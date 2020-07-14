УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7104 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 322 14

На КПВВ "Станиця Луганська" помер 62-річний чоловік

На КПВВ

Під час проходження КПВВ "Станиця Луганська" помер житель тимчасово окупованих територій - 62-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

Інцидент стався вранці 14 липня, коли чоловік впав на виході з КПВВ. Фельдшери Міжнародної медичної допомоги, представники ДСНС, лікарі швидкої допомоги понад 30 хвилин боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Про загиблого відомо, що він був зареєстрований в окупованому найманцями РФ місті Ровеньки.

Читайте також: Рух через пункт пропуску "Мар'їнка" залишається заблокованим найманцями РФ, - Держприкордонслужба

За даними правозахисників, за 2019 рік у Луганській і Донецькій областях під час перетину КПВВ померло 27 осіб, в основному це були люди похилого віку. Всього за рік екстрена медична допомога на контрольних пунктах знадобилася 301 людині.

Автор: 

смерть (6812) КПВВ (330) Станиця Луганська (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
просто надо прекратить платить пенсии донбасяо, пусть отнесутся к этому с пониманием
показати весь коментар
14.07.2020 20:06 Відповісти
+5
зачем шел?
куда шел ?
наверное кормить биндеровцев и европейских геев......
показати весь коментар
14.07.2020 20:06 Відповісти
+5
Умер - не наш человек. Умер путенский пособник, враг Украины. И это меня радует.... А скорблю я о погибшем нашем медике, о погибших наших воинах - героях. А всей путенской нечисти желаю дохнуть всегда и везде...До последнего ....Путен, и ты, мразь, сдохни!!!
показати весь коментар
14.07.2020 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так гарно в заповідниках, що лізуть в Украіну. Чому кпп нe закриті на карантин?
показати весь коментар
14.07.2020 19:58 Відповісти
Укропы виноваты. Почему не возят пенсию прямо в Луганск?!
показати весь коментар
14.07.2020 20:02 Відповісти
просто надо прекратить платить пенсии донбасяо, пусть отнесутся к этому с пониманием
показати весь коментар
14.07.2020 20:06 Відповісти
вам шуточки, а то ублюдки на полном серьезе возмущаются, почему Украина не платит там!
А когда просишь объяснить, как они себе представляют это в гетто с разгромленной ИМИ ЖЕ банковской системой - в ответ тупорылый взгляд теленка....
показати весь коментар
14.07.2020 21:16 Відповісти
зачем шел?
куда шел ?
наверное кормить биндеровцев и европейских геев......
показати весь коментар
14.07.2020 20:06 Відповісти
«О погибшем.....»(с)
---------------
Он не(!!!) погиб, а умер(!).......
показати весь коментар
14.07.2020 20:06 Відповісти
Погиб в схватке за пенсию.
показати весь коментар
14.07.2020 21:00 Відповісти
Реальная продолжительность жизни мужчин в Украине, в России ещё меньше, пьют больше и что попало, лишь бы пахло спиртным.
показати весь коментар
14.07.2020 20:07 Відповісти
Умер - не наш человек. Умер путенский пособник, враг Украины. И это меня радует.... А скорблю я о погибшем нашем медике, о погибших наших воинах - героях. А всей путенской нечисти желаю дохнуть всегда и везде...До последнего ....Путен, и ты, мразь, сдохни!!!
показати весь коментар
14.07.2020 20:16 Відповісти
я требую чтоб данбас продолжал кормить Украину!
показати весь коментар
14.07.2020 20:18 Відповісти
Интересно , его папа в Украине на Донбассе как оказался ? .
показати весь коментар
14.07.2020 20:28 Відповісти
На территории лугандонии, лояльным гражданам Украины делать нечего.

Поэтому, пункты пропуска должны работать в одностороннем порядке: принимать беженцев-граждан Украины.
показати весь коментар
14.07.2020 20:29 Відповісти
это тоже жертвы войны. если так считать то Х#йло и ко убили около 20000 украинцев если не больше.
показати весь коментар
14.07.2020 20:29 Відповісти
Это ж надо! Увидеть Украину - и умереть!
показати весь коментар
14.07.2020 21:34 Відповісти
 
 