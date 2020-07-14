РУС
На КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина

На КПВВ

При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина.

Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе с КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГСЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

О погибшем известно, что он был зарегистрирован в оккупированном наемниками РФ городе Ровеньки. 

По данным правозащитников, за 2019 год в Луганской и Донецкой областях при пересечении КПВВ умерли 27 человек, в основном это были люди пожилого возраста. Всего за год экстренная медицинская помощь на контрольных пунктах понадобилась 301 человеку.

+10
просто надо прекратить платить пенсии донбасяо, пусть отнесутся к этому с пониманием
показать весь комментарий
14.07.2020 20:06 Ответить
+5
зачем шел?
куда шел ?
наверное кормить биндеровцев и европейских геев......
показать весь комментарий
14.07.2020 20:06 Ответить
+5
Умер - не наш человек. Умер путенский пособник, враг Украины. И это меня радует.... А скорблю я о погибшем нашем медике, о погибших наших воинах - героях. А всей путенской нечисти желаю дохнуть всегда и везде...До последнего ....Путен, и ты, мразь, сдохни!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:16 Ответить
