Окупанти можуть не пропускати людей через КПВВ, - штаб ООС
Окупаційна влада пропускає людей на непідконтрольну територію лише за списками. Пропуск через українські КПВВ здійснюється вільно, але не дає гарантії, що громадян пропустять окупанти.
Про це сказано в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ. Роз'яснення опублікували "через численні звернення громадян".
У штабі ООС зазначили, що пропускають громадян через КПВВ "Станиця Луганська", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке".
"Водночас від Тристоронньої контактної групи отримали інформацію, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ за списками. У зв'язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків", - сказано в повідомленні.
У штабі ООС просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
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Мы, украинцы, все отримали за що виходили на Майдан? Жить в свободной стране под управлением паяца лучше чем жить в не свободной стране под руководством МММщика?
Насолодіться своїм вибором .....за те, що привели війну на землю України! Значит это всё таки гражданская война?
А ту ширму олігархії, що сидить на троні можна і турнуть. Досвід вже є.