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12-річний хлопчик загинув на одеському пляжі, тікаючи від охоронця

12-річний хлопчик загинув на одеському пляжі, тікаючи від охоронця

Дитина тікала від охоронця, зірвалася з обриву, впала на каміння і померла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Трагедія сталася в ніч на 19 липня.

"За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного із закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся бігти, не розрахував відстань і впав із обриву", - пояснили в поліції.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

Триває слідство.

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Автор: 

діти (5127) нещасний випадок (274) Одеса (5492) пляж (156) Нацполіція (15258) смерть (6772)


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Топ коментарі
+61
Падлюки позакривали море парканами, понаставляли охоронців усюди, ще кулеметників з колючкою треба їм. Ненажери! Чому повинні ті, хто народився біля моря платити, щоб скупатись, особливо діти ? Послухав плівки Вовка та тепер цьому всьому не дивуюсь. Знав і раніше, але це вже кульмінація всього ((((

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/19/7259869/
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19.07.2020 13:09
+22
Какой ужас , соболезную родителям .
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19.07.2020 12:35
+19
Не знаю обставин справи , але впевнений , що дитина домашня була . Дуже шкодую , що створюються обставини , які лише ускладнюють і погіршують людям життя . Моє співчуття мало допоможе батькам вбитої дитини , але дуже боляче за втрачену долю ...
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19.07.2020 12:42
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Мабуть безпритульний маленький втікач.
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19.07.2020 12:34 Відповісти
Не знаю обставин справи , але впевнений , що дитина домашня була . Дуже шкодую , що створюються обставини , які лише ускладнюють і погіршують людям життя . Моє співчуття мало допоможе батькам вбитої дитини , але дуже боляче за втрачену долю ...
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19.07.2020 12:42 Відповісти
Падлюки позакривали море парканами, понаставляли охоронців усюди, ще кулеметників з колючкою треба їм. Ненажери! Чому повинні ті, хто народився біля моря платити, щоб скупатись, особливо діти ? Послухав плівки Вовка та тепер цьому всьому не дивуюсь. Знав і раніше, але це вже кульмінація всього ((((

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/19/7259869/
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19.07.2020 13:09 Відповісти
Погоджуюсь за одним виключенням - немає різниці, народилися ви біля моря чи ні для доступа до моря.
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19.07.2020 20:11 Відповісти
охранник мог толкнуть или пытаться поймать..
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19.07.2020 12:35 Відповісти
Какой ужас , соболезную родителям .
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19.07.2020 12:35 Відповісти
Где вы читали, что охранник гнал мальчика к обрыву? В статье написано, что он вызывал копов - согласно действия правил карантина. В любом случае - мальчика очень жаль - дома трагедия.
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19.07.2020 12:41 Відповісти
Везде пишут что убегал от охранника + трагедия квалифицирована по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины .
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19.07.2020 12:54 Відповісти
В Украине любая не природная смерть трактуется изначально как убийство (дословно не сформулирую, не юрист)
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19.07.2020 13:15 Відповісти
а свидетель произошедшего наверное сам охранник?
а может охранник сам и столкнул ребенка? очень уж это странное объяснение такого поведения ребенка, что бы он там что-то услышал и вот так вот среагировал..
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19.07.2020 12:36 Відповісти
ну да, непонравился ему ребенок, тот взял и скинул его с обрыва, не неси фигню
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19.07.2020 12:45 Відповісти
тебя устраивает объяснение, что ребенок что-то услышал и настолько испугался, что убегал в торону обрыва и сорвался?
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19.07.2020 12:48 Відповісти
просто убегал и все, может безпроса ушел из дома и испугался что родители узнают, я по себе сужу таким же был, в подобной ситуации тоже сбежал бы
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19.07.2020 12:51 Відповісти
посмотрим, что скажет друг погибшего мальчика.
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19.07.2020 12:52 Відповісти
Ага.А перед этим ограбил и изнасиловал
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19.07.2020 13:16 Відповісти
опять заголовок не соответствует содержанию
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19.07.2020 12:40 Відповісти
За те і не люблю Чорне море що там каміння.
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19.07.2020 12:40 Відповісти
Правилььно.Лучше на Хортицу и старом Днепре яйца пополоскать
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19.07.2020 13:13 Відповісти
Я думаю надо друга погибшего опросить и не надо будет в комментах что то выдумывать.
Царствие небесное погибшему Ребенку! Родителям Соболезнование.
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19.07.2020 12:41 Відповісти
Дети в полночь без присмотра родителей.Это ненормально!Полиции работа.Но родаков-к ответу.
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19.07.2020 12:47 Відповісти
Уже ответили, ребенок погиб.
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19.07.2020 12:49 Відповісти
12 лет это не дети. Они сами имеют право решать где им быть.
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19.07.2020 21:15 Відповісти
Все зашкварней и зашкварней...
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19.07.2020 12:42 Відповісти
Вызвать полицию - это убийство?интересно полицаи пляшут.
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19.07.2020 12:43 Відповісти
по факту гибели человека дело всегда открывают по ст. 115, потом разбираются
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20.07.2020 10:14 Відповісти
если б не охранник..то все было бы хорошо..
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19.07.2020 12:48 Відповісти
Батьки бухали без перешкод! А так, охоронник винний, ясна річ!
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19.07.2020 12:54 Відповісти
Огромная инфантилизация общества. Мы в Союзе с 6 лет от утра до вечера пропадали без присмотра в городе и это считалось нормальным. А теперь... это какой-то ад. Плодят слюнтяев, в воюющей-то стране.
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19.07.2020 13:07 Відповісти
со слов охранника.. может он бежал за ним и напугал и еще что? кошмар какой то..
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19.07.2020 12:47 Відповісти
«Летайте самолетами Аэрофлота» відпочивайте на Одещині, Труханов вам в допомогу (12-річний хлопчик загинув... Відпочивальник загинув... після зіткнення із гідроциклом).
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19.07.2020 12:49 Відповісти
Мутная история, я бы еще поверил что пацаны сперли что-то а охранник начал за ними бежать.
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19.07.2020 12:53 Відповісти
жаль мальчика... соболезнования родителям..
как-то все не ясно...если мальчик убегая САМ сорвался и разбился - то какие претензии к охраннику (вызывавшему копов) ?
а если охранник гнался за ребенком, чем спровоцировал неудачный прыжок или еще что-то... то тогда есть вопросы к охраннику...
и еще конечно много же к родителям детей, что они сами ночью делали на пляже...а что в это время делали родаки?
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19.07.2020 12:53 Відповісти
а охраннику в прикол вызывать и потом полчаса объяснять полиции, да еще х.з. когда приедут? он вызовет, дети убегут, копы через два часа приедут, а спать то охота.
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19.07.2020 13:05 Відповісти
я ж говорю... мало факктов чтоб сложить картинку. чьей-то ответственности-безответветственности.. а трагедия... уже... сама сложилась...не отмотаешь назад.
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19.07.2020 13:11 Відповісти
Что охранял охранник на пляже: песок, ракушки, море? Охранник одного из заведений, то есть не охранник пляжа. Моральный урод. Тебе ***** жалко моря? Теперь руководство одного из заведений выдаст ему премию.
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19.07.2020 12:56 Відповісти
Близько третьої години ночі на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. © Одеська область: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/odeski-policzejski-rozsliduyut-fakt-zagibeli-ditini/

Що робили діти в 3 години ночі на пляжі? А охоронець міг і не знати, що там діти. Просто міг почути шум...
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19.07.2020 13:04 Відповісти
писит охранник ,, скорее всего гнал детей с закрытого пляжа... хотя с каких эти пляжи ограждают заборами ?
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19.07.2020 13:15 Відповісти
С пляжа... в 3 часа ночи...
Обычно пляжи на краю обрыва...
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19.07.2020 13:56 Відповісти
Это было в ТРИ часа ночи! Вопрос, что делали дети ночью в Аркадии? Если они залезли на охраняемую территории - это одина ситуация, если охранник пугал их за территорией - другая ситуация. В любом случае родители мальчика не сильно переживали за своего ребенка. Я бы судил родителей в первую очередь!
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19.07.2020 13:26 Відповісти
А той охоронник шо,на чупа-капру був схожий,чи що,що діти від нього втікали? Скріше за все хотів дітей або побити,або сильно налякати,бо він ,бачте,пляж охороняв від сторінніх осіб,так- би мовити,бо скоро уже і Чорне море стане чієюсь приватною власністю, що охоронятиметься законакми ЗЕ!!!
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19.07.2020 14:24 Відповісти
Всё это дела зеленского!!
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19.07.2020 14:24 Відповісти
и ЗЕбилов..охранник точно за ЗЕкловуна голосовал
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19.07.2020 18:51 Відповісти
Около трех часов ночи 12- летний подросток находился на пляже со своим другом. Увидевший детей без сопровождения охранник одного из заведений начал вызывать полицию. Услышав это, мальчик бросился убегать и упал с обрыва. (с) ДумскаяНет.

Даже дураку понятно, что пляж, по которому гулял в 3 часа ночи 12-летний мальчик, находится на самом верху обрыва. Но это мелочи по сравнению с суточным итогом по области. 1 мальчик, одна 17-летняя девушка от отравления алкоголем, 1 труп на обочине дороги, 1 погибший от наезда водного скутера, 1 просто утонувший, 9 трупов в двух ДТП и еще три от ковида, итого минус 17. И это без всякой вакцинации и 5G! Короче, путин, сорос, билл гейтс и МВФ, куторые мечтают извести украинцев, курят в сторонке.
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19.07.2020 14:43 Відповісти
которые
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19.07.2020 14:45 Відповісти
Лучше дома сидеть и не выходить...
Так сосед, *******, газовый балон взорвет...

https://youtu.be/7bXCvBYMP64 Кино - Следи за собой
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19.07.2020 16:22 Відповісти
Менты спецом регистрируют как убийство. А вдруг шо то им обломится до момента переквалификации..
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19.07.2020 14:55 Відповісти
При всем том, что охранник мог прямо или косвенно спровоцировать гибель пацана, основная вина лежит на родителях. Мальчику было ДВЕНАДЦАТЬ!, мать их, лет. Он был ребенком еще, а родители позволяли ему гулять в 3 часа ночи. А вы еще соболезнуете эти "родителям". Та он им не нужен был.
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19.07.2020 14:56 Відповісти
на полицию надеяться - смысла нет. Пока не "отстегнут" никто не шевельнется. Будет справедливо, если охранник оступится и сорвется на камни, убегая от родственников мальчика. Другие законы не работают.
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19.07.2020 15:16 Відповісти
Море охранник и пацан - угадайте кто лишний в этом списке. Как по мне так это местные князья доведшие ситуацию до абсурда.
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19.07.2020 15:38 Відповісти
а шо, пляжи уже по вечерам охранники охраняют?
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19.07.2020 16:00 Відповісти
Закон должен быть один для всех, заборы должны не у самой воды, никаких частных пляжей не должно быть, доступ к воде должен быть без ограничений.
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19.07.2020 16:56 Відповісти
Море наш. пляж наш. Все остальные с пляжа. Судить тех. кто загородил пляжи.
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19.07.2020 19:28 Відповісти
В версию охранника не верю. Прям- "мальчик услышал, что охранник вызывает полицию". Он что, на весь пляж орал? Скорее всего, гнал малых с пляжа, а звонить в полицию стал, когда ребенок уже упал и разбился....

Кому помешали малые на пляже? Вряд ли охранник думал об их безопасности. Скорее всего, лежаки стерёг. А вообще загораживать общественный доступ ДО МОРЯ- это треш. Но и таких маленьких детей отпускать "на прогулки" до 3-х ночи (!!!)- преступление. Могло случиться что угодно. Кругом куча пьяных и неадекватов.
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19.07.2020 20:32 Відповісти
скоріш за все прогонив з пляжу . а тоді після нещастя і викликав поліцію .
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19.07.2020 23:41 Відповісти
В Испании вообще не видела частных пляжей. Все пляжи муниципальные. Шезлонги сложены стопкой, а не разложены по всем пляжам для обязательного использования. Все муниципальные пляжи оборудованы душами , на вышках спасатели. Нет такого, что богатый человек взял и купил себе пляж, или кто-то заставил весь песок шезлонгами.
Не знаю, какую пользу получает Одесса от этих арендаторов. Но у них , по-видимому, дела идут хорошо, раз ни один пляж не обходится без охраны из нескольких здоровенных амбалов.
Так хотя бы за то, что пляжи арендуются , сделали бы муниципальные пляжи, но эти пляжи специально убиваются.

В Одессе нужно поднимать вопрос о доступности пляжей и моря.

Этот же случай - это следствие всех этих факторов. Я помню в детстве мы сами без родителей ходили на море. Сейчас куда можно отпустить ребёнка? А эта охрана воюет не только с детьми , но и с теми же пенсионерами, например, у которых нет денег на шезлонг.
Конечно, смерть ребёнка спишут на несчастный случай. Максимум- это мэрия выделит деньги из бюджета, чтобы закрыть несчастным родителям рот. Но одесситам пора просыпаться. А то у нас уже нет пляжей, нет парков 4 free , гнать нужно паганой метлой труханова, который нам все это обустроил.
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20.07.2020 06:37 Відповісти
Какая разница маленькому человеку до разных факторов? За его смерть отвечать надо
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20.07.2020 11:57 Відповісти
Да не пляж охранник охранял, а кучу имущества. Там всякие диванчики, шезлонги, качельки и пр.атрибуты отдыха. Опять же летние бары и кафешки. Откуда мог знать охранник, для чего малолетки ночью залезли на охраняемую территорию. Человек на работе и не он заборы на пляжах ставил. Ему потом своей зарплатой расплачиваться, если эти малолетки что-то начудят. Охранник действовал по инструкции.
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20.07.2020 08:30 Відповісти
Если бы это был ваш сын? Чтобы тогда кричали?
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20.07.2020 11:56 Відповісти
А если бы охранник был ваш сын или муж? У каждой медали две стороны. А на охраняемой территории нечего делать ни детям, ни взрослым, тем более ночью.
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20.07.2020 12:49 Відповісти
Помню в детстве как жильцы пятиэтажного дома избивали дядьку за то что он залез на чердак и напугал подростков что бы они не гупали по потолку его квартиры на 5 этаже.
Когда они удирали от него по пожарной лестнице то один пацан сорвался с неё.
Никого из избивших этого дядьку до полусмерти не посадили...
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20.07.2020 09:06 Відповісти
Кто понесет ответственность за смерть несовершеннолетнего? И понесет ли? Это не несчастный случай, это преследование малолетнего человека. Чтобы он ни совершил, он не заслуживал смерти. Так рьяно выполнять карательные меры чтобы погиб ребенок? Его смерть на вашей совести, "охранники"
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20.07.2020 11:54 Відповісти
 
 