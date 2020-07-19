COVID-19 за добу виявили у 87 мешканців Києва, - Кличко. КАРТА

У столиці від початку пандемії - 6 884 випадки захворювання на коронавірус.

Про це написав у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, хто захворів, 44 жінки віком від 21 до 83 років, 39 чоловіків від 19 до 62 років і четверо хлопчиків віком від 1 до 16 років", - написав Кличко.

Госпіталізувати довелося 13 пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 6 осіб. Загалом коронавірус подолали 2 366 киян.

"Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 18. У Печерському - 14. І в Дніпровському районі - 11 випадків", - додав Кличко.





