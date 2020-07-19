Росія витрачає на війну на Донбасі 150 мільярдів рублів на рік
Російська Федерація витрачає на самопроголошені на Донбасі "республіки" мільярди доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новой газете" розповів Вадим Самодуров, політтехнолог, який створював пресцентр "Новоросія".
"Росія повісила собі на "шию" малокеровані, погано контрольовані території. З мертвою економікою, зі зруйнованою інфраструктурою, з населенням, яке частково має тепер російські паспорти. Ці території ми маємо утримувати, годувати, забезпечувати, захищати. Ми робимо це майже сім років. І продовжуємо це робити. І змушені будемо це робити ще дуже довго, зважаючи на все. За різними оцінками, щорічно Росія вливає в Донбас від 4 до 6 млрд доларів на рік. 6 млрд - це, звичайно, завищена оцінка. На мій погляд, реалістичні цифри - це близько 150 млрд рублів на рік у комплексі. На все. Це гроші, що йдуть у нікуди", - розповів Самодуров.
За його словами, "навіть якщо припустити, що вони всі витрачаються за цільовим призначенням, а це геть не так, то це гроші, які ми вливаємо в нічию (вже точно не у свою) територію".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
повысили для своих холопов цену на газ и бензин-вот и 150 млрд
Повысят цену на валежник, сбор грибов и морошки-еще 150 млрд
Для россии это - копейки. А с учётом грабежа этих территорий (вывоз угля, металла, дешёвой рабочей силы в россию, контрабанда и так далее) - даже выгодно получается. Плюс утилизация старых боеприпасов. Плюс проверка новых образцов вооружений в боевых условиях. Плюс тренировка своей армии. Плюс, можно Януковичу счета выставлять - если он вывез (как писалось в прессе) 35 миллиардов долларов наличными, когда бежал из Киева, то за 7 лет мог финансировать этот бардак, не напрягаясь.
Короче, русские не в минусе по прямым расходам (в минусе по косвенным, из-за санкций). В минусе Украина (смерти и убытки). В том числе её дебильная ОРДиЛО-часть (та вообще в огромнейшем минусе по всем статьям).
А надо, чтобы россия была в колоссальном минусе по жизням и убыткам, тогда задумается.
Только для одних Порошенко добро, а Зеленский зло. Как так получается, порохоботы?