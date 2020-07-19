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Новини Окуповані території
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Окупанти можуть не пропускати людей через КПВВ, - штаб ООС

Окупанти можуть не пропускати людей через КПВВ, - штаб ООС

Окупаційна влада пропускає людей на непідконтрольну територію лише за списками. Пропуск через українські КПВВ здійснюється вільно, але не дає гарантії, що громадян пропустять окупанти.

Про це сказано в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ. Роз'яснення опублікували "через численні звернення громадян".

У штабі ООС зазначили, що пропускають громадян через КПВВ "Станиця Луганська", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке".

"Водночас від Тристоронньої контактної групи отримали інформацію, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ за списками. У зв'язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

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Окупанти можуть не пропускати людей через КПВВ, - штаб ООС 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) списки (95) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+6
Свобода - вона така на московії! Зате не хунта, не бандерівці, ніхто не змушує ламати щелепу і розмовляти українською! Живи та радуйся! Все що просили в 2014, коли кидалися під техніку ЗСУ та репетували "Путєн ввєді!" отримали! А тепер, "кармільцьі", їжте, ЖЕРІТЬ, щоб вам очи повилазили! Насолодіться своїм вибором до судом, до голодної гикавки, до самої смерті за те, що привели війну на землю України!
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19.07.2020 14:21
+3
Ой яке горе!
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19.07.2020 14:20
+2
Может кто подскажет - во время Второй Мировой войны были подобные пропускные пункты через линию фронта?
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19.07.2020 14:36
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Ой яке горе!
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19.07.2020 14:20 Відповісти
Свобода - вона така на московії! Зате не хунта, не бандерівці, ніхто не змушує ламати щелепу і розмовляти українською! Живи та радуйся! Все що просили в 2014, коли кидалися під техніку ЗСУ та репетували "Путєн ввєді!" отримали! А тепер, "кармільцьі", їжте, ЖЕРІТЬ, щоб вам очи повилазили! Насолодіться своїм вибором до судом, до голодної гикавки, до самої смерті за те, що привели війну на землю України!
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19.07.2020 14:21 Відповісти
Вечный спор сторонников эволюционного и революционного пути развития.
Мы, украинцы, все отримали за що виходили на Майдан? Жить в свободной стране под управлением паяца лучше чем жить в не свободной стране под руководством МММщика?
Насолодіться своїм вибором .....за те, що привели війну на землю України! Значит это всё таки гражданская война?
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19.07.2020 15:11 Відповісти
Якщо б була громадянська, то я казав би не "привели" (можу додати "з-за парєбріка"), а "розпочали"
А ту ширму олігархії, що сидить на троні можна і турнуть. Досвід вже є.
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19.07.2020 15:37 Відповісти
Так эти нехорошие оккупанты вообще могут делать, что захотят. Армии стран создаются для защиты Родины, наша армия - для наблюдения за оккупантами. Т.с. армия наблюдателей.
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19.07.2020 14:35 Відповісти
Может кто подскажет - во время Второй Мировой войны были подобные пропускные пункты через линию фронта?
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19.07.2020 14:36 Відповісти
Время нынче такое, тяжёлое. Вот и Квартал красных фонарей в Амстердаме закрыли...
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19.07.2020 14:39 Відповісти
Пора закрывать квартал зеленых фонарей в Украине (суть та же, что и у Амстердамских).
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19.07.2020 16:36 Відповісти
Хай не випускають!
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19.07.2020 14:44 Відповісти
Окупанти не пропускають терористів?
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19.07.2020 14:54 Відповісти
Для чего вообще во время карантина было открывать кпвв?
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19.07.2020 15:13 Відповісти
Нехай поскаржаться "піхотинцю Путіна", той змусить когось вибачитися.
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19.07.2020 15:16 Відповісти
 
 