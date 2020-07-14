На КПВВ "Станиця Луганська" помер 62-річний чоловік
Під час проходження КПВВ "Станиця Луганська" помер житель тимчасово окупованих територій - 62-річний чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.
Інцидент стався вранці 14 липня, коли чоловік впав на виході з КПВВ. Фельдшери Міжнародної медичної допомоги, представники ДСНС, лікарі швидкої допомоги понад 30 хвилин боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.
Про загиблого відомо, що він був зареєстрований в окупованому найманцями РФ місті Ровеньки.
За даними правозахисників, за 2019 рік у Луганській і Донецькій областях під час перетину КПВВ померло 27 осіб, в основному це були люди похилого віку. Всього за рік екстрена медична допомога на контрольних пунктах знадобилася 301 людині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А когда просишь объяснить, как они себе представляют это в гетто с разгромленной ИМИ ЖЕ банковской системой - в ответ тупорылый взгляд теленка....
куда шел ?
наверное кормить биндеровцев и европейских геев......
---------------
Он не(!!!) погиб, а умер(!).......
Поэтому, пункты пропуска должны работать в одностороннем порядке: принимать беженцев-граждан Украины.