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COVID-19 за добу виявили у 87 мешканців Києва, - Кличко. КАРТА
У столиці від початку пандемії - 6 884 випадки захворювання на коронавірус.
Про це написав у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед тих, хто захворів, 44 жінки віком від 21 до 83 років, 39 чоловіків від 19 до 62 років і четверо хлопчиків віком від 1 до 16 років", - написав Кличко.
Госпіталізувати довелося 13 пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 6 осіб. Загалом коронавірус подолали 2 366 киян.
"Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 18. У Печерському - 14. І в Дніпровському районі - 11 випадків", - додав Кличко.
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Янковенко Владислав
показати весь коментар19.07.2020 12:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вальд Ще
показати весь коментар19.07.2020 12:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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