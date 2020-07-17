Найманці РФ передали Україні неідентифіковане тіло (виправлено)

З тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС

"Після нелегких переговорів УС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті було досягнуто згоди - на КПВВ "Мар'їнка" на підконтрольну уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це - військовий медик, який загинув 13 липня біля села Зайцеве, немає.

Зараз здійснюється транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК", - уточнили в пресслужбі.

Раніше кореспонденту "Укрінформу" представник УС СЦКК повідомив: "Сьогодні у "сірій зоні" відбулася передача українській стороні тіла загиблого військового медика, підступно вбитого російськими збройними формуваннями 13 липня під час евакуаційної операції біля Зайцевого".

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Були розпочаті переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

