Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ с полуночи обстреляли позиции украинских сил вблизи Водяного, потерь нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз, обстреляв из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного на донецком направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские воины прекратили обстрел, применив станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По предварительным данным, потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший на Донбассе военный медик Илин был гражданином Эстонии, - глава МИД Рейнсалу

"Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции – контролируемая", - отметили в Минобороны.