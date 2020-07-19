Окупанти заявляють про виявлення під Зайцевим тіла українського воїна
Терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними під час зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 18 липня повідомило російське агентство "РИА Новости" з посиланням на "заступника начальника народної міліції "ДНР" Едуарда Басуріна.
За його словами, зараз вирішується питання про передачу тіла на територію, підконтрольну Україні.
Представник терористів зазначив, що обстановка на місці, де було знайдено військовослужбовця, вказує на те, що він загинув не відразу і намагався зв'язатися за допомогою радіозв'язку з командуванням.
Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування.
Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, повернули з тимчасово окупованої території.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.
Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.
Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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но величайший в мире потерпиллер перестал стрелять, бл...
Предыдущие 4 попытки Кадыров ЗЕ не засчитал.
вначале наш воин подорвался на мине. сразу насмерть. за ним выслали спасательную группу "договорившись" о перемирии. группу расстреляли. погиб медик-эстонец и еще один боец был ранен.
потом орки вернули подорвавшегося на мине первого бойца. а теперь вернули и того, который был ранен. но его не спасали - приказа небыло. он просто умер от ран.
Щось не так написано ? Чи ви не так запитували ?
а в другій частині - пошук було надано через 2 чи навіть 3 доби від розстрілу першої евакуаційної бригади (де загинув медик) чи 15 чи 16 липня (поранений... довго чекав допомоги ... не дочекався !...які жахливі муки від поранення, крововтрати... і спраги...!!!!)
У людей в этой стране нет будущего, да и не заслуживают они его.
А кто ты, шапкозакидатель, урапатриот, ярый поклонник Зеленского? Как ТЫ видишь происходящее в стране и в войсках в частности?
Ты не ответил на вопрос: " Как ТЫ видишь происходящее в стране и в войсках в частности?"
И не надо про "кремлівську ковбасу протухлу" мне говорить. Если страна катиться в бездну, то не надо зарывать голову в песок и отделываться фразами про свободу и борьбу.
бачили очі - що вибирали,але мізки не включали...
кінець звязку.
Я уявляю, як зара ********* руки в наших воїнів накрити те кубло артою, мінометами, АГСами та іншими "подарунками" для "братського наріду". Але ж "просто пєрєстать стрєлять" зара щохвилини підгузки змінює після того, як побачив звернення кадирки - не до того йому.
Из-за терпилизма погибли наши воины. Оркам надо регулярно давать по ушам, если только начинают стрелять.
...
ибо у него экспромт - ваще говно... тогда лучше молчать...
2) На фоне поднявшегося шума в соцсетях и СМИ Зеленский молчал сутки, потом опубликовал невнятный текст с «той стороной», за что получил ещё больше хейта от противников и недоумение от зелебобиков. «Вова, ты что - правда ссыкло, как нам говорили эти проклятые порохоботы?» - спрашивали они.
3) Поняв, что рейтинг упадёт ещё сильнее, Зеленский на заседании Рады 16 июля внезапно https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom назвал россию агрессором - чего старательно избегал весь год своего недопрезидентства. «Агааа!», - радостно закричали зелебобики - «вот видите, Вова не ссыкло!».
«А не офигел ли ты часом, клоун привокзальный?» - поинтересовался Путин, и выставил «верного пехотинца» с требованиями:
1) извиниться за старое (т.е. повторно присягнуть на верность и признать статус лоха)
2) прекратить «гражданскую войну», да-да Вова, «гражданскую войну», а не «агрессию россии» и впредь не упоминать таких слов.
3) ну или «отвечать по понятиям» - что конкретно означает эта угроза, Зеленский знает из предыдущих контактов с Кадыровым (в прошлый раз ЗЕ сожгли машину, когда он засцал лично встретиться с Кадыровым и извиниться).
Именно так, одним пакетом Кадыров вывалил свои требования в своём телеграм-канале «Kadyrov_95» (господи, какая ирония).