12-річний хлопчик загинув на одеському пляжі, тікаючи від охоронця

Дитина тікала від охоронця, зірвалася з обриву, впала на каміння і померла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Трагедія сталася в ніч на 19 липня.

"За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного із закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся бігти, не розрахував відстань і впав із обриву", - пояснили в поліції.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

Триває слідство.

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