Оползень в России разрушил крупнейшее захоронение жертв Холокоста

В Ростове-на-Дону оползень сошел после проливного дождя в Змиевской балке - крупнейшем месте захоронения жертв Холокоста в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Как рассказали в администрации города, дорога, идущая по верхней части мемориала, не выдержала напора воды, в результате часть склона между мраморными пилонами смыло в лог.

Поток воды размыл грунт и снес часть бордюров. Сейчас это место огорожено.

"Если убрать почву из плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную", - добавили в пресс-службе.

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Змиевская балка - крупнейшее место захоронения жертв Холокоста в России. В августе 1942 года за несколько дней нацисты казнили там от 25 000 до 27 000 человек. Это были преимущественно евреи, но в также в балку немцы привозили военнопленных, пациентов психиатрических больниц и ромов.