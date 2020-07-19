РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5111 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 393 11

Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет

Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет

Вооруженные формирования РФ применили запрещенное вооружение рядом с Причепиловкой, Луганским, Водяным, Лебединским и Старогнатовкой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

На рассвете агрессор дважды обстреля защитников Украины рядом с Причепиловкой в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также дважды он открывал огонь по защитникам Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг обстреливал наших военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

Также на Цензор.НЕТ: Россия тратит на войну на Донбассе 150 миллиардов рублей в год

"Коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", - сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдается режим "тишина".

Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет 01
Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет 02
Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет 03
Оккупанты 7 раз обстреляли защитников Украины в районе ООС, потерь нет 04

Автор: 

обстрел (27652) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
И ведь есть современные контрбатарейные радары, есть "Квітник", но нет главнокомандующего...
показать весь комментарий
19.07.2020 18:04
+3
головнокомандовач (он же оманский Осел) по ходу тайно с путиным встречается..

https://www.facebook.com/labas.v?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCTkWg1-HAC4sowB3T7M-wY5ceddsOWuB43Eyw3QGhlQ_1W9Bopc8ewYwnwtJjCtZFo3gniSw8JfbLM&hc_ref=**************************-sWow5OJBlOGGBsPWyP_OX1GjQbHsgJg9B4jNnYbU&fref=nf Vadim Labas
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2730046283934370&set=a.1438135086458836&type=3 2 год ·

Не нравится мне сочетание новостей про отдых зеленского на Бирючем и требовании кадырова.
Вместо постов на подобии «это наша корова, мы ее доем», лучше задуматься, а с чего вдруг вылез кадыров с таким заявлением? Полтора года его это видео не трогало, и тут вдруг он решил высказаться.
Очередной отдых зеленского, тоже интересная тема. Сначала нам рассказывают о крайней необходимости в громадном кортеже для презЕдента: безопасность, угроза жизни и все такое. А теперь он едет отдыхать в заранее известные координаты, на расстоянии выстрела управляемой ракеты от русских.
Как-то это больно напоминает зимние приключения нашего наполеона. Где сначала он пофоткался в Карпатах, а потом, неожиданно для всех, оказался в Омане, где «чисто случайно» пролетал самолет русского, высокпоставленного чиновника.
На подозрения наводит новость о том, что завтра путин будет участвовать на каких-то церемониях в Керчи. При этом, поездка была изначально запланирована на 16 июля, но, по глупым причинам, перенесена на 20.
Три новости в сумме дают основания подозревать, что :
Зеленский собрался тайно встретиться с путиным, где-то в акватории Азовского моря. Для этого было придумана легенда «отдыха на даче Хрущева». С этой «дачи» до Керчи 128 км по морю. «Где-то посередине» займет меньше часа на яхте.
Русские, в своем кгбиском духе, начали ослаблять своего визави на переговорах. Поэтому вылез кадыров с угрозами. Налицо любимый метод путина : «создай проблему и предложи ее решить».
Переговоры, вероятно, готовились заранее. Это обьясняет недавнее обострение на фронте ( типичная тактика путина перед переговорами ). Чем они закончатся - увидим в ближайшее время. Но, негативный эффект от них, мы получим сразу же. Зеленский в очередной раз наплевал на наших союзников.
В общем, наверняка, нас ждет очередной обман и очередные попытки нашего наполеона заглянуть в глаза к путину.
Им весело - нам не очень. Но так уж получилось.Окупанти 7 разів обстріляли захисників України в районі ООС, втрат немає - Цензор.НЕТ 7746
показать весь комментарий
19.07.2020 18:15
+2
Батареї є і головнокомандувач на бумазі є. А бажання в Зеленського закінчувати війну немає.
Бо путєн нападе.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ведь есть современные контрбатарейные радары, есть "Квітник", но нет главнокомандующего...
показать весь комментарий
19.07.2020 18:04 Ответить
Батареї є і головнокомандувач на бумазі є. А бажання в Зеленського закінчувати війну немає.
Бо путєн нападе.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:12 Ответить
Я ж и говорю - нет главнокомандующего.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:14 Ответить
головнокомандовач (он же оманский Осел) по ходу тайно с путиным встречается..

https://www.facebook.com/labas.v?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCTkWg1-HAC4sowB3T7M-wY5ceddsOWuB43Eyw3QGhlQ_1W9Bopc8ewYwnwtJjCtZFo3gniSw8JfbLM&hc_ref=**************************-sWow5OJBlOGGBsPWyP_OX1GjQbHsgJg9B4jNnYbU&fref=nf Vadim Labas
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2730046283934370&set=a.1438135086458836&type=3 2 год ·

Не нравится мне сочетание новостей про отдых зеленского на Бирючем и требовании кадырова.
Вместо постов на подобии «это наша корова, мы ее доем», лучше задуматься, а с чего вдруг вылез кадыров с таким заявлением? Полтора года его это видео не трогало, и тут вдруг он решил высказаться.
Очередной отдых зеленского, тоже интересная тема. Сначала нам рассказывают о крайней необходимости в громадном кортеже для презЕдента: безопасность, угроза жизни и все такое. А теперь он едет отдыхать в заранее известные координаты, на расстоянии выстрела управляемой ракеты от русских.
Как-то это больно напоминает зимние приключения нашего наполеона. Где сначала он пофоткался в Карпатах, а потом, неожиданно для всех, оказался в Омане, где «чисто случайно» пролетал самолет русского, высокпоставленного чиновника.
На подозрения наводит новость о том, что завтра путин будет участвовать на каких-то церемониях в Керчи. При этом, поездка была изначально запланирована на 16 июля, но, по глупым причинам, перенесена на 20.
Три новости в сумме дают основания подозревать, что :
Зеленский собрался тайно встретиться с путиным, где-то в акватории Азовского моря. Для этого было придумана легенда «отдыха на даче Хрущева». С этой «дачи» до Керчи 128 км по морю. «Где-то посередине» займет меньше часа на яхте.
Русские, в своем кгбиском духе, начали ослаблять своего визави на переговорах. Поэтому вылез кадыров с угрозами. Налицо любимый метод путина : «создай проблему и предложи ее решить».
Переговоры, вероятно, готовились заранее. Это обьясняет недавнее обострение на фронте ( типичная тактика путина перед переговорами ). Чем они закончатся - увидим в ближайшее время. Но, негативный эффект от них, мы получим сразу же. Зеленский в очередной раз наплевал на наших союзников.
В общем, наверняка, нас ждет очередной обман и очередные попытки нашего наполеона заглянуть в глаза к путину.
Им весело - нам не очень. Но так уж получилось.Окупанти 7 разів обстріляли захисників України в районі ООС, втрат немає - Цензор.НЕТ 7746
показать весь комментарий
19.07.2020 18:15 Ответить
Зато є говнокомандуючий. Видатний спєціаліст какати на горшку.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:15 Ответить
Вот что есть, то есть. Не буду спорить.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:16 Ответить
Навіть КПВТ з його 14,5 проти міномету 82 - туфта. Бачив, знаю. От якби хоча б АГС... Я вже не кажу про міномети та арту... А після розстрілу рятувальної групи ще місяць (мінімум) треба було розкатувати будь-які позиції рашистів в нуль! Але ж то треба сила і воля, а не мати на троні зелене "просто пєрєстать стрєлять"...
показать весь комментарий
19.07.2020 18:30 Ответить
А в это время наша первая леди вазеленский, засунув голову в песок (взвешенная позиция) ждет когда скандал с кадыровым утихнет!
показать весь комментарий
19.07.2020 19:36 Ответить
Какие такие оккупанты?! Не знаю про таких!
Может быть «#Та_Старана» - совсем другое дело. Только и слышу из говорящей зЭ-жопы каламойского об этом
показать весь комментарий
19.07.2020 20:54 Ответить
 
 