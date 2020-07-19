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Новини Коронавірус і карантин
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Вісім областей не готові послабити карантин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Вісім областей не готові послабити карантин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Карантин наразі не можна послаблювати у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Харківській областях карантин не можна послаблювати через високу динаміку виявлення хворих.

Водночасу Волинській, Львівській і Харківській областях надто великий коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

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У Чернігівській області проводять мало тестувань, а Закарпатська область не відповідає показнику завантаженості ліжок у лікарнях.

Як видно зі статистики, серед всіх областей Львівська і Харківська не відповідають вимогам відразу за двома показниками.

Вісім областей не готові послабити карантин, - МОЗ 01
Вісім областей не готові послабити карантин, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Антисептики и маски никто не берёт?
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19.07.2020 13:34 Відповісти
Почему эти области не закрыты на въезд и выезд?
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19.07.2020 21:07 Відповісти
 
 