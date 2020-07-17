Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного, потерь нет, - Минобороны
Наемники РФ с полуночи обстреляли позиции украинских сил вблизи Водяного, потерь нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз, обстреляв из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного на донецком направлении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские воины прекратили обстрел, применив станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
По предварительным данным, потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.
"Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции – контролируемая", - отметили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль