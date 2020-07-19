Оккупанты могут не пропускать людей через КПВВ, - штаб ООС
Оккупационные власти пропускают людей на неподконтрольную территорию только по спискам. Пропуск через украинские КПВВ осуществляется свободно, но не дает гарантию, что граждан пропустят оккупанты.
Об этом сказано в сообщении штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ. Разъяснение опубликовали "в связи с многочисленными обращениями граждан".
В штабе ООС отметили, что пропускают граждан через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".
"Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков", - сказано в сообщении.
В штабе ООС просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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Мы, украинцы, все отримали за що виходили на Майдан? Жить в свободной стране под управлением паяца лучше чем жить в не свободной стране под руководством МММщика?
Насолодіться своїм вибором .....за те, що привели війну на землю України! Значит это всё таки гражданская война?
А ту ширму олігархії, що сидить на троні можна і турнуть. Досвід вже є.