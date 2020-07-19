Из-за ливней возможны подтопления на Закарпатье и Волыни, - ГСЧС

Вечером 19 июля и на следующий день осадки могут привести к повышению уровня воды в реках западных областей Украины. Это может привести к подтоплениям в населенных пунктах Закарпатья, а также сельскохозяйственных угодий на Волыни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области быстротечное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - говорится в предупреждении.

Кроме того, 19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 8 часов 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без последующих негативных последствий. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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19-20 июля на р. Припять в створе поста Речица и на р. Стоход в створе поста Любешов Волынской области будет сохраняться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области.

20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 часов 19 июля, без негативных последствий.

Напомним, в конце июня из-за сильных осадков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях начались паводки. Стихия унесла жизни четырех человек, разрушила и повредила сотни домов, мостов, дорог. Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

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