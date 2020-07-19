Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів

Президент-утікач Віктор Янукович придбав будинок у підмосковному селищі Барвиха, яке славиться елітною нерухомістю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новой газете" розповів Вадим Самодуров, політтехнолог, який створював пресцентр "Новоросія".

"Я б не застосовував до цих людей (Януковича і його оточення. - Ред.) термін "уряд у вигнанні". Хоча б тому, що ніхто їх не виганяв, і вони не намагалися боротися ні за свою країну, ні за свої ідеї, ні за свій народ. Янукович і його оточення боягузливо втекли. У них немає морального права називатися "урядом" і говорити про якісь високі матерії, бо вони дезертири, які зрадили довіру своїх громадян, кинули країну в найкритичніший момент і прирекли її на хаос. Їхні дії призвели до тисяч жертв, зокрема тих, хто загинув на Донбасі", - зазначає Самодуров.

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За його словами, основні фігури з колишнього українського керівництва осіли в районі Рубльово-Успенського шосе.

"Янукович оселився в районі Барвихи. Кажуть, що він, не торгуючись, купив будинок за 52 мільйони доларів.

Наскільки я знаю, у цьому ж районі осіли деякі члени його сім'ї. Колишній прем'єр Микола Азаров живе також на Рубльовці, в Петрово-Дальньому. Не знаю, чи орендує він, чи купив там землю і нерухомість, але знаю, що члени його сім'ї купували землю і ділянки в селищі Жуковка. У мене багато друзів живе в цьому районі, і, за чутками, тут осіла достатня кількість колишніх українських "топів". Деякі, наскільки мені відомо, живуть у Криму, наприклад, Сергій Арбузов", - розповів Самодуров.