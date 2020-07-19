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Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів

Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів

Президент-утікач Віктор Янукович придбав будинок у підмосковному селищі Барвиха, яке славиться елітною нерухомістю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новой газете" розповів Вадим Самодуров, політтехнолог, який створював пресцентр "Новоросія".

"Я б не застосовував до цих людей (Януковича і його оточення. - Ред.) термін "уряд у вигнанні". Хоча б тому, що ніхто їх не виганяв, і вони не намагалися боротися ні за свою країну, ні за свої ідеї, ні за свій народ. Янукович і його оточення боягузливо втекли. У них немає морального права називатися "урядом" і говорити про якісь високі матерії, бо вони дезертири, які зрадили довіру своїх громадян, кинули країну в найкритичніший момент і прирекли її на хаос. Їхні дії призвели до тисяч жертв, зокрема тих, хто загинув на Донбасі", - зазначає Самодуров.

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За його словами, основні фігури з колишнього українського керівництва осіли в районі Рубльово-Успенського шосе.

"Янукович оселився в районі Барвихи. Кажуть, що він, не торгуючись, купив будинок за 52 мільйони доларів.

Наскільки я знаю, у цьому ж районі осіли деякі члени його сім'ї. Колишній прем'єр Микола Азаров живе також на Рубльовці, в Петрово-Дальньому. Не знаю, чи орендує він, чи купив там землю і нерухомість, але знаю, що члени його сім'ї купували землю і ділянки в селищі Жуковка. У мене багато друзів живе в цьому районі, і, за чутками, тут осіла достатня кількість колишніх українських "топів". Деякі, наскільки мені відомо, живуть у Криму, наприклад, Сергій Арбузов", - розповів Самодуров.

Автор: 

нерухомість (906) Підмосков’я (43) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+45
Пусть рядом присматривает дом еще и для зелоха.
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19.07.2020 13:44
+34
Если б выбрали тогда тимошенко то сейчас дом в Барвихе покупала б она)
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19.07.2020 14:06
+27
*****! 6 лет уже без работы(корыта), и не задумываясь покупает дом за 1.5 млрд гривен. Сколько ж оно ********* со своими товарищами? Байка про груженый баксами самолет при побеге уже не выглядит такой неимоверной.
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19.07.2020 13:46
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Та хер на нього!
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19.07.2020 14:12 Відповісти
А от зєНаріт, скучає за ним.
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19.07.2020 14:22 Відповісти
Ну Порошенко співвласник корпорації «Рошен», зрозуміло джерело його доходів,
та й навряд у нього зараз кешем на руках знайлеться на 52 мільйони баксів.
А от звідки 52 мільйони долларів, у бувшого донецького завгара - президента?
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19.07.2020 14:20 Відповісти
а подписание " харьковских угод " с путлером и продление в крыму па-рашкиной базы не уж просто " за мышебратья " ??? .. министр налогов и сборов клименко то на папину кассу работал ... а ну да я забыл он же книгу написал , гонорарчик то как раз кстати пришелся
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19.07.2020 14:57 Відповісти
Та зрозуміло. А «доллар по 8» ? Звичайно, що є причини чому гривня впала у три рази, у першу чергу, російсько- українська війна, втрата 20% проимисловості України, і т.ін.
Але ж мовчать про аферу 2011-2013, коли Сім'я, почавши розпоряджатись всіми доходами Держави (Мінсдох), міняла величезні масиви гривень на доллари по курсу 8:1, штучно його стримуючи. Ну, й тодішня привязка до «руппля».
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19.07.2020 15:22 Відповісти
Нал в испании не такой он и бедный как ты пишеш за пять лет намолотил на еще одно такое государство как Украина
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19.07.2020 17:42 Відповісти
Украине нужен Украинский Моссад, чтобы доставать таких гнид и ликвидировать их в любой точке планеты!
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19.07.2020 14:20 Відповісти
Такпутеннападэ.
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19.07.2020 14:50 Відповісти
Проснись, ти какаєш.
Російсько -Українська війна почалася 20.02.2014 року.
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19.07.2020 15:25 Відповісти
Ти про що? Чи я не знаю? Смішний. Мабуть, зелебоб?
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19.07.2020 16:45 Відповісти
Было АТО, теперь ООС. Никакой войны не было и нет.
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20.07.2020 07:57 Відповісти
петухович украл 52млн у долбодятлов, которые за него проголосовали
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19.07.2020 14:22 Відповісти
вряд ли он покупал дом на последние деньги!
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19.07.2020 14:59 Відповісти
Набагато більше вкрав, камазами вивозив, а скільки було переведено за кордон, а тому числі і на обісРашку додатково щей і не готівкою...
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20.07.2020 07:16 Відповісти
Ворюга и дважды судимый гандон донецкий!!.. Вывозил ворованные доллары самосвалами и вертолётами.. Паскуда российская!! Все они донецкие и луганские, харьковские и днепропетровские, воры и жлобы!! Что Ефремов, что Королевская, что Тарута, или ахметов или пинчуком и кучмой, тимошенко или Азаров!!.
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19.07.2020 14:23 Відповісти
на бамбасі і лугандоні таких,як зек-шапкокрад та калужський старий цап-кацап азіров, любили... кармільци і начальнікі...
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20.07.2020 07:20 Відповісти
Данке жітєлям дамбаса за ......
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19.07.2020 14:34 Відповісти
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 6587
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19.07.2020 17:38 Відповісти
Не было таких бордов, не пости боехню.
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19.07.2020 19:36 Відповісти
В Яныка там буква "П".
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19.07.2020 20:43 Відповісти
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 2818
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19.07.2020 22:42 Відповісти
Дыбил
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19.07.2020 22:49 Відповісти
имеется в виду Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 8783 https://censor.net/user/463434
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19.07.2020 22:50 Відповісти
О,ну агент російських спецслужб Порошенко говорити вміє добре.

Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине,
восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
https://censor.net/news/47155/poroshenko_budet_ostanavlivat_protsess_zakrytiya_russkih_shkol
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 6544
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20.07.2020 13:14 Відповісти
Интересно кто больше накрало якуновощ или зелуполилипуто?
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19.07.2020 14:41 Відповісти
З України виведено більше 10 мільярдів доларів вже після Януковича, - екс заступник Голови НБУ
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/z-********-vyvedeno-bilshe-10-milyardiv-dolariv-vzhe-pislya-yanukovycha-eks-zastupnyk-golovy-nbu

Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 1487
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20.07.2020 13:18 Відповісти
Санкции гейропы в действии?
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19.07.2020 14:49 Відповісти
Крепкий хозяйственник
Хуже не будет.
Какое днище мудрый народ выберет в след.раз?
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19.07.2020 14:52 Відповісти
Вор .
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19.07.2020 14:54 Відповісти
Ну и хлебальник у Овоща!Более мерзкой рожи(а лицо,как известно,зеркало души) ещё попробуй найти! Фу,мразь!!!
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19.07.2020 14:58 Відповісти
ще у петуШарія, наприклад... на його пику можна дивитися замість вживання блювотного. а ще бородата дупа каломойші дубінський... є,є ще різне лайно...
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20.07.2020 07:27 Відповісти
Не даремно бабло і золото вивозив вантажівками, ЗЕ продовжує традицію
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19.07.2020 15:01 Відповісти
Свинаботы,а как же Растов,Растов....?
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19.07.2020 15:11 Відповісти
ну зачем так врать? не за 52 , за 51 куплено. Порохоботы брехливые.
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19.07.2020 15:20 Відповісти
Вы хотели донецких - вот и получили это сучье племя. Теперь они живут среди нас за наш счёт.
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19.07.2020 15:25 Відповісти
Этой новости минимум года 3,репортаж по ТВ показывали и что с кобзоном общий забор.
Это сколько шапок надо было стырить на 52 млн.$.
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19.07.2020 15:29 Відповісти
Фейк. Бандюкович давно здох. Його прибили в тих поїздках, коли він метався по Україні, певно десь в Криму. На прессуху підготували двійника, правда хріново - двійник був дуже багатослівний, вмів будувати логічні думки про політику і економіку з складнопідрядних і складносурядних речень...
Сказав про те тільки Тарасик Чорновіл. Десь його не видно, видно дістав від кураторів по дупі за правду.
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19.07.2020 15:40 Відповісти
Очередная "теория заговора".Живой пока Овощ,вот сына его младшего-нету,но у него уже есть ещё один младший сын,который в внуки ему годиться должен,а вы-верьте,дурачьё.
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19.07.2020 16:29 Відповісти
источник - политтехнолог наваросии)). дожили((.
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19.07.2020 15:42 Відповісти
Янык Зе не интересен.Хотя, может берёт с него пример, как убежит в Ростов, тоже станет самым богатым)))
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19.07.2020 16:10 Відповісти
У того, что над Яныком имеется, не сомневаюсь, недвижимость за 520 млн баксов где-нибудь в Бар(селоне) и не только.
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19.07.2020 16:23 Відповісти
интересно,а Киля Азиров каписту там виращивает,беря лапиту?
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19.07.2020 16:27 Відповісти
Небедные у нас презики .
Народ - тот нищий , да .
Но мудрый , аж страшно ...
До сих пор Порошенке верят .
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19.07.2020 16:30 Відповісти
болт, а ты то сам кому веришь? ты думаешь зельц не в состоянии маеток на рублёвке купить?
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19.07.2020 16:41 Відповісти
Хто там тому Пєцє вірить? Дякули і не перднуть за Пєцю, якщо їм не заплатять. Ну, хіба що, декілька дебільних хрунів, що думають не мізками, а вухами.
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19.07.2020 16:51 Відповісти
По себе не меряй ,вентилятор смены мнений на 180 градусов. Это только твоя срака 5 копеек стоит в базарный день. Поэтому тобой и пользуются. Иногда по очереди а иногда так.
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20.07.2020 08:27 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29590138.html Порошенко помог вывести активы Януковища из Украины .
Янукович купив будинок у Барвисі за 52 мільйони доларів - Цензор.НЕТ 9460
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19.07.2020 16:44 Відповісти
Точно! И штаны твои воняют гавном оттого, что туда насрал Порошенко!
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19.07.2020 19:25 Відповісти
Про факты возврата денег Яныку возражений не имеешь, насколько я понял.
Поэтому надо развести гамнотему. Нюхай мои штаны и дальше. Насолоджуйся. Там ведь гамно самого Порошенко!
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19.07.2020 20:35 Відповісти
Ты, дигинират, засранный агент Порошенко, поскольку в 2011 году съел кусочек торта, изгоговленного на фабрике Рошен!
Ты уверен, что Порошенко как владелец пакета акций каждое утро приходит в кассу банка и там выдаёт деньги клиентам?
Не перестаю удивляться людской тупости...
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20.07.2020 09:35 Відповісти
Це противсіхи купили дім Януковічу. Була б Юля виграла тоді 2010го, то сьогодні Янек досиджував свій третій строк, а Україна була б "східною швейцарією". Абинеюльки вбивають Україну
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19.07.2020 16:49 Відповісти
Абинеюльки = Абинепорошенки
То же неумение думать.
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19.07.2020 19:47 Відповісти
Кто о ком а пользованный о протухшей воровке
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20.07.2020 08:29 Відповісти
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20.07.2020 14:22 Відповісти
От куда в Януковича взялись 52 млн дол.
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19.07.2020 20:42 Відповісти
его сынок получал по рублю с пополняшки мобилок..это клано янукяно спрут ватанов
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19.07.2020 23:56 Відповісти
Українці вибрали своїм президентом Януковича. Але вятровичі про це не згадують.
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19.07.2020 21:08 Відповісти
Вже давно.
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19.07.2020 21:13 Відповісти
Янукович купил Зеленскому дом в Барвихе за 52 миллиона долларов
Очень не хотел-но Фуйло приказало
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19.07.2020 21:41 Відповісти
Новость 6-ти летней давности.
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19.07.2020 21:50 Відповісти
100 відсотків. Це все давно вже було відомо.
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20.07.2020 07:30 Відповісти
он пустит вофку зеленского перетусоваться какое-то время, пока вофка сам дом не купит? с другой стороны, вофка может и не успеть сдриснуть с украденным, не всем же так везет как януковичу
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19.07.2020 22:41 Відповісти
Астанавитесь, я этот дом с 2014 присматривал.... Страусов мне..
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19.07.2020 23:10 Відповісти
в той бомжарне это как 52 000 долл в запорожжььее
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19.07.2020 23:55 Відповісти
Подросли цены то,бубочка нервничает
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20.07.2020 02:04 Відповісти
саша стоматолог сын януковича украл все деньги украины в сентябре 2013 года.майдан начался в ноябре.порошенко вор.
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20.07.2020 06:41 Відповісти
агенты госдепа сша приняли порошенко в агенты цру и фбр.теперь порошенко разваливает чечню турцию сирию ливию и грузию саакашвили.россию не разваливает.она братская могила
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20.07.2020 06:47 Відповісти
неЛОХ там скоро тоже будет. Если опять выпустим...
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20.07.2020 06:48 Відповісти
а лохи все продолжают за опзж и зеленую вату голосовать.
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20.07.2020 11:40 Відповісти
Та нє,то "всьоюлькавкрала"- правда пороясята.
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20.07.2020 13:06 Відповісти
Вона працює, ій ніколи красти
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20.07.2020 14:20 Відповісти
А, слабо овоща отбуксировать в Украину..!? Баканов, тебя спрашивают. ?
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20.07.2020 14:09 Відповісти
НА ЗОНУ ЯНУКОВОЩА
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20.07.2020 14:19 Відповісти
янукович переїжджає до нової хатинки так співпало,що і зеленський тим самим зайнятий..
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20.07.2020 14:46 Відповісти
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