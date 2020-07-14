На КПВВ "Станиця Луганська" помер 62-річний чоловік

Під час проходження КПВВ "Станиця Луганська" помер житель тимчасово окупованих територій - 62-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

Інцидент стався вранці 14 липня, коли чоловік впав на виході з КПВВ. Фельдшери Міжнародної медичної допомоги, представники ДСНС, лікарі швидкої допомоги понад 30 хвилин боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Про загиблого відомо, що він був зареєстрований в окупованому найманцями РФ місті Ровеньки.

За даними правозахисників, за 2019 рік у Луганській і Донецькій областях під час перетину КПВВ померло 27 осіб, в основному це були люди похилого віку. Всього за рік екстрена медична допомога на контрольних пунктах знадобилася 301 людині.