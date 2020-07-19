Окупанти 7 разів обстріляли захисників України в районі ООС, втрат немає
Збройні формування РФ застосували заборонене озброєння поруч з Причепилівкою, Луганським, Водяним, Лебединським і Старогнатівкою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
Використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог обстрілював наших військових з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного, а поблизу Старогнатівки та Лебединського – з великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
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"Підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано", - повідомили в штабі.
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Бо путєн нападе.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2730046283934370&set=a.1438135086458836&type=3 2 год ·
Не нравится мне сочетание новостей про отдых зеленского на Бирючем и требовании кадырова.
Вместо постов на подобии «это наша корова, мы ее доем», лучше задуматься, а с чего вдруг вылез кадыров с таким заявлением? Полтора года его это видео не трогало, и тут вдруг он решил высказаться.
Очередной отдых зеленского, тоже интересная тема. Сначала нам рассказывают о крайней необходимости в громадном кортеже для презЕдента: безопасность, угроза жизни и все такое. А теперь он едет отдыхать в заранее известные координаты, на расстоянии выстрела управляемой ракеты от русских.
Как-то это больно напоминает зимние приключения нашего наполеона. Где сначала он пофоткался в Карпатах, а потом, неожиданно для всех, оказался в Омане, где «чисто случайно» пролетал самолет русского, высокпоставленного чиновника.
На подозрения наводит новость о том, что завтра путин будет участвовать на каких-то церемониях в Керчи. При этом, поездка была изначально запланирована на 16 июля, но, по глупым причинам, перенесена на 20.
Три новости в сумме дают основания подозревать, что :
Зеленский собрался тайно встретиться с путиным, где-то в акватории Азовского моря. Для этого было придумана легенда «отдыха на даче Хрущева». С этой «дачи» до Керчи 128 км по морю. «Где-то посередине» займет меньше часа на яхте.
Русские, в своем кгбиском духе, начали ослаблять своего визави на переговорах. Поэтому вылез кадыров с угрозами. Налицо любимый метод путина : «создай проблему и предложи ее решить».
Переговоры, вероятно, готовились заранее. Это обьясняет недавнее обострение на фронте ( типичная тактика путина перед переговорами ). Чем они закончатся - увидим в ближайшее время. Но, негативный эффект от них, мы получим сразу же. Зеленский в очередной раз наплевал на наших союзников.
В общем, наверняка, нас ждет очередной обман и очередные попытки нашего наполеона заглянуть в глаза к путину.
Им весело - нам не очень. Но так уж получилось.
Может быть «#Та_Старана» - совсем другое дело. Только и слышу из говорящей зЭ-жопы каламойского об этом