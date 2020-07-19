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12-летний мальчик погиб на одесском пляже, убегая от охранника

12-летний мальчик погиб на одесском пляже, убегая от охранника

Ребенок убегал от охранника, сорвался с обрыва, упал на камни и умер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Трагедия произошла в ночь на 19 июля.

"По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - пояснили в полиции.

Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) с пометкой "несчастный случай".

Продолжается следствие.

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Автор: 

дети (6553) несчастный_случай (314) Одесса (7915) пляж (253) Нацполиция (16546) смерть (9245)


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Топ комментарии
+61
Падлюки позакривали море парканами, понаставляли охоронців усюди, ще кулеметників з колючкою треба їм. Ненажери! Чому повинні ті, хто народився біля моря платити, щоб скупатись, особливо діти ? Послухав плівки Вовка та тепер цьому всьому не дивуюсь. Знав і раніше, але це вже кульмінація всього ((((

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/19/7259869/
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19.07.2020 13:09
+22
Какой ужас , соболезную родителям .
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19.07.2020 12:35
+19
Не знаю обставин справи , але впевнений , що дитина домашня була . Дуже шкодую , що створюються обставини , які лише ускладнюють і погіршують людям життя . Моє співчуття мало допоможе батькам вбитої дитини , але дуже боляче за втрачену долю ...
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19.07.2020 12:42
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Мабуть безпритульний маленький втікач.
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19.07.2020 12:34 Ответить
Не знаю обставин справи , але впевнений , що дитина домашня була . Дуже шкодую , що створюються обставини , які лише ускладнюють і погіршують людям життя . Моє співчуття мало допоможе батькам вбитої дитини , але дуже боляче за втрачену долю ...
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19.07.2020 12:42 Ответить
Падлюки позакривали море парканами, понаставляли охоронців усюди, ще кулеметників з колючкою треба їм. Ненажери! Чому повинні ті, хто народився біля моря платити, щоб скупатись, особливо діти ? Послухав плівки Вовка та тепер цьому всьому не дивуюсь. Знав і раніше, але це вже кульмінація всього ((((

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/19/7259869/
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19.07.2020 13:09 Ответить
Погоджуюсь за одним виключенням - немає різниці, народилися ви біля моря чи ні для доступа до моря.
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19.07.2020 20:11 Ответить
охранник мог толкнуть или пытаться поймать..
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19.07.2020 12:35 Ответить
Какой ужас , соболезную родителям .
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19.07.2020 12:35 Ответить
Где вы читали, что охранник гнал мальчика к обрыву? В статье написано, что он вызывал копов - согласно действия правил карантина. В любом случае - мальчика очень жаль - дома трагедия.
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19.07.2020 12:41 Ответить
Везде пишут что убегал от охранника + трагедия квалифицирована по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины .
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19.07.2020 12:54 Ответить
В Украине любая не природная смерть трактуется изначально как убийство (дословно не сформулирую, не юрист)
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19.07.2020 13:15 Ответить
а свидетель произошедшего наверное сам охранник?
а может охранник сам и столкнул ребенка? очень уж это странное объяснение такого поведения ребенка, что бы он там что-то услышал и вот так вот среагировал..
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19.07.2020 12:36 Ответить
ну да, непонравился ему ребенок, тот взял и скинул его с обрыва, не неси фигню
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19.07.2020 12:45 Ответить
тебя устраивает объяснение, что ребенок что-то услышал и настолько испугался, что убегал в торону обрыва и сорвался?
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19.07.2020 12:48 Ответить
просто убегал и все, может безпроса ушел из дома и испугался что родители узнают, я по себе сужу таким же был, в подобной ситуации тоже сбежал бы
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19.07.2020 12:51 Ответить
посмотрим, что скажет друг погибшего мальчика.
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19.07.2020 12:52 Ответить
Ага.А перед этим ограбил и изнасиловал
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19.07.2020 13:16 Ответить
опять заголовок не соответствует содержанию
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19.07.2020 12:40 Ответить
За те і не люблю Чорне море що там каміння.
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19.07.2020 12:40 Ответить
Правилььно.Лучше на Хортицу и старом Днепре яйца пополоскать
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19.07.2020 13:13 Ответить
Я думаю надо друга погибшего опросить и не надо будет в комментах что то выдумывать.
Царствие небесное погибшему Ребенку! Родителям Соболезнование.
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19.07.2020 12:41 Ответить
Дети в полночь без присмотра родителей.Это ненормально!Полиции работа.Но родаков-к ответу.
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19.07.2020 12:47 Ответить
Уже ответили, ребенок погиб.
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19.07.2020 12:49 Ответить
12 лет это не дети. Они сами имеют право решать где им быть.
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19.07.2020 21:15 Ответить
Все зашкварней и зашкварней...
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19.07.2020 12:42 Ответить
Вызвать полицию - это убийство?интересно полицаи пляшут.
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19.07.2020 12:43 Ответить
по факту гибели человека дело всегда открывают по ст. 115, потом разбираются
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20.07.2020 10:14 Ответить
если б не охранник..то все было бы хорошо..
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19.07.2020 12:48 Ответить
Батьки бухали без перешкод! А так, охоронник винний, ясна річ!
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19.07.2020 12:54 Ответить
Огромная инфантилизация общества. Мы в Союзе с 6 лет от утра до вечера пропадали без присмотра в городе и это считалось нормальным. А теперь... это какой-то ад. Плодят слюнтяев, в воюющей-то стране.
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19.07.2020 13:07 Ответить
со слов охранника.. может он бежал за ним и напугал и еще что? кошмар какой то..
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19.07.2020 12:47 Ответить
«Летайте самолетами Аэрофлота» відпочивайте на Одещині, Труханов вам в допомогу (12-річний хлопчик загинув... Відпочивальник загинув... після зіткнення із гідроциклом).
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19.07.2020 12:49 Ответить
Мутная история, я бы еще поверил что пацаны сперли что-то а охранник начал за ними бежать.
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19.07.2020 12:53 Ответить
жаль мальчика... соболезнования родителям..
как-то все не ясно...если мальчик убегая САМ сорвался и разбился - то какие претензии к охраннику (вызывавшему копов) ?
а если охранник гнался за ребенком, чем спровоцировал неудачный прыжок или еще что-то... то тогда есть вопросы к охраннику...
и еще конечно много же к родителям детей, что они сами ночью делали на пляже...а что в это время делали родаки?
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19.07.2020 12:53 Ответить
а охраннику в прикол вызывать и потом полчаса объяснять полиции, да еще х.з. когда приедут? он вызовет, дети убегут, копы через два часа приедут, а спать то охота.
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19.07.2020 13:05 Ответить
я ж говорю... мало факктов чтоб сложить картинку. чьей-то ответственности-безответветственности.. а трагедия... уже... сама сложилась...не отмотаешь назад.
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19.07.2020 13:11 Ответить
Что охранял охранник на пляже: песок, ракушки, море? Охранник одного из заведений, то есть не охранник пляжа. Моральный урод. Тебе ***** жалко моря? Теперь руководство одного из заведений выдаст ему премию.
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19.07.2020 12:56 Ответить
Близько третьої години ночі на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. © Одеська область: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/odeski-policzejski-rozsliduyut-fakt-zagibeli-ditini/

Що робили діти в 3 години ночі на пляжі? А охоронець міг і не знати, що там діти. Просто міг почути шум...
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19.07.2020 13:04 Ответить
писит охранник ,, скорее всего гнал детей с закрытого пляжа... хотя с каких эти пляжи ограждают заборами ?
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19.07.2020 13:15 Ответить
С пляжа... в 3 часа ночи...
Обычно пляжи на краю обрыва...
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19.07.2020 13:56 Ответить
Это было в ТРИ часа ночи! Вопрос, что делали дети ночью в Аркадии? Если они залезли на охраняемую территории - это одина ситуация, если охранник пугал их за территорией - другая ситуация. В любом случае родители мальчика не сильно переживали за своего ребенка. Я бы судил родителей в первую очередь!
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19.07.2020 13:26 Ответить
А той охоронник шо,на чупа-капру був схожий,чи що,що діти від нього втікали? Скріше за все хотів дітей або побити,або сильно налякати,бо він ,бачте,пляж охороняв від сторінніх осіб,так- би мовити,бо скоро уже і Чорне море стане чієюсь приватною власністю, що охоронятиметься законакми ЗЕ!!!
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19.07.2020 14:24 Ответить
Всё это дела зеленского!!
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19.07.2020 14:24 Ответить
и ЗЕбилов..охранник точно за ЗЕкловуна голосовал
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19.07.2020 18:51 Ответить
Около трех часов ночи 12- летний подросток находился на пляже со своим другом. Увидевший детей без сопровождения охранник одного из заведений начал вызывать полицию. Услышав это, мальчик бросился убегать и упал с обрыва. (с) ДумскаяНет.

Даже дураку понятно, что пляж, по которому гулял в 3 часа ночи 12-летний мальчик, находится на самом верху обрыва. Но это мелочи по сравнению с суточным итогом по области. 1 мальчик, одна 17-летняя девушка от отравления алкоголем, 1 труп на обочине дороги, 1 погибший от наезда водного скутера, 1 просто утонувший, 9 трупов в двух ДТП и еще три от ковида, итого минус 17. И это без всякой вакцинации и 5G! Короче, путин, сорос, билл гейтс и МВФ, куторые мечтают извести украинцев, курят в сторонке.
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19.07.2020 14:43 Ответить
которые
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19.07.2020 14:45 Ответить
Лучше дома сидеть и не выходить...
Так сосед, *******, газовый балон взорвет...

https://youtu.be/7bXCvBYMP64 Кино - Следи за собой
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19.07.2020 16:22 Ответить
Менты спецом регистрируют как убийство. А вдруг шо то им обломится до момента переквалификации..
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19.07.2020 14:55 Ответить
При всем том, что охранник мог прямо или косвенно спровоцировать гибель пацана, основная вина лежит на родителях. Мальчику было ДВЕНАДЦАТЬ!, мать их, лет. Он был ребенком еще, а родители позволяли ему гулять в 3 часа ночи. А вы еще соболезнуете эти "родителям". Та он им не нужен был.
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19.07.2020 14:56 Ответить
на полицию надеяться - смысла нет. Пока не "отстегнут" никто не шевельнется. Будет справедливо, если охранник оступится и сорвется на камни, убегая от родственников мальчика. Другие законы не работают.
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19.07.2020 15:16 Ответить
Море охранник и пацан - угадайте кто лишний в этом списке. Как по мне так это местные князья доведшие ситуацию до абсурда.
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19.07.2020 15:38 Ответить
а шо, пляжи уже по вечерам охранники охраняют?
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19.07.2020 16:00 Ответить
Закон должен быть один для всех, заборы должны не у самой воды, никаких частных пляжей не должно быть, доступ к воде должен быть без ограничений.
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19.07.2020 16:56 Ответить
Море наш. пляж наш. Все остальные с пляжа. Судить тех. кто загородил пляжи.
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19.07.2020 19:28 Ответить
В версию охранника не верю. Прям- "мальчик услышал, что охранник вызывает полицию". Он что, на весь пляж орал? Скорее всего, гнал малых с пляжа, а звонить в полицию стал, когда ребенок уже упал и разбился....

Кому помешали малые на пляже? Вряд ли охранник думал об их безопасности. Скорее всего, лежаки стерёг. А вообще загораживать общественный доступ ДО МОРЯ- это треш. Но и таких маленьких детей отпускать "на прогулки" до 3-х ночи (!!!)- преступление. Могло случиться что угодно. Кругом куча пьяных и неадекватов.
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19.07.2020 20:32 Ответить
скоріш за все прогонив з пляжу . а тоді після нещастя і викликав поліцію .
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19.07.2020 23:41 Ответить
В Испании вообще не видела частных пляжей. Все пляжи муниципальные. Шезлонги сложены стопкой, а не разложены по всем пляжам для обязательного использования. Все муниципальные пляжи оборудованы душами , на вышках спасатели. Нет такого, что богатый человек взял и купил себе пляж, или кто-то заставил весь песок шезлонгами.
Не знаю, какую пользу получает Одесса от этих арендаторов. Но у них , по-видимому, дела идут хорошо, раз ни один пляж не обходится без охраны из нескольких здоровенных амбалов.
Так хотя бы за то, что пляжи арендуются , сделали бы муниципальные пляжи, но эти пляжи специально убиваются.

В Одессе нужно поднимать вопрос о доступности пляжей и моря.

Этот же случай - это следствие всех этих факторов. Я помню в детстве мы сами без родителей ходили на море. Сейчас куда можно отпустить ребёнка? А эта охрана воюет не только с детьми , но и с теми же пенсионерами, например, у которых нет денег на шезлонг.
Конечно, смерть ребёнка спишут на несчастный случай. Максимум- это мэрия выделит деньги из бюджета, чтобы закрыть несчастным родителям рот. Но одесситам пора просыпаться. А то у нас уже нет пляжей, нет парков 4 free , гнать нужно паганой метлой труханова, который нам все это обустроил.
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20.07.2020 06:37 Ответить
Какая разница маленькому человеку до разных факторов? За его смерть отвечать надо
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20.07.2020 11:57 Ответить
Да не пляж охранник охранял, а кучу имущества. Там всякие диванчики, шезлонги, качельки и пр.атрибуты отдыха. Опять же летние бары и кафешки. Откуда мог знать охранник, для чего малолетки ночью залезли на охраняемую территорию. Человек на работе и не он заборы на пляжах ставил. Ему потом своей зарплатой расплачиваться, если эти малолетки что-то начудят. Охранник действовал по инструкции.
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20.07.2020 08:30 Ответить
Если бы это был ваш сын? Чтобы тогда кричали?
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20.07.2020 11:56 Ответить
А если бы охранник был ваш сын или муж? У каждой медали две стороны. А на охраняемой территории нечего делать ни детям, ни взрослым, тем более ночью.
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20.07.2020 12:49 Ответить
Помню в детстве как жильцы пятиэтажного дома избивали дядьку за то что он залез на чердак и напугал подростков что бы они не гупали по потолку его квартиры на 5 этаже.
Когда они удирали от него по пожарной лестнице то один пацан сорвался с неё.
Никого из избивших этого дядьку до полусмерти не посадили...
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20.07.2020 09:06 Ответить
Кто понесет ответственность за смерть несовершеннолетнего? И понесет ли? Это не несчастный случай, это преследование малолетнего человека. Чтобы он ни совершил, он не заслуживал смерти. Так рьяно выполнять карательные меры чтобы погиб ребенок? Его смерть на вашей совести, "охранники"
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20.07.2020 11:54 Ответить
 
 