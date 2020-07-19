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Янукович купил дом в Барвихе за 52 миллиона долларов

Янукович купил дом в Барвихе за 52 миллиона долларов

Беглый президент Виктор Янукович приобрел дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".

"Я бы не применял к этим людям (Янукович и его окружение. - Ред.) термин "правительство в изгнании". Хотя бы потому, что никто их не изгонял, и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе", - отмечает Самодуров.

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По его словам, основные фигуры из бывшего украинского руководства осели в районе Рублево-Успенского шоссе.

"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов.

Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов". Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов", - рассказал Самодуров.

недвижимость (820) Подмосковье (59) Янукович Виктор (30789)


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Топ комментарии
+45
Пусть рядом присматривает дом еще и для зелоха.
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19.07.2020 13:44
+34
Если б выбрали тогда тимошенко то сейчас дом в Барвихе покупала б она)
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19.07.2020 14:06
+27
*****! 6 лет уже без работы(корыта), и не задумываясь покупает дом за 1.5 млрд гривен. Сколько ж оно ********* со своими товарищами? Байка про груженый баксами самолет при побеге уже не выглядит такой неимоверной.
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19.07.2020 13:46
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Та хер на нього!
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19.07.2020 14:12 Ответить
А от зєНаріт, скучає за ним.
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19.07.2020 14:22 Ответить
Ну Порошенко співвласник корпорації «Рошен», зрозуміло джерело його доходів,
та й навряд у нього зараз кешем на руках знайлеться на 52 мільйони баксів.
А от звідки 52 мільйони долларів, у бувшого донецького завгара - президента?
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19.07.2020 14:20 Ответить
а подписание " харьковских угод " с путлером и продление в крыму па-рашкиной базы не уж просто " за мышебратья " ??? .. министр налогов и сборов клименко то на папину кассу работал ... а ну да я забыл он же книгу написал , гонорарчик то как раз кстати пришелся
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19.07.2020 14:57 Ответить
Та зрозуміло. А «доллар по 8» ? Звичайно, що є причини чому гривня впала у три рази, у першу чергу, російсько- українська війна, втрата 20% проимисловості України, і т.ін.
Але ж мовчать про аферу 2011-2013, коли Сім'я, почавши розпоряджатись всіми доходами Держави (Мінсдох), міняла величезні масиви гривень на доллари по курсу 8:1, штучно його стримуючи. Ну, й тодішня привязка до «руппля».
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19.07.2020 15:22 Ответить
Нал в испании не такой он и бедный как ты пишеш за пять лет намолотил на еще одно такое государство как Украина
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19.07.2020 17:42 Ответить
Украине нужен Украинский Моссад, чтобы доставать таких гнид и ликвидировать их в любой точке планеты!
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19.07.2020 14:20 Ответить
Такпутеннападэ.
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19.07.2020 14:50 Ответить
Проснись, ти какаєш.
Російсько -Українська війна почалася 20.02.2014 року.
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19.07.2020 15:25 Ответить
Ти про що? Чи я не знаю? Смішний. Мабуть, зелебоб?
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19.07.2020 16:45 Ответить
Было АТО, теперь ООС. Никакой войны не было и нет.
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20.07.2020 07:57 Ответить
петухович украл 52млн у долбодятлов, которые за него проголосовали
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19.07.2020 14:22 Ответить
вряд ли он покупал дом на последние деньги!
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19.07.2020 14:59 Ответить
Набагато більше вкрав, камазами вивозив, а скільки було переведено за кордон, а тому числі і на обісРашку додатково щей і не готівкою...
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20.07.2020 07:16 Ответить
Ворюга и дважды судимый гандон донецкий!!.. Вывозил ворованные доллары самосвалами и вертолётами.. Паскуда российская!! Все они донецкие и луганские, харьковские и днепропетровские, воры и жлобы!! Что Ефремов, что Королевская, что Тарута, или ахметов или пинчуком и кучмой, тимошенко или Азаров!!.
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19.07.2020 14:23 Ответить
на бамбасі і лугандоні таких,як зек-шапкокрад та калужський старий цап-кацап азіров, любили... кармільци і начальнікі...
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20.07.2020 07:20 Ответить
Данке жітєлям дамбаса за ......
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19.07.2020 14:34 Ответить
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 6587
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19.07.2020 17:38 Ответить
Не было таких бордов, не пости боехню.
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19.07.2020 19:36 Ответить
В Яныка там буква "П".
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19.07.2020 20:43 Ответить
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 2818
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19.07.2020 22:42 Ответить
Дыбил
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19.07.2020 22:49 Ответить
имеется в виду Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 8783 https://censor.net/user/463434
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19.07.2020 22:50 Ответить
О,ну агент російських спецслужб Порошенко говорити вміє добре.

Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине,
восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
https://censor.net/news/47155/poroshenko_budet_ostanavlivat_protsess_zakrytiya_russkih_shkol
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 6544
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20.07.2020 13:14 Ответить
Интересно кто больше накрало якуновощ или зелуполилипуто?
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19.07.2020 14:41 Ответить
З України виведено більше 10 мільярдів доларів вже після Януковича, - екс заступник Голови НБУ
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/z-********-vyvedeno-bilshe-10-milyardiv-dolariv-vzhe-pislya-yanukovycha-eks-zastupnyk-golovy-nbu

Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 1487
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20.07.2020 13:18 Ответить
Санкции гейропы в действии?
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19.07.2020 14:49 Ответить
Крепкий хозяйственник
Хуже не будет.
Какое днище мудрый народ выберет в след.раз?
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19.07.2020 14:52 Ответить
Вор .
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19.07.2020 14:54 Ответить
Ну и хлебальник у Овоща!Более мерзкой рожи(а лицо,как известно,зеркало души) ещё попробуй найти! Фу,мразь!!!
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19.07.2020 14:58 Ответить
ще у петуШарія, наприклад... на його пику можна дивитися замість вживання блювотного. а ще бородата дупа каломойші дубінський... є,є ще різне лайно...
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20.07.2020 07:27 Ответить
Не даремно бабло і золото вивозив вантажівками, ЗЕ продовжує традицію
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19.07.2020 15:01 Ответить
Свинаботы,а как же Растов,Растов....?
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19.07.2020 15:11 Ответить
ну зачем так врать? не за 52 , за 51 куплено. Порохоботы брехливые.
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19.07.2020 15:20 Ответить
Вы хотели донецких - вот и получили это сучье племя. Теперь они живут среди нас за наш счёт.
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19.07.2020 15:25 Ответить
Этой новости минимум года 3,репортаж по ТВ показывали и что с кобзоном общий забор.
Это сколько шапок надо было стырить на 52 млн.$.
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19.07.2020 15:29 Ответить
Фейк. Бандюкович давно здох. Його прибили в тих поїздках, коли він метався по Україні, певно десь в Криму. На прессуху підготували двійника, правда хріново - двійник був дуже багатослівний, вмів будувати логічні думки про політику і економіку з складнопідрядних і складносурядних речень...
Сказав про те тільки Тарасик Чорновіл. Десь його не видно, видно дістав від кураторів по дупі за правду.
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19.07.2020 15:40 Ответить
Очередная "теория заговора".Живой пока Овощ,вот сына его младшего-нету,но у него уже есть ещё один младший сын,который в внуки ему годиться должен,а вы-верьте,дурачьё.
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19.07.2020 16:29 Ответить
источник - политтехнолог наваросии)). дожили((.
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19.07.2020 15:42 Ответить
Янык Зе не интересен.Хотя, может берёт с него пример, как убежит в Ростов, тоже станет самым богатым)))
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19.07.2020 16:10 Ответить
У того, что над Яныком имеется, не сомневаюсь, недвижимость за 520 млн баксов где-нибудь в Бар(селоне) и не только.
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19.07.2020 16:23 Ответить
интересно,а Киля Азиров каписту там виращивает,беря лапиту?
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19.07.2020 16:27 Ответить
Небедные у нас презики .
Народ - тот нищий , да .
Но мудрый , аж страшно ...
До сих пор Порошенке верят .
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19.07.2020 16:30 Ответить
болт, а ты то сам кому веришь? ты думаешь зельц не в состоянии маеток на рублёвке купить?
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19.07.2020 16:41 Ответить
Хто там тому Пєцє вірить? Дякули і не перднуть за Пєцю, якщо їм не заплатять. Ну, хіба що, декілька дебільних хрунів, що думають не мізками, а вухами.
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19.07.2020 16:51 Ответить
По себе не меряй ,вентилятор смены мнений на 180 градусов. Это только твоя срака 5 копеек стоит в базарный день. Поэтому тобой и пользуются. Иногда по очереди а иногда так.
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20.07.2020 08:27 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29590138.html Порошенко помог вывести активы Януковища из Украины .
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 9460
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19.07.2020 16:44 Ответить
Точно! И штаны твои воняют гавном оттого, что туда насрал Порошенко!
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19.07.2020 19:25 Ответить
Про факты возврата денег Яныку возражений не имеешь, насколько я понял.
Поэтому надо развести гамнотему. Нюхай мои штаны и дальше. Насолоджуйся. Там ведь гамно самого Порошенко!
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19.07.2020 20:35 Ответить
Ты, дигинират, засранный агент Порошенко, поскольку в 2011 году съел кусочек торта, изгоговленного на фабрике Рошен!
Ты уверен, что Порошенко как владелец пакета акций каждое утро приходит в кассу банка и там выдаёт деньги клиентам?
Не перестаю удивляться людской тупости...
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20.07.2020 09:35 Ответить
Це противсіхи купили дім Януковічу. Була б Юля виграла тоді 2010го, то сьогодні Янек досиджував свій третій строк, а Україна була б "східною швейцарією". Абинеюльки вбивають Україну
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19.07.2020 16:49 Ответить
Абинеюльки = Абинепорошенки
То же неумение думать.
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19.07.2020 19:47 Ответить
Кто о ком а пользованный о протухшей воровке
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20.07.2020 08:29 Ответить
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20.07.2020 14:22 Ответить
От куда в Януковича взялись 52 млн дол.
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19.07.2020 20:42 Ответить
его сынок получал по рублю с пополняшки мобилок..это клано янукяно спрут ватанов
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19.07.2020 23:56 Ответить
Українці вибрали своїм президентом Януковича. Але вятровичі про це не згадують.
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19.07.2020 21:08 Ответить
Вже давно.
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19.07.2020 21:13 Ответить
Янукович купил Зеленскому дом в Барвихе за 52 миллиона долларов
Очень не хотел-но Фуйло приказало
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19.07.2020 21:41 Ответить
Новость 6-ти летней давности.
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19.07.2020 21:50 Ответить
100 відсотків. Це все давно вже було відомо.
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20.07.2020 07:30 Ответить
он пустит вофку зеленского перетусоваться какое-то время, пока вофка сам дом не купит? с другой стороны, вофка может и не успеть сдриснуть с украденным, не всем же так везет как януковичу
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19.07.2020 22:41 Ответить
Астанавитесь, я этот дом с 2014 присматривал.... Страусов мне..
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19.07.2020 23:10 Ответить
в той бомжарне это как 52 000 долл в запорожжььее
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19.07.2020 23:55 Ответить
Подросли цены то,бубочка нервничает
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20.07.2020 02:04 Ответить
саша стоматолог сын януковича украл все деньги украины в сентябре 2013 года.майдан начался в ноябре.порошенко вор.
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20.07.2020 06:41 Ответить
агенты госдепа сша приняли порошенко в агенты цру и фбр.теперь порошенко разваливает чечню турцию сирию ливию и грузию саакашвили.россию не разваливает.она братская могила
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20.07.2020 06:47 Ответить
неЛОХ там скоро тоже будет. Если опять выпустим...
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20.07.2020 06:48 Ответить
а лохи все продолжают за опзж и зеленую вату голосовать.
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20.07.2020 11:40 Ответить
Та нє,то "всьоюлькавкрала"- правда пороясята.
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20.07.2020 13:06 Ответить
Вона працює, ій ніколи красти
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20.07.2020 14:20 Ответить
А, слабо овоща отбуксировать в Украину..!? Баканов, тебя спрашивают. ?
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20.07.2020 14:09 Ответить
НА ЗОНУ ЯНУКОВОЩА
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20.07.2020 14:19 Ответить
янукович переїжджає до нової хатинки так співпало,що і зеленський тим самим зайнятий..
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20.07.2020 14:46 Ответить
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