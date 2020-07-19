Окупанти 7 разів обстріляли захисників України в районі ООС, втрат немає

Збройні формування РФ застосували заборонене озброєння поруч з Причепилівкою, Луганським, Водяним, Лебединським і Старогнатівкою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

Використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог обстрілював наших військових з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного, а поблизу Старогнатівки та Лебединського – з великокаліберних кулеметів.



За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

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"Підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано", - повідомили в штабі.







