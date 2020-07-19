12-летний мальчик погиб на одесском пляже, убегая от охранника

Ребенок убегал от охранника, сорвался с обрыва, упал на камни и умер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Трагедия произошла в ночь на 19 июля.

"По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - пояснили в полиции.

Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) с пометкой "несчастный случай".

Продолжается следствие.

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