Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет

Вооруженные формирования РФ применили запрещенное вооружение рядом с Причепиловкой, Луганским, Водяным, Лебединским и Старогнатовкой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

На рассвете агрессор дважды обстреля защитников Украины рядом с Причепиловкой в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также дважды он открывал огонь по защитникам Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг обстреливал наших военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

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"Коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", - сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдается режим "тишина".







