Оползень в России разрушил крупнейшее захоронение жертв Холокоста
В Ростове-на-Дону оползень сошел после проливного дождя в Змиевской балке - крупнейшем месте захоронения жертв Холокоста в РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Как рассказали в администрации города, дорога, идущая по верхней части мемориала, не выдержала напора воды, в результате часть склона между мраморными пилонами смыло в лог.
Поток воды размыл грунт и снес часть бордюров. Сейчас это место огорожено.
"Если убрать почву из плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную", - добавили в пресс-службе.
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Змиевская балка - крупнейшее место захоронения жертв Холокоста в России. В августе 1942 года за несколько дней нацисты казнили там от 25 000 до 27 000 человек. Это были преимущественно евреи, но в также в балку немцы привозили военнопленных, пациентов психиатрических больниц и ромов.
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Сейчас в США идет настоящая война, на всех уровнях! И это не гражданская война- это война цивилизаций. Но я так понимаю, что в Украине не интересуются этими процессами, а зря, потому что напрямую все решается там. Я Бутусову настоятельно рекомендую внести отдельно этот раздел, чтобы люди знали, какая волна поднимается в США. Там обвинения против элит не в подкупах, деньгах и прочей херни- Там идет разговор об каннибализме, педофилии, ритуальных убийствах детей, изнасилований и фабрике по производству Адренохрома, с целью продления себе жизни и молодости. И в этом замешана вся Американская и Европейская элита! И это уже не шутки. Поэтому это событие, очень актуально и символично- как и разрушение привычного для нас Мира, навязанного из вне.