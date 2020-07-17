УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3900 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 002 19

Найманці РФ передали Україні неідентифіковане тіло (виправлено)

Найманці РФ передали Україні неідентифіковане тіло (виправлено)

З тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС

"Після нелегких переговорів УС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті було досягнуто згоди - на КПВВ "Мар'їнка" на підконтрольну уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це - військовий медик, який загинув 13 липня біля села Зайцеве, немає.

Зараз здійснюється транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК", - уточнили в пресслужбі.

Раніше кореспонденту "Укрінформу" представник УС СЦКК повідомив: "Сьогодні у "сірій зоні" відбулася передача українській стороні тіла загиблого військового медика, підступно вбитого російськими збройними формуваннями 13 липня під час евакуаційної операції біля Зайцевого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного, втрат немає, - Міноборони

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Були розпочаті переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

Автор: 

Донбас (22363) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Оккупанты передали Украине тело погибшего под Зайцево военного медика Илина - Цензор.НЕТ 5530
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
+24
Горіть в аду ,тварюки рашистські! Героєві вічна слава!
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
+22
Поймите люди, не нужно за Украину умирать, за нее нужно убивать.
показати весь коментар
17.07.2020 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть в аду ,тварюки рашистські! Героєві вічна слава!
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
Оккупанты передали Украине тело погибшего под Зайцево военного медика Илина - Цензор.НЕТ 5530
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
Кали ён грамадзянін Эстоніі, то трэба дапамагчы эстонцам інспірыраваць судову справу і расследаванне па забойству.
показати весь коментар
17.07.2020 14:11 Відповісти
На каком основании? Он-же не был эстонским журналистом.
показати весь коментар
17.07.2020 14:21 Відповісти
Журналисты у нас обособленные? А ничего что он ГРАЖДАНИН Эстонии? А если бы он был трактористом или шахтером (настоящим, а не как кацапобуряты), - тогда никаких оснований?
показати весь коментар
17.07.2020 15:08 Відповісти
Когда будем следующий коридор и разведение войск устраивать?
показати весь коментар
17.07.2020 14:12 Відповісти
А раненный трое суток в серой зоне, гребанное бессилие, и кто то хочет что бы нас уважали, странные люди...
показати весь коментар
17.07.2020 14:13 Відповісти
Поймите люди, не нужно за Украину умирать, за нее нужно убивать.
показати весь коментар
17.07.2020 14:15 Відповісти
Раненый теперь наверняка в плену. Нет никакого смысла там кого-то искать.
показати весь коментар
17.07.2020 14:23 Відповісти
Вы из тех кто все знает наперед, и имеет простые решения всех вопросов, легко жить без мозгов?
показати весь коментар
17.07.2020 14:25 Відповісти
Смысл есть твоего ***** на березку повесить
показати весь коментар
17.07.2020 14:37 Відповісти
Скормив перед этим его - его же яичками
показати весь коментар
17.07.2020 15:12 Відповісти
Интересно, вернули только тело военного медика или и его амуницию? Имеется в виду белая каска. Если вместе с каской, то нужно всё зафиксировать на видео и созвать пресс-конференцию с приглашением журналистов мировых СМИ.
показати весь коментар
17.07.2020 14:29 Відповісти
зачем?
показати весь коментар
17.07.2020 14:43 Відповісти
рашнявые гниды выложили с десяток пропагандонских материалов, используя видео и переписку с Колиного телефона и камеры GoPro.
лучшим ответом на очередной акт ********** будет уничтожение их пропагандонов, в том числе на территории московии.
показати весь коментар
20.07.2020 16:53 Відповісти
 
 