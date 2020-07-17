Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ з опівночі обстріляли позиції українських сил поблизу Водяного, втрат немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілявши опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного на донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни припинили обстріл, застосувавши станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За попередніми даними, втрат серед українських захисників унаслідок обстрілу немає.

"Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції – контрольована", - наголосили в Міноборони.