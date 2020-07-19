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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия тратит на войну на Донбассе 150 миллиардов рублей в год

Россия тратит на войну на Донбассе 150 миллиардов рублей в год

Российская Федерация тратит на самопровозглашенные на Донбассе "республики" миллиарды долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".

"Россия повесила себе на "шею" малоуправляемые, плохоконтролируемые территории. С мертвой экономикой, с разваленной инфраструктурой, с населением, частично имеющим теперь российские паспорта. Эти территории мы должны содержать, кормить, обеспечивать, защищать. Мы делаем это почти семь лет. И продолжаем это делать. И вынуждены будем это делать еще очень долго, судя по всему. По разным оценкам, ежегодно Россия вливает в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 млрд это конечно завышенная оценка. На мой взгляд, реалистичные цифры - это около 150 млрд рублей в год в комплексе. На всё. Это деньги, уходящие в никуда", - рассказал Самодуров.

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По его словам, "даже если допустить, что они все расходуются целевым образом, а это далеко не так, то это деньги, которые мы вливаем в ничью (уж точно не в свою!) территорию".

россия (96018) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+31
Украина уже выиграла,что послала нахер парашу.Слава Украине ,Героям Слава!Все будет Украина!!!
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19.07.2020 13:55
+22
Украина выиграет, когда пошлёт нахер ИЗ себя всю эту парашную наволочь "на ту сторону". Сепарня повылазила из каждых щелей, считает, что их время настало - вот что не менее тревожит.
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19.07.2020 14:03
+12
Нужно приложить определенньіе усилия , чтобьі цена оккупации для РФ постоянно возрастала. Тем самьім ускорив деоккупацию Донбасса.
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19.07.2020 14:00
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Украина уже выиграла,что послала нахер парашу.Слава Украине ,Героям Слава!Все будет Украина!!!
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19.07.2020 13:55 Ответить
Украина выиграет, когда пошлёт нахер ИЗ себя всю эту парашную наволочь "на ту сторону". Сепарня повылазила из каждых щелей, считает, что их время настало - вот что не менее тревожит.
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19.07.2020 14:03 Ответить
Україна однозначно виграла,тому що, врешті-решт позбулась богатовікового москвського ярма !!)))
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19.07.2020 18:24 Ответить
Нужно приложить определенньіе усилия , чтобьі цена оккупации для РФ постоянно возрастала. Тем самьім ускорив деоккупацию Донбасса.
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19.07.2020 14:00 Ответить
Вони вже знають що їм кінець, нахта й хаз вже ніколи не піднімуться в ціні.
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19.07.2020 14:29 Ответить
И казалось бы, - кто должен больше быть заинтересован в "конец войне"?
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19.07.2020 14:00 Ответить
У России денег пока хватает, они скорее урежут финансирование социальной сферы, чем силового блока.
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19.07.2020 14:26 Ответить
Вот у русни на войну и пропагандонов срублей всегда есть. Даже если стадо будет с голодухи дохнуть.
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19.07.2020 15:03 Ответить
Tak i tak v roske po ixnim Ristata oficialnim danim 22 miliona zyvut za certoj bednosti.V rajonax okolo 50% detej,a vot troliam imejet dengi.
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19.07.2020 15:37 Ответить
https://censor.net/user/473063 Что-то умное можешь написать? Задолбали пустыми высерами.
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19.07.2020 15:10 Ответить
Сущие копейки для того чтоб держать янелоха за яйца
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19.07.2020 14:01 Ответить
Домбас не хоче карміть запаребрік?
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19.07.2020 14:03 Ответить
.. кошти ще в них є і немало, а санкцій недостатньо задіяно проти креемля - потрібне повне ембарго, щоб ця ситуация не затянулася на десятиріччя
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19.07.2020 14:05 Ответить
Что для парашки 150 млр??-ерунда
повысили для своих холопов цену на газ и бензин-вот и 150 млрд
Повысят цену на валежник, сбор грибов и морошки-еще 150 млрд
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19.07.2020 14:11 Ответить
Пока Запад вливает деньги в *********, у нас будут постоянные проблемы с Забордюрьем...
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19.07.2020 15:47 Ответить
и в Газпрома за пол года убытки 150 миллиардов
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19.07.2020 14:22 Ответить
І це тільки початок, бруньки так сказати, квіточки будуть трохи пізніше.
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19.07.2020 14:30 Ответить
Росія витрачає на війну на Донбасі 150 мільярдів рублів на рік - Цензор.НЕТ 8119
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19.07.2020 14:22 Ответить
уже было
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19.07.2020 14:23 Ответить
Це не гроші для Россії, утримувати такий антиукраїнський регіон.
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19.07.2020 14:27 Ответить
Поэтому лакеи кремля: зеленский, дерьмак и сивлоха так хотели пропихнуть особый статус даунбасса. чтобы ********* больше не содержала эти анклавы,а повесила их на шею бюджету Украины. Но активное меньшиство поламало все планы зеленых идиотов.
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19.07.2020 14:28 Ответить
а для соседа их кормить , ну извините
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19.07.2020 14:31 Ответить
Зе команда старается снизить расходы для Господина, не давите.
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19.07.2020 14:50 Ответить
А от их кормления становится только хуже и хуже..
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19.07.2020 14:57 Ответить
150 миллиардов рублей по нынешнему курсу - это чуть больше 2 миллиардов долларов США.
Для россии это - копейки. А с учётом грабежа этих территорий (вывоз угля, металла, дешёвой рабочей силы в россию, контрабанда и так далее) - даже выгодно получается. Плюс утилизация старых боеприпасов. Плюс проверка новых образцов вооружений в боевых условиях. Плюс тренировка своей армии. Плюс, можно Януковичу счета выставлять - если он вывез (как писалось в прессе) 35 миллиардов долларов наличными, когда бежал из Киева, то за 7 лет мог финансировать этот бардак, не напрягаясь.

Короче, русские не в минусе по прямым расходам (в минусе по косвенным, из-за санкций). В минусе Украина (смерти и убытки). В том числе её дебильная ОРДиЛО-часть (та вообще в огромнейшем минусе по всем статьям).
А надо, чтобы россия была в колоссальном минусе по жизням и убыткам, тогда задумается.
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19.07.2020 15:53 Ответить
Порошенко поставлял свет и воду Луганску за наш счет. Зеленский продолжает его "светлое" дело. Коммуналка в Луганске в 3 раза меньше, чем в Киеве!
Только для одних Порошенко добро, а Зеленский зло. Как так получается, порохоботы?
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19.07.2020 16:30 Ответить
Так едь в лоханск, чего плачешь? Там заодно и поймешь разницу.
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19.07.2020 16:47 Ответить
Понятно, ответить нечего. Наверное психиатры знают причину такого феномена. Это уже диагноз.
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19.07.2020 16:48 Ответить
Да, попробуйте к психиатру сходить, он точно знает все ответы на ваши вапросы.
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19.07.2020 16:53 Ответить
Так есть хоть какая то разница между Порошенко и Зеленским? Рост не интересует.
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19.07.2020 16:56 Ответить
А вага???)))
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19.07.2020 18:08 Ответить
А ти побачиш "разніци", кацапа?
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19.07.2020 23:31 Ответить
Чим важча валіза без ручки для Орди, тим скоріше закінчиться війна. Тому не треба поспішати з ними лобизатись, однак, не треба підставляти тупо лоба, вистрілии окупанти з ДиРки необхідно бабахнути і туди, так щоб більше не хотілось ворогу порушувати тишу.
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19.07.2020 17:00 Ответить
Украина оплачивает террористов - пенсии, газ, вода и прочее. Плюс эти кормильцы свободно пересекают линию фронта. Бред полнейший.В пенсионный фонд шесть лет не поступает оттуда ни копейки. За чей счет банкет, а?
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19.07.2020 17:37 Ответить
За рахунок пересічних ,шановний !!)))
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19.07.2020 18:10 Ответить
Щось дуже, дуже мало! А що так мало, Що сталося? Таким маленьким кусочком давимося? ! А як же проковтнути всю Україну з Білорусією?
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19.07.2020 18:06 Ответить
Для Мокшандии это не деньги.Вот если в день эти мокшане теряли бы несколько десятков ,,могучих витязей,, эффект превзошел бы все ожидания.
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19.07.2020 20:01 Ответить
А надо,что бы помойка столько тратила в год на гробы
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20.07.2020 02:01 Ответить
это для рф копейки.
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20.07.2020 02:56 Ответить
 
 