Зсув у Росії зруйнував найбільше поховання жертв Голокосту
У Ростові-на-Дону зсув зійшов після проливного дощу в Зміївській балці - найбільшому місці поховання жертв Голокосту в РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Як повідомили в адміністрації міста, дорога, що йде верхньою частиною меморіалу, не витримала натиску води, в результаті частину схилу між мармуровими пілонами змило в балку. Там уточнили, що потік води розмив ґрунт і зніс частину бордюрів. Зараз це місце огороджене.
"Якщо прибрати ґрунт з плитки допоможе міні-навантажувач, то очищати мармур доведеться вручну", - додали в пре-службі.
Повідомляється також, що дощ, який спровокував обвал, обрушився на місто 17 липня.
Як відомо, Зміївська балка – найбільше місце поховання жертв голокосту в Росії. У серпні 1942 року за кілька днів нацисти стратили там від 25 до 27 тисяч осіб. Це були переважно євреї, але в ту ж балку німці привозили полонених червоноармійців, пацієнтів психіатричних лікарень, ромів і комуністів.
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Сейчас в США идет настоящая война, на всех уровнях! И это не гражданская война- это война цивилизаций. Но я так понимаю, что в Украине не интересуются этими процессами, а зря, потому что напрямую все решается там. Я Бутусову настоятельно рекомендую внести отдельно этот раздел, чтобы люди знали, какая волна поднимается в США. Там обвинения против элит не в подкупах, деньгах и прочей херни- Там идет разговор об каннибализме, педофилии, ритуальных убийствах детей, изнасилований и фабрике по производству Адренохрома, с целью продления себе жизни и молодости. И в этом замешана вся Американская и Европейская элита! И это уже не шутки. Поэтому это событие, очень актуально и символично- как и разрушение привычного для нас Мира, навязанного из вне.