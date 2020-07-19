Оккупанты заявляют об обнаружении под Зайцево тела украинского воина
Террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 18 июля сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "заместителя начальника народной милиции "ДНР" Эдуарда Басурина.
По его словам, сейчас решается вопрос о его передаче на территорию, подконтрольную Украине.
Представитель террористов отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.
Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.
Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.
Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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но величайший в мире потерпиллер перестал стрелять, бл...
Предыдущие 4 попытки Кадыров ЗЕ не засчитал.
вначале наш воин подорвался на мине. сразу насмерть. за ним выслали спасательную группу "договорившись" о перемирии. группу расстреляли. погиб медик-эстонец и еще один боец был ранен.
потом орки вернули подорвавшегося на мине первого бойца. а теперь вернули и того, который был ранен. но его не спасали - приказа небыло. он просто умер от ран.
Щось не так написано ? Чи ви не так запитували ?
а в другій частині - пошук було надано через 2 чи навіть 3 доби від розстрілу першої евакуаційної бригади (де загинув медик) чи 15 чи 16 липня (поранений... довго чекав допомоги ... не дочекався !...які жахливі муки від поранення, крововтрати... і спраги...!!!!)
У людей в этой стране нет будущего, да и не заслуживают они его.
А кто ты, шапкозакидатель, урапатриот, ярый поклонник Зеленского? Как ТЫ видишь происходящее в стране и в войсках в частности?
Ты не ответил на вопрос: " Как ТЫ видишь происходящее в стране и в войсках в частности?"
И не надо про "кремлівську ковбасу протухлу" мне говорить. Если страна катиться в бездну, то не надо зарывать голову в песок и отделываться фразами про свободу и борьбу.
бачили очі - що вибирали,але мізки не включали...
кінець звязку.
Я уявляю, як зара ********* руки в наших воїнів накрити те кубло артою, мінометами, АГСами та іншими "подарунками" для "братського наріду". Але ж "просто пєрєстать стрєлять" зара щохвилини підгузки змінює після того, як побачив звернення кадирки - не до того йому.
Из-за терпилизма погибли наши воины. Оркам надо регулярно давать по ушам, если только начинают стрелять.
...
ибо у него экспромт - ваще говно... тогда лучше молчать...
2) На фоне поднявшегося шума в соцсетях и СМИ Зеленский молчал сутки, потом опубликовал невнятный текст с «той стороной», за что получил ещё больше хейта от противников и недоумение от зелебобиков. «Вова, ты что - правда ссыкло, как нам говорили эти проклятые порохоботы?» - спрашивали они.
3) Поняв, что рейтинг упадёт ещё сильнее, Зеленский на заседании Рады 16 июля внезапно https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom назвал россию агрессором - чего старательно избегал весь год своего недопрезидентства. «Агааа!», - радостно закричали зелебобики - «вот видите, Вова не ссыкло!».
«А не офигел ли ты часом, клоун привокзальный?» - поинтересовался Путин, и выставил «верного пехотинца» с требованиями:
1) извиниться за старое (т.е. повторно присягнуть на верность и признать статус лоха)
2) прекратить «гражданскую войну», да-да Вова, «гражданскую войну», а не «агрессию россии» и впредь не упоминать таких слов.
3) ну или «отвечать по понятиям» - что конкретно означает эта угроза, Зеленский знает из предыдущих контактов с Кадыровым (в прошлый раз ЗЕ сожгли машину, когда он засцал лично встретиться с Кадыровым и извиниться).
Именно так, одним пакетом Кадыров вывалил свои требования в своём телеграм-канале «Kadyrov_95» (господи, какая ирония).