Росія витрачає на війну на Донбасі 150 мільярдів рублів на рік

Російська Федерація витрачає на самопроголошені на Донбасі "республіки" мільярди доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новой газете" розповів Вадим Самодуров, політтехнолог, який створював пресцентр "Новоросія".

"Росія повісила собі на "шию" малокеровані, погано контрольовані території. З мертвою економікою, зі зруйнованою інфраструктурою, з населенням, яке частково має тепер російські паспорти. Ці території ми маємо утримувати, годувати, забезпечувати, захищати. Ми робимо це майже сім років. І продовжуємо це робити. І змушені будемо це робити ще дуже довго, зважаючи на все. За різними оцінками, щорічно Росія вливає в Донбас від 4 до 6 млрд доларів на рік. 6 млрд - це, звичайно, завищена оцінка. На мій погляд, реалістичні цифри - це близько 150 млрд рублів на рік у комплексі. На все. Це гроші, що йдуть у нікуди", - розповів Самодуров.

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За його словами, "навіть якщо припустити, що вони всі витрачаються за цільовим призначенням, а це геть не так, то це гроші, які ми вливаємо в нічию (вже точно не у свою) територію".