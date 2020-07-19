Спалах COVID-19 стався у курортному селі на Миколаївщині

В одному з місцевих кафе в селі Рибаківка Коблівської ОТГ Миколаївської області зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Інформацію про це в коментарі "НикВести" підтвердила головлікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебувають 4 пацієнти з підтвердженим тестом на коронавірус. Одного із них вранці 18 липня перевели до реанімації.

"Там (в Рибаківці. - Ред.) позитивних багато і багато контактних. Звичайно, лабораторний центр знає, її закривати треба було ще 4 дні тому. У Рибаківку краще не їздити і не спілкуватися з тими, хто там був, - сказала Федорова.

Раніше, 10 липня, в Рибаківці вже зафіксували два випадки інфікування COVID-19.

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