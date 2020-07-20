На Ривненщине выявили 39 новых случаев COVID-19, всего - 5144, - ОГА. КАРТА

По состоянию на вечер 19 июля на Ривненщине зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Ривном заболели 7 человек, в Заречном - 1, в Дубенском районе - 1 (Верба), в Здолбуновском районе - 7 (г. Здолбунов, с. Здолбица - 2, пгт Мизоч - 4), в Костопольском районе - 19 (г. Костополь - 8, с. Ставок - 9, с. Лисопиль 1, с. Базальтовое - 1), Ривненском районе - 4 (пгт Квасилов, с. Колоденка, с. Дядьковичи, с. Передилы).

Возраст больных от 10 месяцев до 73 лет.

"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 5144 случая заболевания коронавирусной болезнью. В области 89 летальных случаев, вызванных COVID-19. Умерла 35-летняя жительница с. Великий Житин Ривненского района.

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Преодолели болезнь 3722 человека. Выздоровели 115 жителей области", - написал он.

В работе лабораторий области остается 25 образцов.



