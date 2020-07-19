У Карпатах і на Закарпатті - "жовтий" рівень небезпеки через дощі
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди на заході України 19 липня.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними "Укргідрометцентру", 19 липня вдень у Карпатах і на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.
Станом на ранок 19 липня підтоплених населених пунктів у західних областях немає. Водночас до 20 липня на річках Прип'ять та Стохід у Волинській області утримуватиметься перевищення позначки затоплення сільгоспугідь, присадибних ділянок в окремих населених пунктах Ратнівського та Любешівського районів.
Також на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м.
Будь ласка, зачекайте...
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гроза не безпечна...)))
Досить! Я пішла в басейн плавати, мені нема коли тут з вами товкти воду в ступі та ще й на рузькам йазикє.
І не треба мені писати: Слів засчітан! - це теж кацапостайл.
А в цілому, що і місцеві жителі приймають активну участь у нищенні Карпат - з цим погоджуюсь. Ну такий в нас, пілять, нарід...післ мене, хоч потоп. І в прямому і переносному сенсі...
"Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал."
(с) Эдмунд Бёрк 1729-1797