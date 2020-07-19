УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9515 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 869 40

Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закрили через коронавірус

Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закрили через коронавірус

Влада міста закрила для пішоходів кілька вулиць у кварталі червоних ліхтарів і закликала туристів уникати цього району, оскільки ті не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Перед тим, як закрити квартал, влада намагалася забезпечити там протиепідемічні заходи. Вона залучила близько 40 "контролерів руху", які мали розподіляти потоки людей. У п'ятниці та суботи вулиці планували відкривати лише для одностороннього руху пішоходів.

Але план провалився відразу після запровадження, і квартал довелося закрити.

Читайте також: Спалах COVID-19 стався у курортному селі на Миколаївщині

Борделі в центрі Амстердама закрили на карантин із середини березня до 1 липня.

До запровадження карантинних заходів квартал червоних ліхтарів відвідували близько 35 000 туристів на день.

Автор: 

Амстердам (49) карантин (18172) Нідерланди (1584) проституція (148) туризм (1564) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Початок і кінець заголовку правильні, а середину можна викинути:
"Квартал ... закрьілі із-за коронавіруса"
показати весь коментар
19.07.2020 13:22
+3
Ну це просто катастрофа , як далі жити ???
показати весь коментар
19.07.2020 13:08
+3
А далі працівникам Кварталу Червоних ліхтарів з Амстердама потрібно звернутися до Богдана Яременка і фракції "Слуга народа". Впевнений, вони прихистять той квартал у своєму 95-му кварталі.
показати весь коментар
19.07.2020 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это доказывает, что коронавирус опаснее спида, сифилиса и триппера вместе взятых.
показати весь коментар
19.07.2020 13:03 Відповісти
Реальная Беларусь, [19.07.20 12:53]
⚡️⚡️⚡️В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
ВОЗ заявила, что число новых случаев коронавируса выросло почти на 260 тысяч за 24 часа.
Число погибших от коронавируса в мире 18 июля составило 7360 человек - это самое большое ежедневное увеличение. В субботу количество погибших в мире во время пандемии превысило мрачную отметку в 600 тысяч человек.
показати весь коментар
19.07.2020 17:19 Відповісти
Я лично знаю людей, которые переболели коронавирусом. Один из них в коллективе из 6 человек заразил другого, остальные четверо не заболели. Но эти двое любили вместе кофе пить...
показати весь коментар
19.07.2020 17:24 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2020 13:06 Відповісти
Ну це просто катастрофа , як далі жити ???
показати весь коментар
19.07.2020 13:08 Відповісти
як тепер на це відреагує Токійська фондова біржа ? ото ж халепа свтового рівня ))))))
показати весь коментар
19.07.2020 13:15 Відповісти
На годину раніше стали закриватися.
показати весь коментар
19.07.2020 13:17 Відповісти
ото ж бo !)
показати весь коментар
19.07.2020 15:46 Відповісти
А далі працівникам Кварталу Червоних ліхтарів з Амстердама потрібно звернутися до Богдана Яременка і фракції "Слуга народа". Впевнений, вони прихистять той квартал у своєму 95-му кварталі.
показати весь коментар
19.07.2020 13:54 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2020 15:46 Відповісти
Ну как так-то.
Печаль печальная.
Потеря потерь
показати весь коментар
19.07.2020 13:09 Відповісти
Яка соціальна дистанція при використанні тамтешнього персоналу?
показати весь коментар
19.07.2020 13:10 Відповісти
Та сама, що й до вірусу була - обходити десятою дорогою.
показати весь коментар
19.07.2020 13:38 Відповісти
ну??? и как теперь жить ??? ))))))))
показати весь коментар
19.07.2020 13:12 Відповісти
) будут жить не регулярно та и всё.
показати весь коментар
19.07.2020 13:16 Відповісти
Как жить?-Все на окружну господа.
показати весь коментар
19.07.2020 13:28 Відповісти
Початок і кінець заголовку правильні, а середину можна викинути:
"Квартал ... закрьілі із-за коронавіруса"
показати весь коментар
19.07.2020 13:22 Відповісти
Закрыли "Квартал 95"!?!?!?
показати весь коментар
19.07.2020 13:31 Відповісти
и нахера они вывесили красные фонари? когда надо белый флаг )))))))
показати весь коментар
19.07.2020 13:33 Відповісти
Не не не, флаги должны быть ЗЕлёными, цвета молодой травки на елисейских полях.
показати весь коментар
19.07.2020 13:35 Відповісти
Использование презервативов в данных заведениях ещё можно было потерпеть, но противогазы с костюмами био защиты...
показати весь коментар
19.07.2020 13:33 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2020 14:09 Відповісти
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/03/05/11/1457207627151814430.jpg Ось тут рішення проблеми.
показати весь коментар
19.07.2020 13:41 Відповісти
заказ услуг "на вынос" - вперед)
показати весь коментар
19.07.2020 13:44 Відповісти
Амстер-Дам тимчасово вже Амстер-Не-Дам. У них в ЄС борделі легально існують, права тих жінок-трудівниць тілом захищають і держава і їх профспілки, поліція не кришує у них нічних метеликів і в бюджет йдуть податки. А Україна - цнотлива і моральна, тільки чомусь вирізала ліси, кудись в офшори вкрала кредити, гральний бізнес легалізований, землю слуги урода продали товстосумам під шумок пандемії, МВС кришує проституток або трахає свідків як в Кагарлику, а тих з них, хто підхопив гонолейки чи СНІДу їх лікує бюджет за податки плебеїв, і СНІД в країні безконтрольно торжествує. Проте - обліко моралє!
показати весь коментар
19.07.2020 13:51 Відповісти
теперь услуги только расстоянии на социальной дистанции. потеря потерь.
показати весь коментар
19.07.2020 14:07 Відповісти
В Украине тоже пора закрывать квартал... зелёных фонарей.
показати весь коментар
19.07.2020 14:32 Відповісти
Все Сокровища мировой культуры позакрывали. Лувр закрыли... КПВВ в Лугандон...
показати весь коментар
19.07.2020 14:50 Відповісти
Ударим онанизмом по короне или вспомним что рядом есть жена
показати весь коментар
19.07.2020 15:49 Відповісти
для декого Ковід менш страшний,як секс з власною жінкою?)))
показати весь коментар
19.07.2020 17:21 Відповісти
всі скрепи амстердамські порвали суки
закривши вулицю "венер"оголених в вітринах
хоча... Ще можна нюхать "кокс" удома
це якраз не суперечить
борні з Ковідом )))
Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закрили через коронавірус - Цензор.НЕТ 4057
показати весь коментар
19.07.2020 17:28 Відповісти
Була там колись. Жодного враження на мене не справило. Може, тому що жінка.
показати весь коментар
19.07.2020 17:47 Відповісти
закрыть навсегда этот источник разврата и инфекции
показати весь коментар
19.07.2020 23:35 Відповісти
Значит накрылись горячие путевки в 95-квартал красных фонарей.. Зелебобики в трауре.
показати весь коментар
20.07.2020 06:24 Відповісти
Это удар ниже пояса !!!
показати весь коментар
20.07.2020 06:43 Відповісти
 
 