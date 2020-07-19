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Росія витрачає на війну на Донбасі 150 мільярдів рублів на рік

Росія витрачає на війну на Донбасі 150 мільярдів рублів на рік

Російська Федерація витрачає на самопроголошені на Донбасі "республіки" мільярди доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новой газете" розповів Вадим Самодуров, політтехнолог, який створював пресцентр "Новоросія".

"Росія повісила собі на "шию" малокеровані, погано контрольовані території. З мертвою економікою, зі зруйнованою інфраструктурою, з населенням, яке частково має тепер російські паспорти. Ці території ми маємо утримувати, годувати, забезпечувати, захищати. Ми робимо це майже сім років. І продовжуємо це робити. І змушені будемо це робити ще дуже довго, зважаючи на все. За різними оцінками, щорічно Росія вливає в Донбас від 4 до 6 млрд доларів на рік. 6 млрд - це, звичайно, завищена оцінка. На мій погляд, реалістичні цифри - це близько 150 млрд рублів на рік у комплексі. На все. Це гроші, що йдуть у нікуди", - розповів Самодуров.

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За його словами, "навіть якщо припустити, що вони всі витрачаються за цільовим призначенням, а це геть не так, то це гроші, які ми вливаємо в нічию (вже точно не у свою) територію".

Автор: 

росія (65829) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+31
Украина уже выиграла,что послала нахер парашу.Слава Украине ,Героям Слава!Все будет Украина!!!
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19.07.2020 13:55
+22
Украина выиграет, когда пошлёт нахер ИЗ себя всю эту парашную наволочь "на ту сторону". Сепарня повылазила из каждых щелей, считает, что их время настало - вот что не менее тревожит.
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19.07.2020 14:03
+12
Нужно приложить определенньіе усилия , чтобьі цена оккупации для РФ постоянно возрастала. Тем самьім ускорив деоккупацию Донбасса.
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19.07.2020 14:00
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Украина уже выиграла,что послала нахер парашу.Слава Украине ,Героям Слава!Все будет Украина!!!
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19.07.2020 13:55 Відповісти
Украина выиграет, когда пошлёт нахер ИЗ себя всю эту парашную наволочь "на ту сторону". Сепарня повылазила из каждых щелей, считает, что их время настало - вот что не менее тревожит.
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19.07.2020 14:03 Відповісти
Україна однозначно виграла,тому що, врешті-решт позбулась богатовікового москвського ярма !!)))
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19.07.2020 18:24 Відповісти
Нужно приложить определенньіе усилия , чтобьі цена оккупации для РФ постоянно возрастала. Тем самьім ускорив деоккупацию Донбасса.
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19.07.2020 14:00 Відповісти
Вони вже знають що їм кінець, нахта й хаз вже ніколи не піднімуться в ціні.
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19.07.2020 14:29 Відповісти
И казалось бы, - кто должен больше быть заинтересован в "конец войне"?
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19.07.2020 14:00 Відповісти
У России денег пока хватает, они скорее урежут финансирование социальной сферы, чем силового блока.
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19.07.2020 14:26 Відповісти
Вот у русни на войну и пропагандонов срублей всегда есть. Даже если стадо будет с голодухи дохнуть.
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19.07.2020 15:03 Відповісти
Tak i tak v roske po ixnim Ristata oficialnim danim 22 miliona zyvut za certoj bednosti.V rajonax okolo 50% detej,a vot troliam imejet dengi.
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19.07.2020 15:37 Відповісти
https://censor.net/user/473063 Что-то умное можешь написать? Задолбали пустыми высерами.
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19.07.2020 15:10 Відповісти
Сущие копейки для того чтоб держать янелоха за яйца
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19.07.2020 14:01 Відповісти
Домбас не хоче карміть запаребрік?
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19.07.2020 14:03 Відповісти
.. кошти ще в них є і немало, а санкцій недостатньо задіяно проти креемля - потрібне повне ембарго, щоб ця ситуация не затянулася на десятиріччя
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19.07.2020 14:05 Відповісти
Что для парашки 150 млр??-ерунда
повысили для своих холопов цену на газ и бензин-вот и 150 млрд
Повысят цену на валежник, сбор грибов и морошки-еще 150 млрд
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19.07.2020 14:11 Відповісти
Пока Запад вливает деньги в *********, у нас будут постоянные проблемы с Забордюрьем...
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19.07.2020 15:47 Відповісти
и в Газпрома за пол года убытки 150 миллиардов
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19.07.2020 14:22 Відповісти
І це тільки початок, бруньки так сказати, квіточки будуть трохи пізніше.
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19.07.2020 14:30 Відповісти
Росія витрачає на війну на Донбасі 150 мільярдів рублів на рік - Цензор.НЕТ 8119
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19.07.2020 14:22 Відповісти
уже было
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19.07.2020 14:23 Відповісти
Це не гроші для Россії, утримувати такий антиукраїнський регіон.
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19.07.2020 14:27 Відповісти
Поэтому лакеи кремля: зеленский, дерьмак и сивлоха так хотели пропихнуть особый статус даунбасса. чтобы ********* больше не содержала эти анклавы,а повесила их на шею бюджету Украины. Но активное меньшиство поламало все планы зеленых идиотов.
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19.07.2020 14:28 Відповісти
а для соседа их кормить , ну извините
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19.07.2020 14:31 Відповісти
Зе команда старается снизить расходы для Господина, не давите.
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19.07.2020 14:50 Відповісти
А от их кормления становится только хуже и хуже..
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19.07.2020 14:57 Відповісти
150 миллиардов рублей по нынешнему курсу - это чуть больше 2 миллиардов долларов США.
Для россии это - копейки. А с учётом грабежа этих территорий (вывоз угля, металла, дешёвой рабочей силы в россию, контрабанда и так далее) - даже выгодно получается. Плюс утилизация старых боеприпасов. Плюс проверка новых образцов вооружений в боевых условиях. Плюс тренировка своей армии. Плюс, можно Януковичу счета выставлять - если он вывез (как писалось в прессе) 35 миллиардов долларов наличными, когда бежал из Киева, то за 7 лет мог финансировать этот бардак, не напрягаясь.

Короче, русские не в минусе по прямым расходам (в минусе по косвенным, из-за санкций). В минусе Украина (смерти и убытки). В том числе её дебильная ОРДиЛО-часть (та вообще в огромнейшем минусе по всем статьям).
А надо, чтобы россия была в колоссальном минусе по жизням и убыткам, тогда задумается.
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19.07.2020 15:53 Відповісти
Порошенко поставлял свет и воду Луганску за наш счет. Зеленский продолжает его "светлое" дело. Коммуналка в Луганске в 3 раза меньше, чем в Киеве!
Только для одних Порошенко добро, а Зеленский зло. Как так получается, порохоботы?
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19.07.2020 16:30 Відповісти
Так едь в лоханск, чего плачешь? Там заодно и поймешь разницу.
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19.07.2020 16:47 Відповісти
Понятно, ответить нечего. Наверное психиатры знают причину такого феномена. Это уже диагноз.
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19.07.2020 16:48 Відповісти
Да, попробуйте к психиатру сходить, он точно знает все ответы на ваши вапросы.
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19.07.2020 16:53 Відповісти
Так есть хоть какая то разница между Порошенко и Зеленским? Рост не интересует.
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19.07.2020 16:56 Відповісти
А вага???)))
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19.07.2020 18:08 Відповісти
А ти побачиш "разніци", кацапа?
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19.07.2020 23:31 Відповісти
Чим важча валіза без ручки для Орди, тим скоріше закінчиться війна. Тому не треба поспішати з ними лобизатись, однак, не треба підставляти тупо лоба, вистрілии окупанти з ДиРки необхідно бабахнути і туди, так щоб більше не хотілось ворогу порушувати тишу.
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19.07.2020 17:00 Відповісти
Украина оплачивает террористов - пенсии, газ, вода и прочее. Плюс эти кормильцы свободно пересекают линию фронта. Бред полнейший.В пенсионный фонд шесть лет не поступает оттуда ни копейки. За чей счет банкет, а?
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19.07.2020 17:37 Відповісти
За рахунок пересічних ,шановний !!)))
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19.07.2020 18:10 Відповісти
Щось дуже, дуже мало! А що так мало, Що сталося? Таким маленьким кусочком давимося? ! А як же проковтнути всю Україну з Білорусією?
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19.07.2020 18:06 Відповісти
Для Мокшандии это не деньги.Вот если в день эти мокшане теряли бы несколько десятков ,,могучих витязей,, эффект превзошел бы все ожидания.
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19.07.2020 20:01 Відповісти
А надо,что бы помойка столько тратила в год на гробы
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20.07.2020 02:01 Відповісти
это для рф копейки.
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20.07.2020 02:56 Відповісти
 
 