В Карпатах и на Закарпатье - "желтый" уровень опасности из-за дождей

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды на западе Украины 19 июля.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 19 июля подтопленных населенных пунктов в западных областях нет. В то же время до 20 июля на реках Припять и Стоход в Волынской области будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневском и Любешевском районах.

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Также на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра.