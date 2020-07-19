Россия тратит на войну на Донбассе 150 миллиардов рублей в год
Российская Федерация тратит на самопровозглашенные на Донбассе "республики" миллиарды долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".
"Россия повесила себе на "шею" малоуправляемые, плохоконтролируемые территории. С мертвой экономикой, с разваленной инфраструктурой, с населением, частично имеющим теперь российские паспорта. Эти территории мы должны содержать, кормить, обеспечивать, защищать. Мы делаем это почти семь лет. И продолжаем это делать. И вынуждены будем это делать еще очень долго, судя по всему. По разным оценкам, ежегодно Россия вливает в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 млрд это конечно завышенная оценка. На мой взгляд, реалистичные цифры - это около 150 млрд рублей в год в комплексе. На всё. Это деньги, уходящие в никуда", - рассказал Самодуров.
По его словам, "даже если допустить, что они все расходуются целевым образом, а это далеко не так, то это деньги, которые мы вливаем в ничью (уж точно не в свою!) территорию".
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повысили для своих холопов цену на газ и бензин-вот и 150 млрд
Повысят цену на валежник, сбор грибов и морошки-еще 150 млрд
Для россии это - копейки. А с учётом грабежа этих территорий (вывоз угля, металла, дешёвой рабочей силы в россию, контрабанда и так далее) - даже выгодно получается. Плюс утилизация старых боеприпасов. Плюс проверка новых образцов вооружений в боевых условиях. Плюс тренировка своей армии. Плюс, можно Януковичу счета выставлять - если он вывез (как писалось в прессе) 35 миллиардов долларов наличными, когда бежал из Киева, то за 7 лет мог финансировать этот бардак, не напрягаясь.
Короче, русские не в минусе по прямым расходам (в минусе по косвенным, из-за санкций). В минусе Украина (смерти и убытки). В том числе её дебильная ОРДиЛО-часть (та вообще в огромнейшем минусе по всем статьям).
А надо, чтобы россия была в колоссальном минусе по жизням и убыткам, тогда задумается.
Только для одних Порошенко добро, а Зеленский зло. Как так получается, порохоботы?