РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5312 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 002 19

Наемники РФ передали Украине неидентифицированное тело (исправлено)

Наемники РФ передали Украине неидентифицированное тело (исправлено)

С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированных тело.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет.

Сейчас осуществляется транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", - уточнили в пресс-службе.

Ранее корреспонденту "Укринформа" представитель УС СЦКК сообщил: "Сегодня в "серой зоне" состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, коварно убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля во время эвакуационной операции у Зайцево".

Читайте также: Оккупанты третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого под Зайцево воина, - СЦКК

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Наемники РФ передали Украине неидентифицированное тело 01

Донбасс (26963) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Оккупанты передали Украине тело погибшего под Зайцево военного медика Илина - Цензор.НЕТ 5530
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
+24
Горіть в аду ,тварюки рашистські! Героєві вічна слава!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
+22
Поймите люди, не нужно за Украину умирать, за нее нужно убивать.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіть в аду ,тварюки рашистські! Героєві вічна слава!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
Оккупанты передали Украине тело погибшего под Зайцево военного медика Илина - Цензор.НЕТ 5530
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
Кали ён грамадзянін Эстоніі, то трэба дапамагчы эстонцам інспірыраваць судову справу і расследаванне па забойству.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:11 Ответить
На каком основании? Он-же не был эстонским журналистом.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:21 Ответить
Журналисты у нас обособленные? А ничего что он ГРАЖДАНИН Эстонии? А если бы он был трактористом или шахтером (настоящим, а не как кацапобуряты), - тогда никаких оснований?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:08 Ответить
Когда будем следующий коридор и разведение войск устраивать?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:12 Ответить
А раненный трое суток в серой зоне, гребанное бессилие, и кто то хочет что бы нас уважали, странные люди...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:13 Ответить
Поймите люди, не нужно за Украину умирать, за нее нужно убивать.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:15 Ответить
Раненый теперь наверняка в плену. Нет никакого смысла там кого-то искать.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
Вы из тех кто все знает наперед, и имеет простые решения всех вопросов, легко жить без мозгов?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:25 Ответить
Смысл есть твоего ***** на березку повесить
показать весь комментарий
17.07.2020 14:37 Ответить
Скормив перед этим его - его же яичками
показать весь комментарий
17.07.2020 15:12 Ответить
Интересно, вернули только тело военного медика или и его амуницию? Имеется в виду белая каска. Если вместе с каской, то нужно всё зафиксировать на видео и созвать пресс-конференцию с приглашением журналистов мировых СМИ.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:29 Ответить
зачем?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:43 Ответить
рашнявые гниды выложили с десяток пропагандонских материалов, используя видео и переписку с Колиного телефона и камеры GoPro.
лучшим ответом на очередной акт ********** будет уничтожение их пропагандонов, в том числе на территории московии.
показать весь комментарий
20.07.2020 16:53 Ответить
 
 