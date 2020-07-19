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Новости Коронавирус и карантин
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Квартал красных фонарей в Амстердаме закрыли из-за коронавируса

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрыли из-за коронавируса

Власти города закрыли для пешеходов несколько улиц в квартале красных фонарей и призвали туристов избегать этого района, так как те не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Перед тем, как закрыть квартал, власти пытались обеспечить там противоэпидемические мероприятия. Они привлекли около 40 "контролеров движения", которые должны были распределять потоки людей. По пятницам и субботам улицы планировали открывать только для одностороннего движения пешеходов.

Но план провалился сразу после введения, и квартал пришлось закрыть.

Также на Цензор.НЕТ: Вспышка COVID-19 случилась в курортном селе на Николаевщине

Бордели в центре Амстердама были закрыты на карантин с середины марта до 1 июля.

До введения карантинных мероприятий квартал красных фонарей посещают около 35 000 туристов в день.

Автор: 

Амстердам (43) карантин (16729) Нидерланды (1598) проституция (325) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Початок і кінець заголовку правильні, а середину можна викинути:
"Квартал ... закрьілі із-за коронавіруса"
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19.07.2020 13:22
+3
Ну це просто катастрофа , як далі жити ???
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19.07.2020 13:08
+3
А далі працівникам Кварталу Червоних ліхтарів з Амстердама потрібно звернутися до Богдана Яременка і фракції "Слуга народа". Впевнений, вони прихистять той квартал у своєму 95-му кварталі.
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19.07.2020 13:54
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Это доказывает, что коронавирус опаснее спида, сифилиса и триппера вместе взятых.
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19.07.2020 13:03 Ответить
Реальная Беларусь, [19.07.20 12:53]
⚡️⚡️⚡️В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
ВОЗ заявила, что число новых случаев коронавируса выросло почти на 260 тысяч за 24 часа.
Число погибших от коронавируса в мире 18 июля составило 7360 человек - это самое большое ежедневное увеличение. В субботу количество погибших в мире во время пандемии превысило мрачную отметку в 600 тысяч человек.
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19.07.2020 17:19 Ответить
Я лично знаю людей, которые переболели коронавирусом. Один из них в коллективе из 6 человек заразил другого, остальные четверо не заболели. Но эти двое любили вместе кофе пить...
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19.07.2020 17:24 Ответить
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19.07.2020 13:06 Ответить
Ну це просто катастрофа , як далі жити ???
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19.07.2020 13:08 Ответить
як тепер на це відреагує Токійська фондова біржа ? ото ж халепа свтового рівня ))))))
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19.07.2020 13:15 Ответить
На годину раніше стали закриватися.
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19.07.2020 13:17 Ответить
ото ж бo !)
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19.07.2020 15:46 Ответить
А далі працівникам Кварталу Червоних ліхтарів з Амстердама потрібно звернутися до Богдана Яременка і фракції "Слуга народа". Впевнений, вони прихистять той квартал у своєму 95-му кварталі.
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19.07.2020 13:54 Ответить
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19.07.2020 15:46 Ответить
Ну как так-то.
Печаль печальная.
Потеря потерь
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19.07.2020 13:09 Ответить
Яка соціальна дистанція при використанні тамтешнього персоналу?
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19.07.2020 13:10 Ответить
Та сама, що й до вірусу була - обходити десятою дорогою.
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19.07.2020 13:38 Ответить
ну??? и как теперь жить ??? ))))))))
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19.07.2020 13:12 Ответить
) будут жить не регулярно та и всё.
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19.07.2020 13:16 Ответить
Как жить?-Все на окружну господа.
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19.07.2020 13:28 Ответить
Початок і кінець заголовку правильні, а середину можна викинути:
"Квартал ... закрьілі із-за коронавіруса"
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19.07.2020 13:22 Ответить
Закрыли "Квартал 95"!?!?!?
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19.07.2020 13:31 Ответить
и нахера они вывесили красные фонари? когда надо белый флаг )))))))
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19.07.2020 13:33 Ответить
Не не не, флаги должны быть ЗЕлёными, цвета молодой травки на елисейских полях.
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19.07.2020 13:35 Ответить
Использование презервативов в данных заведениях ещё можно было потерпеть, но противогазы с костюмами био защиты...
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19.07.2020 13:33 Ответить
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19.07.2020 14:09 Ответить
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/03/05/11/1457207627151814430.jpg Ось тут рішення проблеми.
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19.07.2020 13:41 Ответить
заказ услуг "на вынос" - вперед)
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19.07.2020 13:44 Ответить
Амстер-Дам тимчасово вже Амстер-Не-Дам. У них в ЄС борделі легально існують, права тих жінок-трудівниць тілом захищають і держава і їх профспілки, поліція не кришує у них нічних метеликів і в бюджет йдуть податки. А Україна - цнотлива і моральна, тільки чомусь вирізала ліси, кудись в офшори вкрала кредити, гральний бізнес легалізований, землю слуги урода продали товстосумам під шумок пандемії, МВС кришує проституток або трахає свідків як в Кагарлику, а тих з них, хто підхопив гонолейки чи СНІДу їх лікує бюджет за податки плебеїв, і СНІД в країні безконтрольно торжествує. Проте - обліко моралє!
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19.07.2020 13:51 Ответить
теперь услуги только расстоянии на социальной дистанции. потеря потерь.
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19.07.2020 14:07 Ответить
В Украине тоже пора закрывать квартал... зелёных фонарей.
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19.07.2020 14:32 Ответить
Все Сокровища мировой культуры позакрывали. Лувр закрыли... КПВВ в Лугандон...
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19.07.2020 14:50 Ответить
Ударим онанизмом по короне или вспомним что рядом есть жена
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19.07.2020 15:49 Ответить
для декого Ковід менш страшний,як секс з власною жінкою?)))
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19.07.2020 17:21 Ответить
всі скрепи амстердамські порвали суки
закривши вулицю "венер"оголених в вітринах
хоча... Ще можна нюхать "кокс" удома
це якраз не суперечить
борні з Ковідом )))
Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закрили через коронавірус - Цензор.НЕТ 4057
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19.07.2020 17:28 Ответить
Була там колись. Жодного враження на мене не справило. Може, тому що жінка.
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19.07.2020 17:47 Ответить
закрыть навсегда этот источник разврата и инфекции
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19.07.2020 23:35 Ответить
Значит накрылись горячие путевки в 95-квартал красных фонарей.. Зелебобики в трауре.
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20.07.2020 06:24 Ответить
Это удар ниже пояса !!!
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20.07.2020 06:43 Ответить
 
 