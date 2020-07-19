12-летний мальчик погиб на одесском пляже, убегая от охранника
Ребенок убегал от охранника, сорвался с обрыва, упал на камни и умер.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Трагедия произошла в ночь на 19 июля.
"По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - пояснили в полиции.
Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) с пометкой "несчастный случай".
Продолжается следствие.
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+61 Storozhuk Andrew
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https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/19/7259869/
а может охранник сам и столкнул ребенка? очень уж это странное объяснение такого поведения ребенка, что бы он там что-то услышал и вот так вот среагировал..
Царствие небесное погибшему Ребенку! Родителям Соболезнование.
«Летайте самолетами Аэрофлота»відпочивайте на Одещині, Труханов вам в допомогу (12-річний хлопчик загинув... Відпочивальник загинув... після зіткнення із гідроциклом).
как-то все не ясно...если мальчик убегая САМ сорвался и разбился - то какие претензии к охраннику (вызывавшему копов) ?
а если охранник гнался за ребенком, чем спровоцировал неудачный прыжок или еще что-то... то тогда есть вопросы к охраннику...
и еще конечно много же к родителям детей, что они сами ночью делали на пляже...а что в это время делали родаки?
Що робили діти в 3 години ночі на пляжі? А охоронець міг і не знати, що там діти. Просто міг почути шум...
Обычно пляжи на краю обрыва...
Даже дураку понятно, что пляж, по которому гулял в 3 часа ночи 12-летний мальчик, находится на самом верху обрыва. Но это мелочи по сравнению с суточным итогом по области. 1 мальчик, одна 17-летняя девушка от отравления алкоголем, 1 труп на обочине дороги, 1 погибший от наезда водного скутера, 1 просто утонувший, 9 трупов в двух ДТП и еще три от ковида, итого минус 17. И это без всякой вакцинации и 5G! Короче, путин, сорос, билл гейтс и МВФ, куторые мечтают извести украинцев, курят в сторонке.
Так сосед, *******, газовый балон взорвет...
https://youtu.be/7bXCvBYMP64 Кино - Следи за собой
Кому помешали малые на пляже? Вряд ли охранник думал об их безопасности. Скорее всего, лежаки стерёг. А вообще загораживать общественный доступ ДО МОРЯ- это треш. Но и таких маленьких детей отпускать "на прогулки" до 3-х ночи (!!!)- преступление. Могло случиться что угодно. Кругом куча пьяных и неадекватов.
Не знаю, какую пользу получает Одесса от этих арендаторов. Но у них , по-видимому, дела идут хорошо, раз ни один пляж не обходится без охраны из нескольких здоровенных амбалов.
Так хотя бы за то, что пляжи арендуются , сделали бы муниципальные пляжи, но эти пляжи специально убиваются.
В Одессе нужно поднимать вопрос о доступности пляжей и моря.
Этот же случай - это следствие всех этих факторов. Я помню в детстве мы сами без родителей ходили на море. Сейчас куда можно отпустить ребёнка? А эта охрана воюет не только с детьми , но и с теми же пенсионерами, например, у которых нет денег на шезлонг.
Конечно, смерть ребёнка спишут на несчастный случай. Максимум- это мэрия выделит деньги из бюджета, чтобы закрыть несчастным родителям рот. Но одесситам пора просыпаться. А то у нас уже нет пляжей, нет парков 4 free , гнать нужно паганой метлой труханова, который нам все это обустроил.
Когда они удирали от него по пожарной лестнице то один пацан сорвался с неё.
Никого из избивших этого дядьку до полусмерти не посадили...