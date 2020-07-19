У ЗСУ виявили вже 140 випадків COVID-19, за добу - ще 13

Станом на 10:00 19 липня у Збройних силах України 140 осіб хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зареєстровано 13 нових випадків.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров'я перебуває 1 військовослужбовець (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ"). Стан пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування", - йдеться в повідомленні .

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали 516 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 43 людини.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 12 осіб.

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