Квартал красных фонарей в Амстердаме закрыли из-за коронавируса

Власти города закрыли для пешеходов несколько улиц в квартале красных фонарей и призвали туристов избегать этого района, так как те не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Перед тем, как закрыть квартал, власти пытались обеспечить там противоэпидемические мероприятия. Они привлекли около 40 "контролеров движения", которые должны были распределять потоки людей. По пятницам и субботам улицы планировали открывать только для одностороннего движения пешеходов.

Но план провалился сразу после введения, и квартал пришлось закрыть.

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Бордели в центре Амстердама были закрыты на карантин с середины марта до 1 июля.

До введения карантинных мероприятий квартал красных фонарей посещают около 35 000 туристов в день.