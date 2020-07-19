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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 за сутки обнаружили у 87 жителей Киева, - Кличко. КАРТА

COVID-19 за сутки обнаружили у 87 жителей Киева, - Кличко. КАРТА

В столице с начала пандемии - 6884 случая заболевания коронавирусом.

Об этом написал в Фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет. И четверо мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет", - написал Кличко.

Госпитализировать пришлось 13 пациентов. Остальные лечатся дома под контролем врачей.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 731 новый случай COVID-19, умерли 8 человек, всего - 58 842 случая

Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.

"Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Печерском - 14. И в Днепровском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.

COVID-19 за сутки обнаружили у 87 жителей Киева, - Кличко 01
COVID-19 за сутки обнаружили у 87 жителей Киева, - Кличко 02
COVID-19 за сутки обнаружили у 87 жителей Киева, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Интересно: у скольких обнаружился триппер?
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19.07.2020 12:20 Ответить
Кличко, треба не тільки вести статистику, а і вкладати кошти в медицину Києва.
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19.07.2020 12:27 Ответить
 
 