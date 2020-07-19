8 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Карантин пока нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Харьковской областях карантин нельзя ослаблять из-за высокой динамики выявления больных.

В Волынской, Львовской и Харьковской областях при этом - слишком большой коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

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В Черниговской области проводят мало тестирований, а Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в больницах.

Как видно из статистики, среди всех областей Львовская и Харьковская не соответствуют сразу двум показателям.



