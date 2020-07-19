Вісім областей не готові послабити карантин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Карантин наразі не можна послаблювати у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Харківській областях карантин не можна послаблювати через високу динаміку виявлення хворих.

Водночасу Волинській, Львівській і Харківській областях надто великий коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

Читайте також: В Україні 731 новий випадок COVID-19, померло 8 осіб, загалом - 58 842 випадки

У Чернігівській області проводять мало тестувань, а Закарпатська область не відповідає показнику завантаженості ліжок у лікарнях.

Як видно зі статистики, серед всіх областей Львівська і Харківська не відповідають вимогам відразу за двома показниками.



