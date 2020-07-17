РУС
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ с полуночи обстреляли позиции украинских сил вблизи Водяного, потерь нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз, обстреляв из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия  опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного на донецком направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские воины прекратили обстрел, применив станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По предварительным данным, потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший на Донбассе военный медик Илин был гражданином Эстонии, - глава МИД Рейнсалу

"Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции – контролируемая", - отметили в Минобороны.

да у вас каждый день "потерь нет". а потом на утро то раненые то убитые
17.07.2020 13:22 Ответить
Я немного выпал из инфо поля. Кто подскажет нашли раненого военного, который пару дней лежал в поле?
17.07.2020 13:23 Ответить
Нет, бубочка боится дать команду чтобы сравнять с землей позиции той стороны, которая 3 дня не даёт нам забрать солдата с поля боя...
17.07.2020 13:25 Ответить
и не искали еще - орки не дают гарантии, хотя вчера зеленые радостно обьявили что с 12:00 начинают поиски
17.07.2020 13:37 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7293
17.07.2020 13:44 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9314
