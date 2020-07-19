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В Карпатах и на Закарпатье - "желтый" уровень опасности из-за дождей

В Карпатах и на Закарпатье -

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды на западе Украины 19 июля.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 19 июля подтопленных населенных пунктов в западных областях нет. В то же время до 20 июля на реках Припять и Стоход в Волынской области будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневском и Любешевском районах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог

Также на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра.

Автор: 

Карпаты (306) непогода (817) синоптики (57) ГСЧС (4998) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+3
Можливо за день декілька раз !!)))
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19.07.2020 11:52
+3
От ви, кацапи, все знаєте, шо тут у нас «ухахловнаукаінє». Кращє слідкуйте шо там у вас на расєі. Ще не вся тайга вигоріла?
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19.07.2020 12:01
+2
Ну, поки сонечко світить, дощу немає. Побачимо, що буде після обіду, це ж гори, тут зміни погоди дуже швидко відбуваються.
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19.07.2020 11:49
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Ну, поки сонечко світить, дощу немає. Побачимо, що буде після обіду, це ж гори, тут зміни погоди дуже швидко відбуваються.
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19.07.2020 11:49 Ответить
Можливо за день декілька раз !!)))
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19.07.2020 11:52 Ответить
З такою кількістю лісу що залишилася у горах тепер звичайна
гроза не безпечна...)))
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19.07.2020 15:48 Ответить
В Карпатах и Закарпатье красный уровень опасности из-за количества д@лб@%бов, готовых за миску супа повырубать леса над своими же домами, чем подвергнуть в т.ч. и смертельной опасности себя и своих родных утонуть во время наводнений.
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19.07.2020 11:56 Ответить
От ви, кацапи, все знаєте, шо тут у нас «ухахловнаукаінє». Кращє слідкуйте шо там у вас на расєі. Ще не вся тайга вигоріла?
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19.07.2020 12:01 Ответить
Ваша истерия свидетельствует о том, что мой пост попал в самое больное ваше место - инфантильность как раз и является причиной конкретно этого положения дел в Карпатах и Закарпатье.
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19.07.2020 12:04 Ответить
Кацапе, на миску щєй заробив, розслабся. Стихія завжди перемагає людину, мав би це сам знати. Не інфантильний, чи вам 12 рочків?
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19.07.2020 12:09 Ответить
Стихия не всегда побеждает человека и тому есть не мало примеров. А вот в случае с наводнениями в Карпатах и Закарпатье, виновными являются как раз местные жители, так как не только не противятся вырубке лесов, которые как раз и удерживают влагу, а за гроши, практически за пропитание, активно участвуют в процессе неограниченной и бездумной вырубки и в обслуживании этого процесса (логистика, переработка и т.д.).
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19.07.2020 12:12 Ответить
За пропітаніє, за тарєлку супа та шматочок сала забув ще написати. До чого тут селяни? Цією справою рулять зовсім інші люди.
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19.07.2020 12:22 Ответить
Хотите сказать, что на вырубке своих лесов местные жители получают "европейские зарплаты"? Можете это доказать?
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19.07.2020 12:35 Ответить
Рускагаварящій! Досить принижувати українців. Займайтеся краще своїми справами, у вас там ху#ло обнулилось.
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19.07.2020 12:40 Ответить
А вот не следует обобщать. Не все Украинцы такие же инфантилы, как вы. Майданы могли состояться только благодаря активной части граждан Украины. Собственно эту часть Украинцев и можно назвать в полной мере гражданами. А те, кто сами себе устраивают потопы, или, хотя бы, не равнодушно за этим наблюдают, а потом пытаются свалить вину на "совсем других людей" - это "население", прямо как в х-йлостане.
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19.07.2020 12:45 Ответить
О, кацап вирішив українців на сорти ділити. Чи революцію хочеш нам замутити?
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19.07.2020 12:51 Ответить
В каком месте я что-то делил? Вы снова пытаетесь манипуляциями приписать мне мысли, которые я не думал, и слова, которые я не говорил. И так - приведите мне цитаты, в которых я разделил Украинцев.
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19.07.2020 12:53 Ответить
У таких випадках треба кричати: «Пруф! Я вимагаю пруф!» - це справжній кацапостайл в розмові.

Досить! Я пішла в басейн плавати, мені нема коли тут з вами товкти воду в ступі та ще й на рузькам йазикє.
І не треба мені писати: Слів засчітан! - це теж кацапостайл.
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19.07.2020 12:59 Ответить
Другими словами, вы не можете привести цитаты с доказательствами. ОК.
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19.07.2020 14:04 Ответить
По-перше, не лише вирубка карпатських лісів спричиняє катастрофічні зміни клімату по всій земній кулі. По-друге - темпи вирубки лісів в Україні за останній рік зросли в 7 (сім, Карл!) разів. І ще, головні експортери карпатського лісу дивним чином засідають у фракціях ОПЗЖ і СН. Ну то таке, то вже деталі.
А в цілому, що і місцеві жителі приймають активну участь у нищенні Карпат - з цим погоджуюсь. Ну такий в нас, пілять, нарід...післ мене, хоч потоп. І в прямому і переносному сенсі...
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19.07.2020 14:53 Ответить
Даже если существуют другие факторы изменения климата, нет никакой необходимости усугублять ситуацию вырубками лесов. В остальном солидарен.
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19.07.2020 14:56 Ответить
"Цією справою рулять зовсім інші люди."

"Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал."
(с) Эдмунд Бёрк 1729-1797
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19.07.2020 12:41 Ответить
жолтый дождь - это как жолтый снег ??))
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19.07.2020 12:06 Ответить
Жовтим дощем янелох поливає зебілів, а вони кажуть Божа роса.
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19.07.2020 12:10 Ответить
И откуда эта угроза наводнения ???

У Карпатах і на Закарпатті - "жовтий" рівень небезпеки через дощі - Цензор.НЕТ 1636
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19.07.2020 12:09 Ответить
От ще ви давайте розповсюджуйте міфі про тотальну вирубку карпатських лісів. Найбільше вирубують на Поліссі, чомусь про це всі мовчать. Може тому, що там лісів більше, ніж в Карпатах.
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19.07.2020 12:19 Ответить
Потому, что на полесье местные жители не страдают от наводнений в результате вырубки местных лесов.
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19.07.2020 12:36 Ответить
Від повеней всі страждають, все залежить від кількості опадів.
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19.07.2020 12:43 Ответить
Только вот причины наводнений разные. Не все, как вы, страдают от тех наводнений, которые спровоцированы техногенными факторами, как у вас. И не везде, как у вас, эти факторы принимаются равнодушно.
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19.07.2020 12:47 Ответить
Ну то приїдь, та наведи порядок, розумнику. На Сході рускагаварящіє вже навели.
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19.07.2020 12:54 Ответить
Вы уподобляетесь тем, кто не может найти себе "царя в голове" и призывает на эту свою голову то х-йла, то войну, то прочие напасти.
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19.07.2020 14:06 Ответить
Добре, шо ви, кацапи, з царем в голові та дупі.
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19.07.2020 17:24 Ответить
Снова вы пытаетесь перевести стрелки. Но это не ваш конёк - из вас стрелочник как из г-вна пуля.
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19.07.2020 17:29 Ответить
Ну, у сортах гівна ви точно розбираєтесь. Гівно для вас, кацапів - це культурна спадщина.
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19.07.2020 17:37 Ответить
Вы любите говорить о г-вне? Ну поговорите...
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19.07.2020 17:44 Ответить
В спам! Набрид!
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19.07.2020 17:51 Ответить
Как-то это у вас слабенько совсем. И бассейн не помог.
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19.07.2020 17:58 Ответить
НА Полесье не кричат о внезапно-непонятных наводнениях.
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19.07.2020 13:04 Ответить
От бачите, як вам це кацапердло Valery Greff лайк поставив, бо саме такі світлини, як ваша, їх дуже тішать.
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19.07.2020 17:26 Ответить
Хотите сказать, что на Полесье кричат о внезапно-непонятных наводнениях? Можете это доказать?
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19.07.2020 17:30 Ответить
Я колись давно дала собі установку - ніколи, нікому, нічого не доводити. Тому, завжди пишу коротенькі коментарі, де просто висловлюю свою думку. А в Інтернеті щось доводити - це для мене така нудьга.
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19.07.2020 17:50 Ответить
Но, в нарушение собственной установки, вы целый день доказываете свою неадекватность и истеричность.
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19.07.2020 17:51 Ответить
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19.07.2020 17:52 Ответить
Вот видите - у вас даже слов нет возразить.
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19.07.2020 17:56 Ответить
Але ж такий прогноз погоди не зруйнує плани з експорту ділового лісу ?!
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19.07.2020 12:46 Ответить
Такий прогноз не руйнує планів селян позбутися накопиченого сміття яке дотепно звалюється вздовж гірських потічків...)))
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19.07.2020 15:54 Ответить
Поцьомайте разом з священниками кожного пенька в лобік і все попустить.
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19.07.2020 17:02 Ответить
 
 