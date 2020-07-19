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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты заявляют об обнаружении под Зайцево тела украинского воина

Оккупанты заявляют об обнаружении под Зайцево тела украинского воина

Террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 18 июля сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "заместителя начальника народной милиции "ДНР" Эдуарда Басурина.

По его словам, сейчас решается вопрос о его передаче на территорию, подконтрольную Украине.

Представитель террористов отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Читайте также: Наемники РФ передали Украине неидентифицированное тело (исправлено)

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Донецкая область (9910) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+72
это тот парень который раненый трое суток ждал реакции зеленого говнокомандующего и его недоминистра хомяка? уроды зеленые.
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19.07.2020 10:34
+61
Прости,брат...Покойся с миром...
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19.07.2020 10:26
+60
чтобы орки "дали" эвакуировать надо было просто отдать приказ арте зачистить территорию.
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19.07.2020 10:35
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пытался связаться...

но величайший в мире потерпиллер перестал стрелять, бл...
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19.07.2020 10:24 Ответить
Вот ты наезжаешь, а ЗЕ еще надо придумать, как бы так в пятый раз извиниться перед Кадыровым.

Предыдущие 4 попытки Кадыров ЗЕ не засчитал.
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19.07.2020 12:13 Ответить
Прости,брат...Покойся с миром...
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19.07.2020 10:26 Ответить
чтобы орки "дали" эвакуировать надо было просто отдать приказ арте зачистить территорию.
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19.07.2020 10:35 Ответить
Вічна пам"ять герою !!Слава,Україні!!! Смерть ворогам !!
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19.07.2020 10:30 Ответить
Дуже шкода... мав шанс хлопець.. Світла пам,ять тобі солдат
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19.07.2020 10:30 Ответить
это тот парень который раненый трое суток ждал реакции зеленого говнокомандующего и его недоминистра хомяка? уроды зеленые.
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19.07.2020 10:34 Ответить
Вбили його рашисти. А потім ніби дозволили пошуки пораненого.
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19.07.2020 10:37 Ответить
так они разрешили искать раненого или нет?
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19.07.2020 10:40 Ответить
Вони дозволили, а потім розстріляли пошукову групу, вбили медика. А це ніби знову домовились про пошук.
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19.07.2020 10:43 Ответить
вы бы определились с хронологией событий и с тем кто когда погиб
вначале наш воин подорвался на мине. сразу насмерть. за ним выслали спасательную группу "договорившись" о перемирии. группу расстреляли. погиб медик-эстонец и еще один боец был ранен.
потом орки вернули подорвавшегося на мине первого бойца. а теперь вернули и того, который был ранен. но его не спасали - приказа небыло. он просто умер от ран.
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19.07.2020 10:51 Ответить
Там нікому наказ про рятувальні операцію віддати, бо головнокомандувач - "по жізні потєрпєвший" дозволу в орків запитував, а не комеюанду віддавав. А орки не дозволили. Там команди немає кому віддати, поки орки не дозволять. Тому воїна вбили не орки. Воїна вбили ось такі "по жізні потєрпєвші".
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19.07.2020 11:42 Ответить
П.С. Не факт, що боєць загинув від поранення. Він міг загинути просто від відсутності питної води. Три доби в умовах Донбас кого літа без води знесилена людина не переживе. Особливо, як не було дощу.
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19.07.2020 11:45 Ответить
100% . твоя правда.
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19.07.2020 18:58 Ответить
Я визначилась з хронологією.
Щось не так написано ? Чи ви не так запитували ?
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19.07.2020 15:31 Ответить
то була перша частина трагедії і злочину рашкіних сучих виродків
а в другій частині - пошук було надано через 2 чи навіть 3 доби від розстрілу першої евакуаційної бригади (де загинув медик) чи 15 чи 16 липня (поранений... довго чекав допомоги ... не дочекався !...які жахливі муки від поранення, крововтрати... і спраги...!!!!)
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19.07.2020 10:55 Ответить
Рашисты стреляли и ранили, но убили его Зеленский и Хомчак.

У людей в этой стране нет будущего, да и не заслуживают они его.
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19.07.2020 10:51 Ответить
всепропальщик з польського дивана думає що він великий експерд...
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19.07.2020 11:37 Ответить
А если бы написал под украинским флажком, тебе было бы легче? И я просто вижу развитие ситуации со стороны.

А кто ты, шапкозакидатель, урапатриот, ярый поклонник Зеленского? Как ТЫ видишь происходящее в стране и в войсках в частности?
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19.07.2020 12:11 Ответить
ти з сторони, а тут з середини розібратись важко.Я не прихильник квартальних аферистів .А про людей і майбутнє держави то ти загнув кремлівську ковбасу протухлу. Просто свободу потрібно здобути і відстоювати її,маючи такого дикого сусіда.
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19.07.2020 12:32 Ответить
Уже отстаивали и что дальше? Спустя пять лет стадо решило, что "хуже не будет".
Ты не ответил на вопрос: " Как ТЫ видишь происходящее в стране и в войсках в частности?"
И не надо про "кремлівську ковбасу протухлу" мне говорить. Если страна катиться в бездну, то не надо зарывать голову в песок и отделываться фразами про свободу и борьбу.
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19.07.2020 12:46 Ответить
кожну розпочату справу потрібно доводити докінця.майданну також. щодо твого питання- то від уклоніста і його безяйцевих генералів годі чекати переможних рішень.
бачили очі - що вибирали,але мізки не включали...
кінець звязку.
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19.07.2020 13:00 Ответить
То есть, нормального ответа от тебя не будет? Оскорбил собеседника, написал пару избитых фраз и все. Просьба, если не можешь что то аргументировать, не пытайся начинать дискуссию, и не оскорбляй собеседников, гадко выглядит.
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19.07.2020 13:11 Ответить
а ти з якого дивана ? з під параші ? понос зелений .
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19.07.2020 19:00 Ответить
з тобою взагалі ніхто не дискутує,так розумію,що останні два слова твого поста то ти себе представив.
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19.07.2020 20:17 Ответить
Суки..….
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19.07.2020 10:41 Ответить
Если бы искали-нашли б...
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19.07.2020 10:42 Ответить
Террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля....наверное забирали в Москву,для исследования,а потом вернули тело на прежнее место Источник: https://censor.net/n3208933
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19.07.2020 10:58 Ответить
Най земля йому буде пухом!
Я уявляю, як зара ********* руки в наших воїнів накрити те кубло артою, мінометами, АГСами та іншими "подарунками" для "братського наріду". Але ж "просто пєрєстать стрєлять" зара щохвилини підгузки змінює після того, як побачив звернення кадирки - не до того йому.
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19.07.2020 10:59 Ответить
После КАЖДОГО обстрела со стороны донбассяр-рашкованов надо отвечать десятикратно.
Из-за терпилизма погибли наши воины. Оркам надо регулярно давать по ушам, если только начинают стрелять.
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19.07.2020 11:04 Ответить
А говнокомандуючий сидить під плінтусом обісрамшись.
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19.07.2020 11:09 Ответить
Боже, прийми його змучену Душу...
Окупанти заявляють про виявлення під Зайцевим тіла українського воїна - Цензор.НЕТ 288

...
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19.07.2020 11:14 Ответить
Окупанти заявляють про виявлення під Зайцевим тіла українського воїна - Цензор.НЕТ 7337
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19.07.2020 11:16 Ответить
зеленский кидала и подонок
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19.07.2020 11:19 Ответить
Что вы удивляетесь!! Какой главнокомандующий дебил, такие и подчиненные типа хомчака и тарана!! Предатели украины!! Что ночью нельзя было организовать заслон и группу эвакуации бедных солдатиков. Это всё результаты безмозглого разведения ВСУ, на Донбассе под командованием дебила Зеленского!!!
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19.07.2020 11:46 Ответить
Кацапи воїна поранили, а Говнокомандувач його добив своєю бездіяльністю. А взагалі це все наслідок "домовленостей" з агресором, усяких незаконних єрмаків на державних переговорах і намагання зазирнути в очі вовка, де хтось зосліпу чи під наркотою "побачив мир".
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19.07.2020 11:47 Ответить
по зеленому - вопросов нет, а вот какого хера комроты/ комбриг ждали когда их пацан раненный помирал? на хер такие отцы-командиры?
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19.07.2020 11:48 Ответить
Наказ на застосування артилерії зараз може віддати хіба що сам Хомчак - такі вимоги Зеленського, що нічим не відрізняється від такої ж ганебної поведінки і таких же вимог Порошенка в свій час. Говнокомандувачі наче й не мінялись, той самий кретинизм на межі державної зради.
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19.07.2020 11:52 Ответить
не верю - был бы там нормальный комроты/ комбриг, то работала бы и арта и 120-ые, и бмп. За того парня отвечали - комвзвода/ комроты/ комбат/ комбриг. По-хорошему - там должен быть или рапорт с публичным обвинением вышестоящего командира в преступной бездеятельности или суд. Боюсь те ссыкуны, просто ссали что-то делать без одобрения штаба
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19.07.2020 12:00 Ответить
ну таки закон ведь твари зелёные приняли с пунктом о - уголовной ответственности за агрессивное ведение боевых действий - вот так и разваливают ВСУ полностью деморализуя .
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19.07.2020 12:20 Ответить
Ссали эти командиры за получение доплат, надбавок, званий...Настоящему комроты,комбату, ради спасения жизни своего солдата начхать на преступные распоряжения вышестоящего командования. Приказал бы открыть заградогонь из всех огневых средств подразделения для эвакуации раненого..А ссыкуны-непосредственные начальники, оставивши раненого умирать вблизи передовой, наверняка потеряли авторитет среди подопечных..
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19.07.2020 18:19 Ответить
Не мешайте зеле соченять текст извинений перед чмом кадиркой
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19.07.2020 12:16 Ответить
я думаю он подключил к сему действу сценаристов квартала...
ибо у него экспромт - ваще говно... тогда лучше молчать...
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19.07.2020 12:43 Ответить
А теперь поясню, Вова, чта такого произошлло на днях, из-за чего на тебя опять наехали. 1) 6 дней назад, российские боевики обстреляли эвакуационную группу, в результате погиб наш медик.
2) На фоне поднявшегося шума в соцсетях и СМИ Зеленский молчал сутки, потом опубликовал невнятный текст с «той стороной», за что получил ещё больше хейта от противников и недоумение от зелебобиков. «Вова, ты что - правда ссыкло, как нам говорили эти проклятые порохоботы?» - спрашивали они.
3) Поняв, что рейтинг упадёт ещё сильнее, Зеленский на заседании Рады 16 июля внезапно https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom назвал россию агрессором - чего старательно избегал весь год своего недопрезидентства. «Агааа!», - радостно закричали зелебобики - «вот видите, Вова не ссыкло!».


«А не офигел ли ты часом, клоун привокзальный?» - поинтересовался Путин, и выставил «верного пехотинца» с требованиями:
1) извиниться за старое (т.е. повторно присягнуть на верность и признать статус лоха)
2) прекратить «гражданскую войну», да-да Вова, «гражданскую войну», а не «агрессию россии» и впредь не упоминать таких слов.
3) ну или «отвечать по понятиям» - что конкретно означает эта угроза, Зеленский знает из предыдущих контактов с Кадыровым (в прошлый раз ЗЕ сожгли машину, когда он засцал лично встретиться с Кадыровым и извиниться).


Именно так, одним пакетом Кадыров вывалил свои требования в своём телеграм-канале «Kadyrov_95» (господи, какая ирония).
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19.07.2020 12:19 Ответить
Шкода, проте це дійсно так і виглядає...
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19.07.2020 12:26 Ответить
Немає таких образливих слів, щоб виразити ненависть до говнокомандувача((( перед військовими стидоба жере.
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19.07.2020 12:36 Ответить
Кадыркин молодец, ещё раз напомнил от имени **** зебилам о их месте в природе.
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19.07.2020 13:01 Ответить
Смерть бійця на совісті віслюка ,якщо вона там була .......
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19.07.2020 13:05 Ответить
А та совість є?
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19.07.2020 14:30 Ответить
Эдик Басурин начал увеличивить дозу...осторожнее нужно быть с амфетаминами!
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19.07.2020 13:11 Ответить
Орки разрешили орки не разрешили.Это вообще лексика каких -то идиотов и терпил.Отработать снайперами и артой ту зону,а потом уже идти и забирать тело.Веры этим ублюдкам ещё с 2014 никакой не может быть.
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19.07.2020 14:07 Ответить
Просто твари.В какой армии мира ждут разрешение врага на спасение своего раненого солдата? Какой моральный дух у его сослуживцев? Кто это допустил,почему не была проведена военная операция по спасению своего солдата? Позор!
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19.07.2020 16:00 Ответить
Я не про игру,а про войну! Каждый солдат должен знать ,что его спасут ! Иначе ,на следующее задание пойдет ,только зеля с хомчаком в обнимку!
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19.07.2020 19:11 Ответить
Просто ворожі коментарі.Ви тут зовсім з глузду поз"їжджали?!
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19.07.2020 20:44 Ответить
Батькам загиблого солдата розкажи про наші "злобні коментарі".
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19.07.2020 21:56 Ответить
 
 