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Зсув у Росії зруйнував найбільше поховання жертв Голокосту

Зсув у Росії зруйнував найбільше поховання жертв Голокосту

У Ростові-на-Дону зсув зійшов після проливного дощу в Зміївській балці - найбільшому місці поховання жертв Голокосту в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як повідомили в адміністрації міста, дорога, що йде  верхньою частиною меморіалу, не витримала натиску води, в результаті частину схилу між мармуровими пілонами змило в балку. Там уточнили, що потік води розмив ґрунт і зніс частину бордюрів. Зараз це місце огороджене.

"Якщо прибрати ґрунт з плитки допоможе міні-навантажувач, то очищати мармур доведеться вручну", - додали в пре-службі.

Повідомляється також, що дощ, який спровокував обвал, обрушився на місто 17 липня.

Як відомо, Зміївська балка – найбільше місце поховання жертв голокосту в Росії. У серпні 1942 року за кілька днів нацисти стратили там від 25 до 27 тисяч осіб. Це були переважно євреї, але в ту ж балку німці привозили полонених червоноармійців, пацієнтів психіатричних лікарень, ромів і комуністів.

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негода (760) росія (65829) Голокост (141)


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Топ коментарі
+9
Там "русскаязычные профессиональные евреи" из Расеи "горло рвут", чтобы построить в Киеве "мемориал Холокоста"... Пока вопрос не решён. Пусть берут свои деньги и строят мемориал в Змиевской балке - там евреев погибло не меньше, чем в Бабьем Яру...
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19.07.2020 17:48
+7
Новости из расии пошли косяком.
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19.07.2020 17:22
+4
Не удивлюсь, если этот же оползень обнажит другое захоронение жертв кацапов, еще более крупное...
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19.07.2020 17:48
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Новости из расии пошли косяком.
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19.07.2020 17:22 Відповісти
Потратяться і відремонтують.
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19.07.2020 17:29 Відповісти
Не удивлюсь, если этот же оползень обнажит другое захоронение жертв кацапов, еще более крупное...
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19.07.2020 17:48 Відповісти
Там "русскаязычные профессиональные евреи" из Расеи "горло рвут", чтобы построить в Киеве "мемориал Холокоста"... Пока вопрос не решён. Пусть берут свои деньги и строят мемориал в Змиевской балке - там евреев погибло не меньше, чем в Бабьем Яру...
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19.07.2020 17:48 Відповісти
Можно подумать об экстерриторризации в пользу Израиля. А еще лучше, признать убиенных украинцами различного этнического происхождения и требовать в ООН экстерриторризации в пользу Украины, напирая на то, что русня не позаботилась о месте массовой гибели украинцев за 75 лет после войны, нарушая международные конвенции.
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19.07.2020 19:19 Відповісти
Совок не змінюється. Їм, окрім "дєльіваєвалі", атепер ще "крьімнаш", більше нічого не треба. Тільки перемоги! Трагедію в Києві у 1961 замовчували як могли, і її жертв зменшували мало не щодня... Але причина тієї трагедії та сама - холокост: вони хтіли знищити місце злочину нацистів у Бабиному Яру, але знищили тіко людей, що пережили ті дикі часи війни. На московії нічого не міняється вже більше 300 років... Генетично виведені виродки людства з рабським світоглядом, але зі зброєю. Така собі мавпа з ядерним дубцем посеред вигрібної ями... Жалюгідне, але й небезпечне видовище...
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19.07.2020 18:00 Відповісти
По Фрейду и по-руцькы..
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19.07.2020 18:05 Відповісти
и захоронение оказалось пустым ))))
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19.07.2020 18:07 Відповісти
Здавалося б, така нагода провести дослідження...але ні...якщо там щось є, то те, що ще й досі в закритих московських архівах.
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19.07.2020 18:22 Відповісти
В августе 1942 года за несколько дней нацисты c донскими казаками казнили там от 25 000 до 27 000 человек
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19.07.2020 18:29 Відповісти
з кІзяками...
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19.07.2020 18:44 Відповісти
А кізяки повинні були полюбити своїх єврейських катів? Які вбили сотню тисяч кізяків, їх жон та дітей. Інша справа, що кізяки не кращі за жидів, 1917-1920 роки це беззаперечно довели.
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19.07.2020 19:12 Відповісти
Да ну и хрен с ним, с этим холокостом!
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19.07.2020 19:44 Відповісти
Ничо-ничо, там режим уже свеженьких насобирал на 100 таких будущих мемориалов
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19.07.2020 20:51 Відповісти
ждем-с, возмущенных криков еврея мудозвона-шапиро-соловьева
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19.07.2020 20:57 Відповісти
Здравия всем! Это знак свыше! Эта новость должна быть на первых полосах всех газет, и все дело в том, что такие вещи не происходят соучайно. Во первых, само слово " Холокост"- дословно переводится как " Кровавая жертва" и ичпользовалась ИЗНАЧАЛЬНО как подношение Богу Молоху. И как бы не взначай, в огонь бросали - девственниц и младенцев! Почему этот термин преобрел у еврейского народа такое название? Господа евреи, дайте разьяснения по вашим культам! Почему вы приучили безграмотных Гоев назвали человеческие жертвоприношения вашему Богу- Холокостом? Знаете, у меня нет особых претензий к низшим сословиям вашего Народа, у меня есть притензии к вашим элитам! Особенно в свете Педофильных скандалов по всей Европе и Щтатов. Это даже не притензия- это шок! Я смотрю, что история вас ничему не учит! Ваши оговорки, что типа там ге только евреи, увы не принимаются! Я знаю, что политическая, артистическая,бизгессовая и массонская элита- в основном представители Ваших Правящих Элит. И даже ваши продажные каналы уже не способны скрыть того напора информации которые подаются в Интернете. Я например просто нахожусь в Шоке. Я не знаю что будет с вами, скорее всего пророчество об Апокалипсисе о том что за вами прелетит кораблик " Новый Ерусалим" и будет эвакуация уже не кажутся мне такими уж фантастическими! Но туда могут посадить всего 144 тысячи евреев по 12 тысяч на каждое колено, причем те кто находится в " Книге Жизни". А остальные, будут уничтожены.
Сейчас в США идет настоящая война, на всех уровнях! И это не гражданская война- это война цивилизаций. Но я так понимаю, что в Украине не интересуются этими процессами, а зря, потому что напрямую все решается там. Я Бутусову настоятельно рекомендую внести отдельно этот раздел, чтобы люди знали, какая волна поднимается в США. Там обвинения против элит не в подкупах, деньгах и прочей херни- Там идет разговор об каннибализме, педофилии, ритуальных убийствах детей, изнасилований и фабрике по производству Адренохрома, с целью продления себе жизни и молодости. И в этом замешана вся Американская и Европейская элита! И это уже не шутки. Поэтому это событие, очень актуально и символично- как и разрушение привычного для нас Мира, навязанного из вне.
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20.07.2020 09:07 Відповісти
 
 