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Новости Коронавирус и карантин
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8 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

8 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Карантин пока нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Харьковской областях карантин нельзя ослаблять из-за высокой динамики выявления больных.

В Волынской, Львовской и Харьковской областях при этом - слишком большой коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

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В Черниговской области проводят мало тестирований, а Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в больницах.

Как видно из статистики, среди всех областей Львовская и Харьковская не соответствуют сразу двум показателям.

8 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав 01
8 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав 02

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карантин (16729) Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Антисептики и маски никто не берёт?
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19.07.2020 13:34 Ответить
Почему эти области не закрыты на въезд и выезд?
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19.07.2020 21:07 Ответить
 
 