Зсув у Росії зруйнував найбільше поховання жертв Голокосту

У Ростові-на-Дону зсув зійшов після проливного дощу в Зміївській балці - найбільшому місці поховання жертв Голокосту в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як повідомили в адміністрації міста, дорога, що йде верхньою частиною меморіалу, не витримала натиску води, в результаті частину схилу між мармуровими пілонами змило в балку. Там уточнили, що потік води розмив ґрунт і зніс частину бордюрів. Зараз це місце огороджене.

"Якщо прибрати ґрунт з плитки допоможе міні-навантажувач, то очищати мармур доведеться вручну", - додали в пре-службі.

Повідомляється також, що дощ, який спровокував обвал, обрушився на місто 17 липня.

Як відомо, Зміївська балка – найбільше місце поховання жертв голокосту в Росії. У серпні 1942 року за кілька днів нацисти стратили там від 25 до 27 тисяч осіб. Це були переважно євреї, але в ту ж балку німці привозили полонених червоноармійців, пацієнтів психіатричних лікарень, ромів і комуністів.

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