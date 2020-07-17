УКР
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ з опівночі обстріляли позиції українських сил поблизу Водяного, втрат немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілявши опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного на донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни припинили обстріл, застосувавши станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За попередніми даними, втрат серед українських захисників унаслідок обстрілу немає.

Читайте також: Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін був громадянином Естонії, - глава МЗС Рейнсалу

"Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції – контрольована", - наголосили в Міноборони.

да у вас каждый день "потерь нет". а потом на утро то раненые то убитые
17.07.2020 13:22 Відповісти
Я немного выпал из инфо поля. Кто подскажет нашли раненого военного, который пару дней лежал в поле?
17.07.2020 13:23 Відповісти
Нет, бубочка боится дать команду чтобы сравнять с землей позиции той стороны, которая 3 дня не даёт нам забрать солдата с поля боя...
17.07.2020 13:25 Відповісти
и не искали еще - орки не дают гарантии, хотя вчера зеленые радостно обьявили что с 12:00 начинают поиски
17.07.2020 13:37 Відповісти
17.07.2020 13:44 Відповісти
17.07.2020 14:04 Відповісти
 
 