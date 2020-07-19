Окупанти заявляють про виявлення під Зайцевим тіла українського воїна

Терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними під час зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 18 липня повідомило російське агентство "РИА Новости" з посиланням на "заступника начальника народної міліції "ДНР" Едуарда Басуріна.

За його словами, зараз вирішується питання про передачу тіла на територію, підконтрольну Україні.

Представник терористів зазначив, що обстановка на місці, де було знайдено військовослужбовця, вказує на те, що він загинув не відразу і намагався зв'язатися за допомогою радіозв'язку з командуванням.

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Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, повернули з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".