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Оползень в России разрушил крупнейшее захоронение жертв Холокоста

Оползень в России разрушил крупнейшее захоронение жертв Холокоста

В Ростове-на-Дону оползень сошел после проливного дождя в Змиевской балке - крупнейшем месте захоронения жертв Холокоста в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Как рассказали в администрации города, дорога, идущая по верхней части мемориала, не выдержала напора воды, в результате часть склона между мраморными пилонами смыло в лог.

Поток воды размыл грунт и снес часть бордюров. Сейчас это место огорожено.

"Если убрать почву из плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную", - добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Россия тратит на войну на Донбассе 150 миллиардов рублей в год

Змиевская балка - крупнейшее место захоронения жертв Холокоста в России. В августе 1942 года за несколько дней нацисты казнили там от 25 000 до 27 000 человек. Это были преимущественно евреи, но в также в балку немцы привозили военнопленных, пациентов психиатрических больниц и ромов.

Автор: 

непогода (817) россия (96018) Холокост (189)


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Топ комментарии
+9
Там "русскаязычные профессиональные евреи" из Расеи "горло рвут", чтобы построить в Киеве "мемориал Холокоста"... Пока вопрос не решён. Пусть берут свои деньги и строят мемориал в Змиевской балке - там евреев погибло не меньше, чем в Бабьем Яру...
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19.07.2020 17:48
+7
Новости из расии пошли косяком.
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19.07.2020 17:22
+4
Не удивлюсь, если этот же оползень обнажит другое захоронение жертв кацапов, еще более крупное...
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19.07.2020 17:48
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Новости из расии пошли косяком.
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19.07.2020 17:22 Ответить
Потратяться і відремонтують.
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19.07.2020 17:29 Ответить
Не удивлюсь, если этот же оползень обнажит другое захоронение жертв кацапов, еще более крупное...
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19.07.2020 17:48 Ответить
Там "русскаязычные профессиональные евреи" из Расеи "горло рвут", чтобы построить в Киеве "мемориал Холокоста"... Пока вопрос не решён. Пусть берут свои деньги и строят мемориал в Змиевской балке - там евреев погибло не меньше, чем в Бабьем Яру...
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19.07.2020 17:48 Ответить
Можно подумать об экстерриторризации в пользу Израиля. А еще лучше, признать убиенных украинцами различного этнического происхождения и требовать в ООН экстерриторризации в пользу Украины, напирая на то, что русня не позаботилась о месте массовой гибели украинцев за 75 лет после войны, нарушая международные конвенции.
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19.07.2020 19:19 Ответить
Совок не змінюється. Їм, окрім "дєльіваєвалі", атепер ще "крьімнаш", більше нічого не треба. Тільки перемоги! Трагедію в Києві у 1961 замовчували як могли, і її жертв зменшували мало не щодня... Але причина тієї трагедії та сама - холокост: вони хтіли знищити місце злочину нацистів у Бабиному Яру, але знищили тіко людей, що пережили ті дикі часи війни. На московії нічого не міняється вже більше 300 років... Генетично виведені виродки людства з рабським світоглядом, але зі зброєю. Така собі мавпа з ядерним дубцем посеред вигрібної ями... Жалюгідне, але й небезпечне видовище...
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19.07.2020 18:00 Ответить
По Фрейду и по-руцькы..
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19.07.2020 18:05 Ответить
и захоронение оказалось пустым ))))
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19.07.2020 18:07 Ответить
Здавалося б, така нагода провести дослідження...але ні...якщо там щось є, то те, що ще й досі в закритих московських архівах.
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19.07.2020 18:22 Ответить
В августе 1942 года за несколько дней нацисты c донскими казаками казнили там от 25 000 до 27 000 человек
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19.07.2020 18:29 Ответить
з кІзяками...
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19.07.2020 18:44 Ответить
А кізяки повинні були полюбити своїх єврейських катів? Які вбили сотню тисяч кізяків, їх жон та дітей. Інша справа, що кізяки не кращі за жидів, 1917-1920 роки це беззаперечно довели.
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19.07.2020 19:12 Ответить
Да ну и хрен с ним, с этим холокостом!
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19.07.2020 19:44 Ответить
Ничо-ничо, там режим уже свеженьких насобирал на 100 таких будущих мемориалов
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19.07.2020 20:51 Ответить
ждем-с, возмущенных криков еврея мудозвона-шапиро-соловьева
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19.07.2020 20:57 Ответить
Здравия всем! Это знак свыше! Эта новость должна быть на первых полосах всех газет, и все дело в том, что такие вещи не происходят соучайно. Во первых, само слово " Холокост"- дословно переводится как " Кровавая жертва" и ичпользовалась ИЗНАЧАЛЬНО как подношение Богу Молоху. И как бы не взначай, в огонь бросали - девственниц и младенцев! Почему этот термин преобрел у еврейского народа такое название? Господа евреи, дайте разьяснения по вашим культам! Почему вы приучили безграмотных Гоев назвали человеческие жертвоприношения вашему Богу- Холокостом? Знаете, у меня нет особых претензий к низшим сословиям вашего Народа, у меня есть притензии к вашим элитам! Особенно в свете Педофильных скандалов по всей Европе и Щтатов. Это даже не притензия- это шок! Я смотрю, что история вас ничему не учит! Ваши оговорки, что типа там ге только евреи, увы не принимаются! Я знаю, что политическая, артистическая,бизгессовая и массонская элита- в основном представители Ваших Правящих Элит. И даже ваши продажные каналы уже не способны скрыть того напора информации которые подаются в Интернете. Я например просто нахожусь в Шоке. Я не знаю что будет с вами, скорее всего пророчество об Апокалипсисе о том что за вами прелетит кораблик " Новый Ерусалим" и будет эвакуация уже не кажутся мне такими уж фантастическими! Но туда могут посадить всего 144 тысячи евреев по 12 тысяч на каждое колено, причем те кто находится в " Книге Жизни". А остальные, будут уничтожены.
Сейчас в США идет настоящая война, на всех уровнях! И это не гражданская война- это война цивилизаций. Но я так понимаю, что в Украине не интересуются этими процессами, а зря, потому что напрямую все решается там. Я Бутусову настоятельно рекомендую внести отдельно этот раздел, чтобы люди знали, какая волна поднимается в США. Там обвинения против элит не в подкупах, деньгах и прочей херни- Там идет разговор об каннибализме, педофилии, ритуальных убийствах детей, изнасилований и фабрике по производству Адренохрома, с целью продления себе жизни и молодости. И в этом замешана вся Американская и Европейская элита! И это уже не шутки. Поэтому это событие, очень актуально и символично- как и разрушение привычного для нас Мира, навязанного из вне.
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20.07.2020 09:07 Ответить
 
 