Янукович купил дом в Барвихе за 52 миллиона долларов
Беглый президент Виктор Янукович приобрел дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".
"Я бы не применял к этим людям (Янукович и его окружение. - Ред.) термин "правительство в изгнании". Хотя бы потому, что никто их не изгонял, и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе", - отмечает Самодуров.
По его словам, основные фигуры из бывшего украинского руководства осели в районе Рублево-Успенского шоссе.
"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов.
Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов". Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов", - рассказал Самодуров.
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та й навряд у нього зараз кешем на руках знайлеться на 52 мільйони баксів.
А от звідки 52 мільйони долларів, у бувшого донецького завгара - президента?
Але ж мовчать про аферу 2011-2013, коли Сім'я, почавши розпоряджатись всіми доходами Держави (Мінсдох), міняла величезні масиви гривень на доллари по курсу 8:1, штучно його стримуючи. Ну, й тодішня привязка до «руппля».
Російсько -Українська війна почалася 20.02.2014 року.
Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине,
восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
https://censor.net/news/47155/poroshenko_budet_ostanavlivat_protsess_zakrytiya_russkih_shkol
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/z-********-vyvedeno-bilshe-10-milyardiv-dolariv-vzhe-pislya-yanukovycha-eks-zastupnyk-golovy-nbu
Хуже не будет.
Какое днище мудрый народ выберет в след.раз?
Это сколько шапок надо было стырить на 52 млн.$.
Сказав про те тільки Тарасик Чорновіл. Десь його не видно, видно дістав від кураторів по дупі за правду.
Народ - тот нищий , да .
Но мудрый , аж страшно ...
До сих пор Порошенке верят .
Поэтому надо развести гамнотему. Нюхай мои штаны и дальше. Насолоджуйся. Там ведь гамно самого Порошенко!
Ты уверен, что Порошенко как владелец пакета акций каждое утро приходит в кассу банка и там выдаёт деньги клиентам?
Не перестаю удивляться людской тупости...
То же неумение думать.
Очень не хотел-но Фуйло приказало