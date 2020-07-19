Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів
Президент-утікач Віктор Янукович придбав будинок у підмосковному селищі Барвиха, яке славиться елітною нерухомістю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новой газете" розповів Вадим Самодуров, політтехнолог, який створював пресцентр "Новоросія".
"Я б не застосовував до цих людей (Януковича і його оточення. - Ред.) термін "уряд у вигнанні". Хоча б тому, що ніхто їх не виганяв, і вони не намагалися боротися ні за свою країну, ні за свої ідеї, ні за свій народ. Янукович і його оточення боягузливо втекли. У них немає морального права називатися "урядом" і говорити про якісь високі матерії, бо вони дезертири, які зрадили довіру своїх громадян, кинули країну в найкритичніший момент і прирекли її на хаос. Їхні дії призвели до тисяч жертв, зокрема тих, хто загинув на Донбасі", - зазначає Самодуров.
За його словами, основні фігури з колишнього українського керівництва осіли в районі Рубльово-Успенського шосе.
"Янукович оселився в районі Барвихи. Кажуть, що він, не торгуючись, купив будинок за 52 мільйони доларів.
Наскільки я знаю, у цьому ж районі осіли деякі члени його сім'ї. Колишній прем'єр Микола Азаров живе також на Рубльовці, в Петрово-Дальньому. Не знаю, чи орендує він, чи купив там землю і нерухомість, але знаю, що члени його сім'ї купували землю і ділянки в селищі Жуковка. У мене багато друзів живе в цьому районі, і, за чутками, тут осіла достатня кількість колишніх українських "топів". Деякі, наскільки мені відомо, живуть у Криму, наприклад, Сергій Арбузов", - розповів Самодуров.
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та й навряд у нього зараз кешем на руках знайлеться на 52 мільйони баксів.
А от звідки 52 мільйони долларів, у бувшого донецького завгара - президента?
Але ж мовчать про аферу 2011-2013, коли Сім'я, почавши розпоряджатись всіми доходами Держави (Мінсдох), міняла величезні масиви гривень на доллари по курсу 8:1, штучно його стримуючи. Ну, й тодішня привязка до «руппля».
Російсько -Українська війна почалася 20.02.2014 року.
Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине,
восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
https://censor.net/news/47155/poroshenko_budet_ostanavlivat_protsess_zakrytiya_russkih_shkol
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/z-********-vyvedeno-bilshe-10-milyardiv-dolariv-vzhe-pislya-yanukovycha-eks-zastupnyk-golovy-nbu
Хуже не будет.
Какое днище мудрый народ выберет в след.раз?
Это сколько шапок надо было стырить на 52 млн.$.
Сказав про те тільки Тарасик Чорновіл. Десь його не видно, видно дістав від кураторів по дупі за правду.
Народ - тот нищий , да .
Но мудрый , аж страшно ...
До сих пор Порошенке верят .
Поэтому надо развести гамнотему. Нюхай мои штаны и дальше. Насолоджуйся. Там ведь гамно самого Порошенко!
Ты уверен, что Порошенко как владелец пакета акций каждое утро приходит в кассу банка и там выдаёт деньги клиентам?
Не перестаю удивляться людской тупости...
То же неумение думать.
Очень не хотел-но Фуйло приказало