация уже близка к итальянской. А ведь там жаркое лето...
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19.07.2020 11:42 Відповісти
Ничего страшного в Казахстане не происходит.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/kazakhstan/
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19.07.2020 15:00 Відповісти
у них сильный рост летальных исходов после 20 июля. Даже крупный военачальник умер. Относительно молодой. https://rus.azattyq.org/a/30725024.html Замминистра обороны Казахстана умер от коронавируса
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19.07.2020 15:51 Відповісти
Обычно в этой Рыбаковке и отдыхаю недельку раз в году , больше не выдерживаю....
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19.07.2020 13:36 Відповісти
 
 