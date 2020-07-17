Наемники РФ передали Украине неидентифицированное тело (исправлено)

С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированных тело.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет.

Сейчас осуществляется транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", - уточнили в пресс-службе.

Ранее корреспонденту "Укринформа" представитель УС СЦКК сообщил: "Сегодня в "серой зоне" состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, коварно убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля во время эвакуационной операции у Зайцево".

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

