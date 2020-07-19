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У Карпатах і на Закарпатті - "жовтий" рівень небезпеки через дощі

У Карпатах і на Закарпатті -

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди на заході України 19 липня.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними "Укргідрометцентру", 19 липня вдень у Карпатах і на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Станом на ранок 19 липня підтоплених населених пунктів у західних областях немає. Водночас до 20 липня на річках Прип'ять та Стохід у Волинській області  утримуватиметься перевищення позначки затоплення сільгоспугідь, присадибних ділянок в окремих населених пунктах Ратнівського та Любешівського районів.

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Також на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м.

Автор: 

Карпати (264) негода (760) синоптики (28) ДСНС (5137) Закарпатська область (2069)


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Топ коментарі
+3
Можливо за день декілька раз !!)))
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19.07.2020 11:52
+3
От ви, кацапи, все знаєте, шо тут у нас «ухахловнаукаінє». Кращє слідкуйте шо там у вас на расєі. Ще не вся тайга вигоріла?
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19.07.2020 12:01
+2
Ну, поки сонечко світить, дощу немає. Побачимо, що буде після обіду, це ж гори, тут зміни погоди дуже швидко відбуваються.
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19.07.2020 11:49
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Ну, поки сонечко світить, дощу немає. Побачимо, що буде після обіду, це ж гори, тут зміни погоди дуже швидко відбуваються.
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19.07.2020 11:49 Відповісти
Можливо за день декілька раз !!)))
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19.07.2020 11:52 Відповісти
З такою кількістю лісу що залишилася у горах тепер звичайна
гроза не безпечна...)))
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19.07.2020 15:48 Відповісти
В Карпатах и Закарпатье красный уровень опасности из-за количества д@лб@%бов, готовых за миску супа повырубать леса над своими же домами, чем подвергнуть в т.ч. и смертельной опасности себя и своих родных утонуть во время наводнений.
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19.07.2020 11:56 Відповісти
От ви, кацапи, все знаєте, шо тут у нас «ухахловнаукаінє». Кращє слідкуйте шо там у вас на расєі. Ще не вся тайга вигоріла?
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19.07.2020 12:01 Відповісти
Ваша истерия свидетельствует о том, что мой пост попал в самое больное ваше место - инфантильность как раз и является причиной конкретно этого положения дел в Карпатах и Закарпатье.
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19.07.2020 12:04 Відповісти
Кацапе, на миску щєй заробив, розслабся. Стихія завжди перемагає людину, мав би це сам знати. Не інфантильний, чи вам 12 рочків?
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19.07.2020 12:09 Відповісти
Стихия не всегда побеждает человека и тому есть не мало примеров. А вот в случае с наводнениями в Карпатах и Закарпатье, виновными являются как раз местные жители, так как не только не противятся вырубке лесов, которые как раз и удерживают влагу, а за гроши, практически за пропитание, активно участвуют в процессе неограниченной и бездумной вырубки и в обслуживании этого процесса (логистика, переработка и т.д.).
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19.07.2020 12:12 Відповісти
За пропітаніє, за тарєлку супа та шматочок сала забув ще написати. До чого тут селяни? Цією справою рулять зовсім інші люди.
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19.07.2020 12:22 Відповісти
Хотите сказать, что на вырубке своих лесов местные жители получают "европейские зарплаты"? Можете это доказать?
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19.07.2020 12:35 Відповісти
Рускагаварящій! Досить принижувати українців. Займайтеся краще своїми справами, у вас там ху#ло обнулилось.
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19.07.2020 12:40 Відповісти
А вот не следует обобщать. Не все Украинцы такие же инфантилы, как вы. Майданы могли состояться только благодаря активной части граждан Украины. Собственно эту часть Украинцев и можно назвать в полной мере гражданами. А те, кто сами себе устраивают потопы, или, хотя бы, не равнодушно за этим наблюдают, а потом пытаются свалить вину на "совсем других людей" - это "население", прямо как в х-йлостане.
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19.07.2020 12:45 Відповісти
О, кацап вирішив українців на сорти ділити. Чи революцію хочеш нам замутити?
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19.07.2020 12:51 Відповісти
В каком месте я что-то делил? Вы снова пытаетесь манипуляциями приписать мне мысли, которые я не думал, и слова, которые я не говорил. И так - приведите мне цитаты, в которых я разделил Украинцев.
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19.07.2020 12:53 Відповісти
У таких випадках треба кричати: «Пруф! Я вимагаю пруф!» - це справжній кацапостайл в розмові.

Досить! Я пішла в басейн плавати, мені нема коли тут з вами товкти воду в ступі та ще й на рузькам йазикє.
І не треба мені писати: Слів засчітан! - це теж кацапостайл.
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19.07.2020 12:59 Відповісти
Другими словами, вы не можете привести цитаты с доказательствами. ОК.
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19.07.2020 14:04 Відповісти
По-перше, не лише вирубка карпатських лісів спричиняє катастрофічні зміни клімату по всій земній кулі. По-друге - темпи вирубки лісів в Україні за останній рік зросли в 7 (сім, Карл!) разів. І ще, головні експортери карпатського лісу дивним чином засідають у фракціях ОПЗЖ і СН. Ну то таке, то вже деталі.
А в цілому, що і місцеві жителі приймають активну участь у нищенні Карпат - з цим погоджуюсь. Ну такий в нас, пілять, нарід...післ мене, хоч потоп. І в прямому і переносному сенсі...
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19.07.2020 14:53 Відповісти
Даже если существуют другие факторы изменения климата, нет никакой необходимости усугублять ситуацию вырубками лесов. В остальном солидарен.
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19.07.2020 14:56 Відповісти
"Цією справою рулять зовсім інші люди."

"Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал."
(с) Эдмунд Бёрк 1729-1797
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19.07.2020 12:41 Відповісти
жолтый дождь - это как жолтый снег ??))
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19.07.2020 12:06 Відповісти
Жовтим дощем янелох поливає зебілів, а вони кажуть Божа роса.
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19.07.2020 12:10 Відповісти
И откуда эта угроза наводнения ???

У Карпатах і на Закарпатті - "жовтий" рівень небезпеки через дощі - Цензор.НЕТ 1636
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19.07.2020 12:09 Відповісти
От ще ви давайте розповсюджуйте міфі про тотальну вирубку карпатських лісів. Найбільше вирубують на Поліссі, чомусь про це всі мовчать. Може тому, що там лісів більше, ніж в Карпатах.
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19.07.2020 12:19 Відповісти
Потому, что на полесье местные жители не страдают от наводнений в результате вырубки местных лесов.
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19.07.2020 12:36 Відповісти
Від повеней всі страждають, все залежить від кількості опадів.
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19.07.2020 12:43 Відповісти
Только вот причины наводнений разные. Не все, как вы, страдают от тех наводнений, которые спровоцированы техногенными факторами, как у вас. И не везде, как у вас, эти факторы принимаются равнодушно.
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19.07.2020 12:47 Відповісти
Ну то приїдь, та наведи порядок, розумнику. На Сході рускагаварящіє вже навели.
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19.07.2020 12:54 Відповісти
Вы уподобляетесь тем, кто не может найти себе "царя в голове" и призывает на эту свою голову то х-йла, то войну, то прочие напасти.
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19.07.2020 14:06 Відповісти
Добре, шо ви, кацапи, з царем в голові та дупі.
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19.07.2020 17:24 Відповісти
Снова вы пытаетесь перевести стрелки. Но это не ваш конёк - из вас стрелочник как из г-вна пуля.
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19.07.2020 17:29 Відповісти
Ну, у сортах гівна ви точно розбираєтесь. Гівно для вас, кацапів - це культурна спадщина.
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19.07.2020 17:37 Відповісти
Вы любите говорить о г-вне? Ну поговорите...
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19.07.2020 17:44 Відповісти
В спам! Набрид!
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19.07.2020 17:51 Відповісти
Как-то это у вас слабенько совсем. И бассейн не помог.
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19.07.2020 17:58 Відповісти
НА Полесье не кричат о внезапно-непонятных наводнениях.
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19.07.2020 13:04 Відповісти
От бачите, як вам це кацапердло Valery Greff лайк поставив, бо саме такі світлини, як ваша, їх дуже тішать.
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19.07.2020 17:26 Відповісти
Хотите сказать, что на Полесье кричат о внезапно-непонятных наводнениях? Можете это доказать?
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19.07.2020 17:30 Відповісти
Я колись давно дала собі установку - ніколи, нікому, нічого не доводити. Тому, завжди пишу коротенькі коментарі, де просто висловлюю свою думку. А в Інтернеті щось доводити - це для мене така нудьга.
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19.07.2020 17:50 Відповісти
Но, в нарушение собственной установки, вы целый день доказываете свою неадекватность и истеричность.
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19.07.2020 17:51 Відповісти
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19.07.2020 17:52 Відповісти
Вот видите - у вас даже слов нет возразить.
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19.07.2020 17:56 Відповісти
Але ж такий прогноз погоди не зруйнує плани з експорту ділового лісу ?!
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19.07.2020 12:46 Відповісти
Такий прогноз не руйнує планів селян позбутися накопиченого сміття яке дотепно звалюється вздовж гірських потічків...)))
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19.07.2020 15:54 Відповісти
Поцьомайте разом з священниками кожного пенька в лобік і все попустить.
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19.07.2020 17:02 Відповісти
 
 