В Карпатах и на Закарпатье - "желтый" уровень опасности из-за дождей
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды на западе Украины 19 июля.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
По состоянию на утро 19 июля подтопленных населенных пунктов в западных областях нет. В то же время до 20 июля на реках Припять и Стоход в Волынской области будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневском и Любешевском районах.
Читайте на Цензор.НЕТ: Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог
Также на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гроза не безпечна...)))
Досить! Я пішла в басейн плавати, мені нема коли тут з вами товкти воду в ступі та ще й на рузькам йазикє.
І не треба мені писати: Слів засчітан! - це теж кацапостайл.
А в цілому, що і місцеві жителі приймають активну участь у нищенні Карпат - з цим погоджуюсь. Ну такий в нас, пілять, нарід...післ мене, хоч потоп. І в прямому і переносному сенсі...
"Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал."
(с) Эдмунд Бёрк 1729-1797