В ВСУ обнаружили уже 140 случаев COVID-19, за сутки - еще 13

По состоянию на 10.00 19 июля в Вооруженных Силах Украины 140 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки зарегистрировано 13 новых случаев.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 1 военнослужащий (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Состояние пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 516 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 296 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 43 человека.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек.

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