На КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина
При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе с КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГСЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
О погибшем известно, что он был зарегистрирован в оккупированном наемниками РФ городе Ровеньки.
По данным правозащитников, за 2019 год в Луганской и Донецкой областях при пересечении КПВВ умерли 27 человек, в основном это были люди пожилого возраста. Всего за год экстренная медицинская помощь на контрольных пунктах понадобилась 301 человеку.
А когда просишь объяснить, как они себе представляют это в гетто с разгромленной ИМИ ЖЕ банковской системой - в ответ тупорылый взгляд теленка....
куда шел ?
наверное кормить биндеровцев и европейских геев......
---------------
Он не(!!!) погиб, а умер(!).......
Поэтому, пункты пропуска должны работать в одностороннем порядке: принимать беженцев-граждан Украины.