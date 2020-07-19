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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты могут не пропускать людей через КПВВ, - штаб ООС

Оккупанты могут не пропускать людей через КПВВ, - штаб ООС

Оккупационные власти пропускают людей на неподконтрольную территорию только по спискам. Пропуск через украинские КПВВ осуществляется свободно, но не дает гарантию, что граждан пропустят оккупанты.

Об этом сказано в сообщении штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ. Разъяснение опубликовали "в связи с многочисленными обращениями граждан".

В штабе ООС отметили, что пропускают граждан через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".

"Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков", - сказано в сообщении.

В штабе ООС просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Также на Цензор.НЕТ: На КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина

Оккупанты могут не пропускать людей через КПВВ, - штаб ООС 01

Автор: 

Госпогранслужба (6546) списки (202) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+6
Свобода - вона така на московії! Зате не хунта, не бандерівці, ніхто не змушує ламати щелепу і розмовляти українською! Живи та радуйся! Все що просили в 2014, коли кидалися під техніку ЗСУ та репетували "Путєн ввєді!" отримали! А тепер, "кармільцьі", їжте, ЖЕРІТЬ, щоб вам очи повилазили! Насолодіться своїм вибором до судом, до голодної гикавки, до самої смерті за те, що привели війну на землю України!
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19.07.2020 14:21
+3
Ой яке горе!
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19.07.2020 14:20
+2
Может кто подскажет - во время Второй Мировой войны были подобные пропускные пункты через линию фронта?
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19.07.2020 14:36
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Ой яке горе!
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19.07.2020 14:20 Ответить
Свобода - вона така на московії! Зате не хунта, не бандерівці, ніхто не змушує ламати щелепу і розмовляти українською! Живи та радуйся! Все що просили в 2014, коли кидалися під техніку ЗСУ та репетували "Путєн ввєді!" отримали! А тепер, "кармільцьі", їжте, ЖЕРІТЬ, щоб вам очи повилазили! Насолодіться своїм вибором до судом, до голодної гикавки, до самої смерті за те, що привели війну на землю України!
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19.07.2020 14:21 Ответить
Вечный спор сторонников эволюционного и революционного пути развития.
Мы, украинцы, все отримали за що виходили на Майдан? Жить в свободной стране под управлением паяца лучше чем жить в не свободной стране под руководством МММщика?
Насолодіться своїм вибором .....за те, що привели війну на землю України! Значит это всё таки гражданская война?
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19.07.2020 15:11 Ответить
Якщо б була громадянська, то я казав би не "привели" (можу додати "з-за парєбріка"), а "розпочали"
А ту ширму олігархії, що сидить на троні можна і турнуть. Досвід вже є.
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19.07.2020 15:37 Ответить
Так эти нехорошие оккупанты вообще могут делать, что захотят. Армии стран создаются для защиты Родины, наша армия - для наблюдения за оккупантами. Т.с. армия наблюдателей.
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19.07.2020 14:35 Ответить
Может кто подскажет - во время Второй Мировой войны были подобные пропускные пункты через линию фронта?
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19.07.2020 14:36 Ответить
Время нынче такое, тяжёлое. Вот и Квартал красных фонарей в Амстердаме закрыли...
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19.07.2020 14:39 Ответить
Пора закрывать квартал зеленых фонарей в Украине (суть та же, что и у Амстердамских).
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19.07.2020 16:36 Ответить
Хай не випускають!
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19.07.2020 14:44 Ответить
Окупанти не пропускають терористів?
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19.07.2020 14:54 Ответить
Для чего вообще во время карантина было открывать кпвв?
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19.07.2020 15:13 Ответить
Нехай поскаржаться "піхотинцю Путіна", той змусить когось вибачитися.
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19.07.2020 15:16 Ответить
 
 