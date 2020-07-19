COVID-19 за сутки обнаружили у 87 жителей Киева, - Кличко. КАРТА

В столице с начала пандемии - 6884 случая заболевания коронавирусом.

Об этом написал в Фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет. И четверо мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет", - написал Кличко.

Госпитализировать пришлось 13 пациентов. Остальные лечатся дома под контролем врачей.

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Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.

"Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Печерском - 14. И в Днепровском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.





