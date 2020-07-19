Спалах COVID-19 стався у курортному селі на Миколаївщині
В одному з місцевих кафе в селі Рибаківка Коблівської ОТГ Миколаївської області зафіксували спалах коронавірусної інфекції.
Інформацію про це в коментарі "НикВести" підтвердила головлікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає Цензор.НЕТ.
Наразі в Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебувають 4 пацієнти з підтвердженим тестом на коронавірус. Одного із них вранці 18 липня перевели до реанімації.
"Там (в Рибаківці. - Ред.) позитивних багато і багато контактних. Звичайно, лабораторний центр знає, її закривати треба було ще 4 дні тому. У Рибаківку краще не їздити і не спілкуватися з тими, хто там був, - сказала Федорова.
Раніше, 10 липня, в Рибаківці вже зафіксували два випадки інфікування COVID-19.
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вспышку.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Андрей Яковлев 46ec7505Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Но намордники реально бесполезная весч и действую чисто в виде пропуска в магазин.
Хочі і заманливо. Моря не вистачає.
- ******* п»ятижорство;
- Пертягування салату;
- Спортивна ходьба в АТБ;
- Фігурне лежання;
- Легка котлетика;
- Алкогольф;
- В»ялобол…
Це ви самі вигадали?
після повеней,викликаних зливами і вирубкою лісів ?
Все відновили, жодної розмитої дороги, закривай свою кремлівську методичку та їдь у Карпати , сам перевіриш.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/kazakhstan/