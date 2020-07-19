Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закрили через коронавірус

Влада міста закрила для пішоходів кілька вулиць у кварталі червоних ліхтарів і закликала туристів уникати цього району, оскільки ті не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Перед тим, як закрити квартал, влада намагалася забезпечити там протиепідемічні заходи. Вона залучила близько 40 "контролерів руху", які мали розподіляти потоки людей. У п'ятниці та суботи вулиці планували відкривати лише для одностороннього руху пішоходів.

Але план провалився відразу після запровадження, і квартал довелося закрити.

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Борделі в центрі Амстердама закрили на карантин із середини березня до 1 липня.

До запровадження карантинних заходів квартал червоних ліхтарів відвідували близько 35 000 туристів на день.