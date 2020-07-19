Окупанти можуть не пропускати людей через КПВВ, - штаб ООС

Окупаційна влада пропускає людей на непідконтрольну територію лише за списками. Пропуск через українські КПВВ здійснюється вільно, але не дає гарантії, що громадян пропустять окупанти.

Про це сказано в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ. Роз'яснення опублікували "через численні звернення громадян".

У штабі ООС зазначили, що пропускають громадян через КПВВ "Станиця Луганська", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке".

"Водночас від Тристоронньої контактної групи отримали інформацію, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ за списками. У зв'язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

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