Вісім областей не готові послабити карантин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Карантин наразі не можна послаблювати у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
У Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Харківській областях карантин не можна послаблювати через високу динаміку виявлення хворих.
Водночасу Волинській, Львівській і Харківській областях надто великий коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.
У Чернігівській області проводять мало тестувань, а Закарпатська область не відповідає показнику завантаженості ліжок у лікарнях.
Як видно зі статистики, серед всіх областей Львівська і Харківська не відповідають вимогам відразу за двома показниками.
Будь ласка, зачекайте...
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