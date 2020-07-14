На КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина

При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе с КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГСЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

О погибшем известно, что он был зарегистрирован в оккупированном наемниками РФ городе Ровеньки.

По данным правозащитников, за 2019 год в Луганской и Донецкой областях при пересечении КПВВ умерли 27 человек, в основном это были люди пожилого возраста. Всего за год экстренная медицинская помощь на контрольных пунктах понадобилась 301 человеку.